حجز كيلوغرامات من "الشيرا" بمدينة سطات

نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات، الأربعاء، في توقيف شخص يبلغ من العمر 45 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وحسب مصادر هسبريس فإن توقيف المشتبه فيه الأربعيني جرى وهو في حالة تلبس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن العثور على ما يقارب 10 كيلوغرامات من الممنوعات موزعة بين مخدري الشيرا والقنب الهندي، فضلا عن سلاح أبيض وهواتف نقالة.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي باشرته الضابطة القضائية بولاية أمن سطات، قبل عرضه على أنظار ممثل سلطة الملاءمة للنظر في صك الاتهام المنسوب إليه، واتخاذ الإجراء القانوني في حقه.