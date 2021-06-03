حجز أموال الفنان محمد رمضان يثير الجدل في مصر

أثار الفيديو الذي نشره الفنان المصري محمد رمضان على وسائط التواصل الاجتماعي، والذي تحدث فيه عن حجز أمواله في البنوك، جدلاً كبيراً في مصر.

وفي الوقت الذي لم يقدم فيه الفنان المصري أي توضيح بشأن الأسباب، قالت النيابة العامة المصرية، إنّ “التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، متعلق بتنفيذ حكم قضائي”.

من جهتها، أوردت مصادر إعلامية أنّ “القرار لا يتعلق بتجميد أموال الفنان من جانب الدولة المصرية، كما أوحى في الفيديو الخاص به، ولكن متعلق بتتفيذ حكم صادر من القضاء لصالح الطيار الراحل الذي اتهم الفنان بالإضرار به مادياً ومعنوياً وتدمير حياته، وتسبب في فصله من وظيفته”.

وأبرزت ذات المصادر أنّ “الأمر يتعلق بالحجز على مبلغ 6 ملايين جنيه من حساب رمضان، تنفيذا لحكم قضائي بإلزامه بالتعويض لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، بسبب تصويره بقمرة القيادة الخاصة بطائرته في إحدى رحلات الطيران ما تسبب في فصله من عمله”.

واتهم أبو اليسر رمضان بالإساءة وتشويه السمعة والشرف، بعد نشر الممثل صورة يظهر فيها داخل قمرة قيادة طائرة، مما أثار ضجة واسعة في مصر انتهت بإقالة الطيار أبو اليسر لسماحه لرمضان بالجلوس داخل القمرة.

وقال الفنان المصري، المثير للجدل في مقطع فيديو، إنّه تلقى اتصالا من أحد البنوك يفيد بتحفظ الدولة على أمواله، وردّ رمضان وفق ما ذكر في الفيديو على المكالمة قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

وأضاف أن أمثاله من “الشعبيين والفلاحين والصعايدة قد ما يحطوا في بيوتهم قد ما يحطوا في البنك”.