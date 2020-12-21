حدث فلكي نادر بين زحل والمشتري .. العالم يشهد ظاهرة "الاقتران العظيم"

شهد العالم، مساء الإثنين، حدثا فلكيا نادرا يتمثل في تقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، لن يتكرر قبل عام 2080.
وعن هذا الحدث قال طارق خلا، نائب رئيس جمعية الفلكيين بمراكش: “ما يطلق عليه الاقتران الأعظم أو الكبير ظاهرة فلكية طبيعية يتقارب فيها كوكبان كبيران في المجموعة الشمسية هما زحل والمشتري، ولم يشاهد منذ القرن 17”.
وفي التفاصيل، أضاف خلا: “في هذه الظاهرة الفلكية يحدث أقصى قدر من التقارب بين هذين الكوكبين، تمت ملاحظته في مرحلته البطيئة منذ 16 دجنبر الحالي، مع رؤية القمر تحتهما”.
وأورد المتحدث نفسه: “عملية الإغلاق بين زحل والمشتري تحدث كل 20 عاما، والاقتران العظيم يكون فيها أكثر ندرة من المعتاد”، وزاد: “هذه هي أقصى محاذاة واضحة لكوكبي المشتري وزحل كأجرام لامعة من المجموعة الشمسية ذات الطبيعية الغازية”.
والمشتري وزحل هما أكثر الكواكب إثارة للإعجاب في نظامنا الشمسي، ورؤيتهما تتم بسهولة بالعين المجردة كل 20 عاما، وتبلغ الفجوة بينهما 1.1.6 دقيقة قوسية (مسافة صغيرة جدا). كما يبتعد كوكب المشتري عن كوكب الأرض بـ886 مليون كيلومتر، أما زحل فسيكون بعيدا عنه بمليار و600 مليون كيلومتر.
وعن رؤية هذه الظاهرة الفلكية، التي وقعت مساء اليوم الإثنين بين الساعة 19 و20، قال خلا: “تمت ملاحظة التقارب بين ألمع نجمين في سماء الليل بالعين المجردة من منطقة خارج المدينة أو باعتماد المنظار، وتوضح أنهما كانا مصطفين تحت القمر”.
ولفت خلا الانتباه إلى أن كوكب المشتري يظهر في هذه الظاهرة محاطا بـ4 أقمار طبيعية، هي “يوروبا” Europa و”كاليستو” Callisto و”آيو” Io و”جانيميد” Ganymede -.
ويعد الأخير أكبر قمر طبيعي بالمجموعة الشمسية، بقطر يبلغ 5500 كيلومتر.
“وبدا كوكب زحل بحلقات عبارة عن قطع ثلجية، ما أعطاه منظرا جذابا”، يواصل المتحدث ذاته، مفسرا هذه الظاهرة، التي يرجع فضل شرحها إلى عالم الفلك الألماني يوهانز كيبلر (Johannes Kepler) (1571 – 1630)، الذي قدم سنة 1543 القياسات والملاحظات الدقيقة حول دواران الكواكب حول الشمس.
“وكان كيبلر اعتمد في شرحه على القياسات الدائرية المنتظمة الموروثة عن اليونان القديمة، بطرق رياضية مختلفة، استعملها بطليموس في نظام مركز الأرض”، حسب الفلكي ذاته: متابعا: “بالاعتماد على أعمال جاليلي وكيبلر وهيكنز، اكتشف إسحاق نيوتن قانون الجاذبية، الذي يسمح بشرح القوانين الثلاثة ليوهانز كيبلر”.
“هذه القوانين الفيزيائية الكونية (ميكانيكا السماء)، كقانون المدارات، وقانون المناطق، وقانون الفترات، تستعمل في فهم كل المجرات التي تكون كوننا، ودورانها حول الشمس”، يختم طارق خلا، الذي يشتغل أيضا مسؤولا عن التواصل العلمي بكلية العلوم السملالية بمراكش.
