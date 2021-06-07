حراس السيارات يفرضون "تسعيرة صيفية" ببوزنيقة

يبدو أن الغضب من حراس السيارات لم يعد مرتبطا بمدينة الدار البيضاء فقط، بل إن الأمر تجاوزها إلى مدن مجاورة على غرار بوزنيقة، التي تعرف خلال فترة الصيف توافدا كبيرا للمواطنين الراغبين في الاستجمام بشواطئها.
وأثارت التسعيرة التي يفرضها حراس السيارات على الزوار غضبا في صفوف هؤلاء، على اعتبار أنها مرتفعة وتتجاوز ما هو معمول به في مناطق أخرى، وكذا ما هو محدد من لدن بعض المجالس الجماعية.
واستغرب الكثير من مستعملي السيارات فرض الحراس، لاسيما المتواجدون بمركز مدينة بوزنيقة، أداء خمسة دراهم مقابل ركن العربات أمام المحال المخصصة للشواء التي تعرف إقبالا كبيرا للزوار.
وشدد أصحاب عربات على أن التسعيرة المفروضة من لدن الحراس التابعين لإحدى الشركات التي تدبر الأماكن الخاصة بركن السيارات مبالغ فيها، إذ يجدون أنفسهم مضطرين لأداء المبلغ المذكور حتى ولو توقفوا لاقتناء قنينة ماء من أحد المحال.
وأكد أحد الحراس بمدينة بوزنيقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التسعيرة المدونة في الورقة التي يتم منحها للزبائن “تدخلنا في كثير من المرات في خلافات مع أصحاب السيارات، بالنظر إلى كونها مرتفعة، وهو ما يشتكي منه الكثيرون”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الحراس “ليسوا من يفرض هذه التسعيرة، وإنما الشركة التابعين لها التي يتوصلون من لدنها بكناش تكتب فيه”، وزاد: “بالتالي فنحن لا نفرض شيئا على الزبائن وإنما نقوم بعملنا فقط”.
وحملت فعاليات بمدينة بوزنيقة المجلس الجماعي، الذي يسره الاستقلالي محمد كريمين، مسؤولية تصحيح هذا الأمر، وإلزام المكلفين بتدبير المناطق المخصصة لركن السيارات بتخفيض ثمن التسعيرة.
وتشهد مدينة بوزنيقة التابعة لعمالة إقليم بنسليمان، خلال فترة الصيف، إقبالا كبيرا من لدن المواطنين من مختلف المدن لقضاء العطلة والاستجمام في شواطئها.
وانطلقت بالعاصمة الاقتصادية، في الفترة الأخيرة، حملة واسعة النطاق على حراس السيارات العشوائيين، الذين يفرضون مبالغ مالية تفوق ما هو مسطر من لدن مجلس الدار البيضاء مقابل ركن العربات في مختلف الشوارع والأحياء.
استخدمو القضاء يا الشعب المغربي في هاته الحالات، لان هادا الاخير سوف يعري عن الشفارة الذين يختبأون وراء هاد المجرمين.
قلتها ليكم عدة مرات بان الجماعات في المغرب هم العصا في تنمية المغرب، يسرقون النص والربع في المشاريع ويبيعون ارض الدولة واغلبيتهم دارو لاباس في مدة قصيرة.
لا افهم علاش الدولة تا تعطيهم الفلوس يتصرفو فيها ؟ الفلوس السايبة تعلم السرقة وبالاخص مع الأميين .
فلوس الدولة خصها تحرك الا بالرقمنة لإمكان الدولة من متابعتها واين تصرف.
هادشي راه بسال في هاذ البلاد ، كولشي فيه الفوضى الله يستر.
الفالطة ديالكم لانكم انتم من تصوتو على الفاسدين وتبيعون اصواتكم واعني أغلبية الطبقة الحازقة.
ما يثير الفزع في كثير من المواطنين هو انهم معرضون للابتزاز والاعتداء والانتقام من طرف هؤلاء المجرمين.. خصوصا اذا كنت تركن سيارتك في نفس المنطقة يوميا.. وهذا من مظاهر السيبة التي تعني عدم وجود الدولة.. اي اننا بكل بساطة في غابة.. وصاحب السيارة في موقف ضعيف وغير محمي.. وسلطات الولاية او العمالة التي يجب ان تتدخل تسمح باستشراء الفوضى ومظاهر تخلف الدولة في تنظيم المجال..
عندما تطرح السؤال على مسؤولي الجماعات المحلية.. فان النفي هو سيد الموقف مع تخراج العينين.. مع العلم انن نعرف ان نسبة مهمة من الارباح تذهب لجيوبهم دون وجه حق.. كما لو ان الشوارع التي تبنى و تعبد باموال المواطنين المغاربة مجرد ارث تركه اجدادهم ونحن لا نعرف.. والمصيبة ان هناك متواطؤون من الجهة التي من المفترض انها تحمي القانون و النظام.. وهذا هو الخطير في الامر.. عندما تصبح المافيات المحلية محمية ولا يتحدث معها احد..
سؤال اخير.. ما الجدوى من ان يطلق الملك مشاريع اعادة توسيع الشوارع في العاصمة و نواحيها اذا كانت ستترك للمجرمين فيما بعد؟!..
