حجي: لا أفهم "خرجات" وادو .. وقميص المنتخب الوطني نرتديه مدى الحياة‎

خلق دعم عبد السلام وادو، الدولي المغربي السابق، لخير الدين زطشي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، للفوز بعضوية المكتب التنفيذي لـ”الفيفا” الكثير من الجدل، حيث أثارت تغريداته في الموضوع غضب واستغراب عدد كبير من المغاربة والمهتمين بالشأن الرياضي.
الدولي السابق كتب على صفحته بـ”تويتر”: “الرجل المناسب في المكان المناسب، رجل قادر على تعزيز كرة القدم الإفريقية من خلال نزاهته وصدقه وتواضعه…” قبل أن يتبعها بعدد من التدوينات تنتقد ردود الأفعال الغاضبة من دعمه للمرشح الجزائري.
مصطفى حجي، الدولي المغربي السابق والحائز على الكرة الذهبية الإفريقية، عبر بدوره، في تصريح لهسبريس، عن استغرابه من تغريدات وادو، وقال: “لا أفهم بصدق آخر خرجات عبد السلام وادو على الشبكات الاجتماعية”.
وأضاف: “يجب أن يكون المرء أعمى حقا حتى لا يرى الإنجازات والعمل الذي قام به فوزي لقجع على المستويين الوطني والقاري”، مشددا على أن رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم مرشح مثالي لهذا المنصب.
وقال حجي إن “رئيس الـ FRMF أراه، بموضوعية وبعيدًا عن الانتماء الوطني، أنه المرشح الذي سيعرف كيف يحافظ على مصالح كرة القدم الإفريقية في أكبر مؤسسة لتدبير شؤون كرة القدم في العالم”.
وختم الدولي المغربي السابق تصريحه لهسبريس بتوجيه رسالة إلى عبد السلام وادو قائلا: “بصرف النظر عن كل هذا، يمكنني أن أضيف أنه عندما ترتدي قميص المنتخب الوطني فهذا ليس فقط أثناء المعسكرات أو المنافسات، لكنك ترتديه مدى الحياة!!”.
وقد اعتبر عدد من المتتبعين للشأن الرياضي أن خرجة وادو جاءت كرد فعلي على خلافه مع نادي المولودية الوجدية، معتبرين أن ما قام به ينم عن قصر نظر وعن تغليب مصلحة خاصة على مصلحة جماعية، على اعتبار أن تواجد فوزي لقجع في المكتب التنفيذي لـ”الفيفا” تشريف للمملكة المغربية وليس لرئيس الجامعة كشخص.
وأدان عدد من اللاعبين الدوليين السابقين تصريحات عبد السلام وادو، متمنين عودته إلى رشده وعدم الخروج على الإجماع الوطني في قضية دعم فوزي لقجع.
لقجع اسي حجي جاب كاس العالم و كأس إفريقيا………حنا ما خبرنش هد انجاز ات
و انت مستفيذ مدى الحياة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المغرب كانت تابعة للجزائر خلال الإمبراطورية النوميدية المغرب
اصلا دويلة بدون تاريخ ولا هوية
لم أفهم بعد كل هذا الانتقاد للرجل !! يريدون أن يصنعوا به راضي الليلي آخر. لماذا لم نتمتع بالروح الرياضية مادام الأمر يتعلق بالرياضة وليس السياسة وخير دليل على ذلك ألم يمثل نجم الكرة الجزائرية ومدربها الحالي جمال بلماضي الملف المغربي خلال السباق على مونديال 2026 .
كل الحب والثقدير لكل من له غيرة على الوطن.
غريب أمر وادو. لم نعهد فيه هذا الموقف..
اما ان تكون وطنيا واما ان تكون غطر ذلك. فليست هناك منزلة بين المنزلتين.
et toi haji qu est ce que tu fait tu gagne 40 million par moi sans rien faire et les marocain ne trouve meme pas de quoi satisfaire leur minimum de besoin toi et ce wahide vous voler l argent des pauvre et des jeune soyer honette vous ete riche et rander aux marocain leur argent
حتى لراس بنادم.. ماتعرف أش مخبي فيه.. ديما مغرب .. والراية المغربية كايهزوها ماليها
وادو يخلط أموره الشخصية وإخفاقه المتكرر بالانتقام من الوطن وأظن أنه ينظر إلى الوطن كبقرة حلوب يأخذ بدون أن يعطي أي شيء في المقابل .. ولن يغفر المغاربة موقف وادو الإيجابي من جارة الشر خاصة وأن بلادنا في وضع يشبه بحالة الحرب معها بحكم تسخير كل إمكانياتها المختلفة لمعاكسة مصالح المغرب
انت راك قادر دير كتر منو حابسك غير هذك البزولة لكترضع فيها
يحيدوها ليك دعم الشيطان
وادو حين احتاجه الوطن وجده قائما أيام الحجر الصحي ساهم بمبلغ 100 مليون سنتيم لصالح الفقراء و المعوزين ماذا قدمتم أنتم الذين تتباهون بالوطنية؟
الاحساس بالظلم يجعل الانسان يرى الاشياء بطريقة مختلفة عن الاخرين .لذلك لا يفهمونه .من تعرض للظلم تتحكم فيه اشياء اخرى غير العاطفة ويخضع لمنطق لايفهمه الا هو . لذلك علينا أن نجد له الاعذار.