يذكر أن كلا الكوكبين يقتربان من بعضهما بعضا مرة كل 20 سنة، وتكون المسافة بينهما ما بين الدرجة إلى الدرجتين. وإذا كان كوكب زحل يكمل دورته حول الشمس في 30 سنة، فإن المشتري يقوم بذلك في 12 سنة، وفي زمن معين يلتقيان وهما في مدارهما في نقطة محددة.
ولله في خلقه شؤون……………
الارض مسطحة ولا وجود لتلك المجرات المزعومة
الارض هي الاصل والكل يدور حول فلكها فزحل والمريخ كوكيبات اصغر من الارض وليس كما يزعم اهل الهرطقة والتزويير
المجموعة الشمسية تتكون من تسعة كواكب تدور حول الشمس كل كوكب يدور في مداره المعين الذي لا يخرج ولا يتزحزح عنه ابد الابدين، ولكي يقترب زحل من المشتري فهذا يعني ان احدهما سيخرج من مداره وهذا مستحيل الحدوث وإلا ستنهار المجموعة بكاملها
إلى من لندن
عافاك ايلا قلتي لشي حد انجليزي باللي الارض مسطحة ما تقولش ليك عافاك انك مغربي. ويلا قلتي ليه انك مغربي ما تقولش ليه ان الارض مسطحة.
وقال قائل من لندن أن الأرض مسطحة ههههههههههههههههههههههههه
إلى المستحيل العظيم
الكواكب تدور حول الشمس بسرعات مختلفة, كما ان مداراتها الاهليليجية ليست ثابتة في الشكل, بل يتغير توجهها ايضا. هذا يعني بأن دوران الكواكب حول الشمس ليس منتظما كما يعتقد البعض.
حركة الكواكب في المجموعة الشمسية معقدة جدا, وليس مجرد عملية دوران بسيط.
اولا : المدارات اهليليجية, وليست بنفس الشكل (بعضها اقرب الى الاستدارة وبعضها اقرب الى الاستطالة).
ثانيا : سرعة دوران كل كوكب حول الشمس مختلفة, لهذا بعض الكواكب تقترب عن بعضها البعض أحيانا وتبتعد احيانا اخرى
ثالثا : الجاذبية تؤدي الى جعل تأثير جاذبية كل كوكب على الاخر اكبر كلما كانا اقرب الى بعضها البعض, ما ييؤدي الى التأثير في شكل المدار وسرعة الكوكب.
رابعا : كوكب عطارد لايمكنك التنبؤ بحركته حول الشمس باستخدام قوانين نيوتن في الحركة, تحتاج نسبية اينشتاين العامة لذلك, لأن عطارد قريب جدا من الشمس, وحركته تتطلب اخذ التأثيرات النسبية بعين الاعتبار.
خامسا : الشمس تتحرك حول المجرة, وقد دارت حولها 18 دورة منذ تشكلها, ولا اعلم شخصيا تأثير هذه الحركة على شكل مدارات الكواكب حول الشمس. لكن من الممكن ان يكون هنا تأثير,لا اعلم.
الأرض مسطحة, و الشمس تسقط فى البحر كل يوم و تموت ليخلق الله اخرى عند الشروق. إنهم الموزورون يزيفون الحقائق حيت يرسمون الكواكب على أنها كرات دائرية, إنكم لكادبون
الى المستحيل العظيم صحيح ان كل واحد يدور في مداره لكن التقارب الذي يكون بينهما حين يكونوا في خط مستقيم مع الشمس ولا تكون الشمس بينهما هذا ما يعني التقارب فكيف يخرجا عن مدارهما؟
يا أخي
كما رأينا في المقال فان لكل كوكب دوره الخاص حول الشمس
(periode de revolution et qui depend du (rayon de son orbite ,حسب القانون الثالث لكيبلر. و هدا لا يعني ابدا ان كل الكواكب تدور في تناغم en phase ،فما نعنيه بالتقارب هنا هو ان تكون كل من الشمس و الكوكبين في مستقبم واحد allignés.