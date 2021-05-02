حجز مواد غذائية فاسدة في إقليم ورزازات

حجز مواد غذائية فاسدة في إقليم ورزازات
صورة: هسبريس
الأحد 2 ماي 2021 - 02:24

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة جودة المواد الغذائية بإقليم ورزازات من حجز أزيد من 1590 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وحسب بلاغ صادر عن قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بعمالة إقليم ورزازات فإن اللجنة الإقليمية المختلطة تمكنت من حجز 891 كيلوغراما من اللحوم والأسماك الفاسدة، و703 كيلوغرامات من مواد غذائية متنوعة فاسدة.

وأشار البلاغ ذاته، الذي توصلت به جريدة هسبريس، إلى أن اللجنة الإقليمية المختلطة، حرصا منها على تتبع وضعية تموين الأسواق اليومية، قامت رفقة اللجان المحلية بعدة زيارات ميدانية همت 102 نقطة للبيع خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 30 أبريل الماضي.

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