واش أسي وادو مكتقراش الصحف الجزائرية ومكتشوفش القنوات الجزائرية ، وهم ضد ترشيح لقجع وضد كل ما هو في مصلحة المغرب والمغاربة، الله يهدي ما خلق .
هاد الرجل عذيم الشخصية وعذيم الشرف .خاءن الوطن والمواطنين.غضر باصدقءه٠وطعنهم و راء ضهو رهم انه ماكر وسنرى رذة فعل مع خصومنا.وسيبقى وحيذا ويانبه ضميره هادى وان له ضمير .
حتى وان تمادى في خرجانه في لا تغني ولا تسمن من حوع . فاصلا ان تمعنت في صفته فهي مشمءزة . قبح الله سعيه .
اسي حجي إن كتبت العكس فالقجع سيطردك من المنتخب أنت تخاف علي راتبك فقط فحب الوطن لبسا بالكلام .شاهد كيف يحب محمد صلاح وطنه وكيف يفعل الخير .وأنتم تكتبون عن حب الوطن بالقلم فقط
دعم مرشح الجزائر خيانة للوطن. فكيف لشخص حمل قميص المنتخب الوطني ينقلب بهذه السهولة؟ لا يعقل.
كلام وازن ومنطقي ومسئول هو ما صدر من حاجي بخصوص الخطإ الفادح الذي ارتكبه وادو .
وأدو لم يكن لاعبا كبيرا في عالم المستديرة،كان مدافعا متواضعا،لم يبلغ مستوى النيبت مثلا،لكن لا بد من الإشارة إلى مواقفه النبيلة اتجاه العديد من الأسر المعوزة،خصوصا في منطقته،لكن حينما يساند شخصا ينتمي لدولة تعادي المغرب فهذا يعتبر غباء وقلة أدب.أعتقد أن فشل وادو في تجربته القصيرة بوجدة،ملأ قلبه حقدا على مسيري شأن الكرة بالمغرب،والحال ان السيد لقجع في حدود علمي كان قد تدخل لتقريب وجهات النظر بينه وبين رئيس سندباد الشرق.وادو أنت نسي منسي،لست بيلي المغرب أو فرس أو عسيلة،الضلمي البياز التيمومي الزاكي الشماخ بصير الأخوان حجي الزاييري العربي أو النيبت، واللائحة طويلة……كنت لاعبا متواضعا جدا،نرفزتك فقط ما أتذكره شخصيا،أما على مستوى اللعب،بااااااح
لا احد يستطيع فهم تصرفات سي وادو !!!، على كل تبقى دائما أبدًا هي المملكة هي الاصل ، و الباقي رفع عنه القلم.
اش جاب نوميديا للهدرة دابا انت غير حافظ. لقجع راه ناجح غير شوفو فين تهربوا ولا غير بقاو فديك الإمبراطورية النوميدية ديالكم واحترسوا من الدولة الموحدة.
عندما عمل وادو في طاقم التدريبي للفريق الجزائري مع بلماضي كمدرب متربص لم يحتج اي تقني جزائري على هذا الاختيار.
وادو غضبان مفقوس مسكين ويمر بأزمة نفسية، علينا أن نلتمس له عذرا وان لانتحامل عليه كثيرا ونشكك في وطنيته. واتساءل هل هناك أحد حاول استفساره حول الموضوع:؟ام انه مستهدف من طرف خصومه؟ فهو يبقى مواطن مغربي مغربي فرجاء ارحموه ولا تعطو الموضوع حجما اكبر بتسييسه.ونرمي به في خانة الانفصاليين فأنا لم اسمع انه ينكر الوحدة الترابية لمغربنا كما يدعي البعض. حفظ الله مغربنا من الفتن.و عاش ملكنا المحبوب.
chers compatriote on laisse la politique au politicien et le sport aux sportifs on doit pas mélanger entre les deux es ce qu on a la mémoire courte wadou mouillais le maillot de l équipe national
تصرفات وادو تعطي الانطباع على معناته من مشاكل نفسية و مجموعة من العقد ناتج ربما لمواقف تعرض لها سابقا اعتبرها عنصرية أو إنقاص من شخصه اضنه يحتاج إلى معالج نفسي.
وادو ذاق مرارة هذا الوطن من الخيانة والغدر وأنت ذقت من أمواله ورغده فطبيعي ستكون وطنيا مدى الحياة
ماذا أعطانا الوطن حتى نرتدي قميصه مدى الحياة لا داعي للافتخار بوطن لم يعطيك إلا الوجع والالم فثرواته البشرية والمعدنية والبحرية لا يستفيد منها الشعب ڢأنا أحسب نفسي لا منتمي أفضل جنسية دولة أخرى تحب مواطنيها وتقدرهم على هذا الذل والعار الذي نعيشه
يعتبر اللاعب السابق مصطفى حجي أحد أبرز وأهم حجر العثرات وانتكاسات المنتخب المغربي مند بداية عمله داخل المنتخب الأول وخسائر وإقصاءات متتالية للمنتخب المغربي.
ومن ينكر دالك فليست له غيرة على وطنه.
رحم الله الملك الحسن الثاني عندما قال: الجنسية والمواطنة المغربية دماء وليس مداد على ورق.اتمنى ان تكونوا قد فهمتم المعنى البعيد لمقولته.