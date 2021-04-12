حجز كميات من المخدرات في محاميد الغزلان

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بإقليم زاكورة، بتنسيق مع عناصر القوات المسلحة الملكية، صباح الاثنين، من توقيف شخص وحجز كمية من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الدركيين، برئاسة القائد الإقليمي للدرك الملكي، تمكنوا، بعد مدة من الترصد وجمع المعلومات، من ضبط أزيد من طن و200 كيلوغرام من مخدر الشيرا على مستوى منطقة محاميد الغزلان، وبالضبط على مشارف الحدود المغربية الجزائرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمية المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي على شكل رزم، وكانت على متن 10 جمال متجهة نحو الجزائر، وأن العملية أسفرت عن توقيف شخص ولا يزال البحث جاريا عن آخرين.

وقد وُضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة؛ من أجل تحديد باقي الأشخاص المتورطين في القضية، وإحالة الجمال المحجوزة إلى المحجز الجماعي، ونقل المخدرات إلى سرية الدرك الملكي.