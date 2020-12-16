حراس الأمن الخاص ينشدون الانعتاق من "استغلال واستعباد المشغّلين"

“كفى من الاستغلال، كفى من العبودية، كفى من التمييز القانوني والفعلي تجاه حراس الأمن الخاص”، تحت هذا الشعار، خاض عشرات من حراس الأمن الخاص وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، تنديدا بـ”الظلم” الذي يقولون إنه يلاحقهم.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي أطرها الاتحاد المغربي للشغل، شعارات اشتكوا فيها من اشتغالهم لساعات طويلة تزيد على اثنتي عشرة ساعة يوميا مقابل أجور زهيدة، وعدم استفادتهم من العطلة الأسبوعية والسنوية وعطل الأعياد.
يوسف مكوري، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وصف الظروف التي يشتغل فيها عمال شركات المناولة بـ”غير اللائقة”، مضيفا، في تصريح لهسبريس، أن الشركات “لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل في حدودها الدنيا”.
وأكد الفاعل النقابي أن عمال الحراسة يشتغلون أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم؛ لكنهم لا يحصلون سوى على أجر ثماني ساعات فقط، دون أن يصل حتى إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه قانونيا، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اجتماعية جد هشة.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ”تحمل مسؤوليتها في حماية مستخدمي شركات المناولة، وغيرها من الطبقة العاملة، وضمان تطبيق القانون”، كما دعا إلى اعتماد تاريخ 15 دجنبر من كل سنة يوما وطنيا لحراس الأمن الخاص.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية أيضا عمال الصيانة بالطرق السيارة، الذين دخلوا في اعتصام منذ ثلاثة شهور، لعدم احترام شركات المناولة التي يشتغلون فيها لمقتضيات مدونة الشغل وعدم تمتيعهم بحقوقهم.
وأوضح يوسف مكوري أن الاتحاد المغربي للشغل طرح على طاولة الحوار مع حراس الأمن الخاص وضعية حراس الأمن الخاص؛ “ولكن هذه الفئة ما زالت تعاني جراء عدم احترام الشركات حتى للحد الأدنى من مقتضيات مدونة الشغل”.
وتابع المتحدث ذاته أن شركات الحراسة الخاصة، باستثناء عدد قليل منها، لا تصرح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “وإذا صرحت بهم لا تصرح بعدد أيام العمل كاملة، ولا تمكّنهم حتى من الحد الأدنى للأجر، ولا من أدنى الحقوق”، على حد تعبيره.
قوانين وضعية لاتنصف هذه الطبقة المقهورة يقول النبي ﷺ: يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
من نتائج الخوصصة في هذا القطاع
الاستغلال بامتياز امام المسؤولين في وزارة الشغل !!! حارس أمن بأوروبا يتقاضى 2500 اورو بالإضافة الى مجموعة من الإمتيازات الإنسانية!!!
و ماذا عن حراس العمارات؟ و ماذا عن مشغلات البيوت؟ و تشغيل الاطفال بالورشات؟……..و ووو!!!!!
pour moi travaller 12 heures avec un salaire de 1800 a 2000 dh sans déclaration .sans rien c de esclavage avec la bénédiction du gouvernement .. régler se problème définitivement il faut dépasser se genre de problème pour aller de l’avant
صراحة حراس الأمن الخاص بالمغرب يعانون من العبودية 12 ساعة في اليوم بتمن زهيد بدون قوانين. 2021.الإستغلال من جميع الزوايا بدون رقيب ولا حسيب
الاشتغال لمدة 12 ساعة يوميا+ساعتين للتنقل+اجر زهيد في احسن الاحوال 2585 درهم+لا وجود للمناسبات و الاعياد و عطلة نهاية الأسبوع في حياتك يعني السجن بمعنى الكلمة+الاستغلال و العبودية من طرف المشغلين ومن طرف رؤؤساك في العمل+دائما عقدة عمل ولو كانت لك أقدمية سنوات+في أية لحظة يمكن الاستغناء عنك+كل مرة يرسلونك الى مقر عمل جديد دون الأخذ بعين الاعتبار المسافة بين البيت و و مقر العمل+مرة يشغلونك بالنهار و مرة بالليل او المزاوجة بينهم+يقتطعون يوم او يومين من راتبك ان كان يسمى راتب بدون مبررات يعني يسرقونك اكثر مما انت مسروق+………في الحقيقة اكثر من عبودية الأزمنة الأولى و خصوصا في هاته الفترة حيث تفشي وباء كورونا حسبنا الله ونعم الوكيل على الظلمة
المروجو من المسؤلين النظر إلى هذه الفئة من المستخدمين (حراس الأمن الخاص) و التي يعملون فيها لمدة 12 ساعة كل يوم على الأقل وخلال جميع أيام الأسبوع و كذلك أيام العيد و بأجر زهيذ لا يتجاوز 2500 درهم. بالنسبة لي هذه حڭـرة….
ألف تحية وتحية للمناظلين الحق ينتزع ولا يعطى مبادرة طيبة للاخوان يجب تكثيف الجهود أكثر للضغط على الجهات المعنية لاتخاذ الاجرائات اللازمة ضد شركات المناولة كي تحترم مقتظيات قانون الشغل بالله عليكم واش 2000 درهم تعيش بها وتكري بها وتزوج بها ….عيب وعار .حسبي الله ونعم الوكيل
اسوأ عمل عملته في حياتي لا وقت للراحة لا وقت للنوم لا وقت للأهل كيدوز عليك اليوم بحال السنة وملي كتمشي لداركم ديك الساعتين كتدوز بحال الدقيقة الحمد لله لقيت محسن اما كون منشوفش الابن ديالي ويتربا في الزنقة خلاصة عمال الامن حياتهم اسوأ من الناس لي محتجزين في الدول لي فيها حروب واسوأ من السجن حي وميت الحل الوحيد لي كيبان ليا هو نديرة شكاية لوزارة الشغل في اسرائيل اما حكومتنا غسل عليها يدك هوما براسهم اصحاب شركات أمن وحتى الشركات العالمية النقية كتدخل للمغرب كيوسخوها وتمشي بنفس النظام خات تترف عليهم دعوة في بلادهم لي فارضة عليهم احترام حقوق الانسان