الدولة لم تتدخل، رغم الضجة التي أحدتها الناس حول هاد قطاع الطرق. بعنى آخر – الدولة تقول للشعب تقاتلوا فيما بينكم و خليوني فالتيقار. فالدولة المسكينة منهمكة في “النمودج التنموي” !!!
علاش المغرب مختلف على باقي الدول ، علاش كولشي عشوائي،منطقيا السيارات كتخلص الضريبة على الطريق كل عام و بانتظام إذ أن بعض الدول تعفي السيارات من هذه الضريبة، كما أن نظام الباركين و الخلاص مبالغ فيه ليس من العدل تأدية ثمن للتوقف في جميع أزقة المدن ، تأدي للحارس لحراسة السيارة و كأننا في حرب أو السيبة ، و نتشدق ب قولة المغرب بلاد الأمن و الأمان
لا تخنقوا المواطنين
هذه فوضى ، التسعيرة تفرض في الاماكن التي مكتوب فيها parking و هي تابعة للجماعة اما ازقة المدن و الطرق الأخرى فيجب على السلطات ان تحارب المتطفلين , فكيف لمواطن يتوقف لاقتناء قنينة ماء او خبزة ليطالبه شخص ما بالأداء ????
واش هاذ المجالس البلدية مع الشعب معنا او ضدنا. إذن علاش تنتخبو عليهم. باش إخليو دار بابانا و إزيدو إخويو لينا جيوبنا.
في شمال المغرب و تحديدا الفنيدق و القصر الصغير ،حارس السيارات يفرض عليك 10دراهم ، و أيضا يفرضون عليك في البحر ان تدفع 50درهم للكراسي و المظلة الشمسية و ان احضرت معك معداتك فهم لا يتركون لك الفرصة لتختار المكان لانهم يتحكمون في البحر كله ، اللهم هذا منكر
هذا شغل وزارة الداخلية هي المراقب الأول لهذه المهزلة . وزارة الداخلية ساكتة او كتفرج فالجماعات الترابية التي تعتبرها دخلا إضافيا لميرانية الجماعة بل ان اغلب الجماعات تعول على مدخول المرابد أو لي شاط بطبيعة الحال يذهب لشراء شقق و فيرمات للرايس باش يزهى أو ينشط. يجب ٦لى وزارة الداخلية الحد من هذه المهزلة .
ما معنى تخفيض ثمن التذكرة؟
أحافلة ام سيارة أجرة أم وسيلة نقل تقوم بخدمة معينة وقد زادت من تسعيرتها؟
لطالما قلناها وهذا مطلبنا: الأماكن العمومية من شوارع وازقة يجب أن تكون مجانية ويمنع استغلالها من أي كان مادام أصحاب العربات يؤدون ضريبة سنوية اجبارية للدولة مقابل السير والجولان وركن العربات!
معظم إن لم أقل أكثر من 90% من مستعملي الطريق يعانون من هذه الظاهرة التي يعتبرها البعض(طَلْبة) بطريقة عنفية محرجة استغلالية للفوضى التي يعيشها التسيير العشوائي لمختلف الجماعات المحلية.
الدولة فرحانة بشي حاجة سميتها الأمن والاستقرار، كيفاش الأمن والناس كتسرق في وضوح النهار من طرف هاد البلطجية. وكيفاش غادي تستقر ومول جيلي واقفليك قدام دارك.
كاتسمع بلي المغرب واعر في مكافحة الخلايا الإرهابية بفضل نظام المعلوماتي العالمي ديالو ههه. ونتوما مول الجيلي الأصفر كيبان من قرطة خنة أوماقادرينش تشدوه، أكبر إرهابي في الساحة العمومية ههه.
بلاد السيبة بامتياز …المسؤول غير مبالي و المحاسبة مفقودة في هذا البلد الضائع
الموضوع لا يستثني مدينة عن أخرى بل أصبح المغرب كله(parking) عصابات في كل الازقة ومجرمون يفرضون على دافع الضرائب ان يدفعو مرة أخرى في كل توقف والمسؤولين يعرفون هذا ولا يهمهم في شيء مادامو يستفذون من هذه
الفوضى والتسيب.فما العمل إذا؟ يبقى لنا باب واحد سنلتقي اليه هو باب الحق. الله ياخذ فيهم الحق
هؤلاء مسلطون على المواطن وليسو بحراس .الحارس هو من تاتمنه اغراضك ..اما هؤلاء فهم لصوص اصحاب سوابق لا اخلاق لا ادب لا معاملة ولا احترام ..هم مسلطون من طرف شركة غرضها الربح ولا شيء غير الربح كما ان الجماعات المخلية تساهم في الامر
دبا هاد القيامة كلها قايمة على حراس لاحول ولاقوة لهم صحيح ان فيهم بعض المجرمين ولكن عزيزي المواطن عزيزتي المواطنة اوللله وماكان ديك العساس ماتلقا طوموبيلتك غاتلقا غالهوا اولا تانيا هاته الحملة المسعورة المفروض تكون على ناهبي تروات الملك العام
لعلم الجميع لا يوجد الكارديانات وحدهم بل اصحاب الكابانوهات والسماسرة لعلم الجميع ان كراء ليلة واحدة ما بين 2500درهم و 5000درهم اذن اين المراقبة وابن اصحاب الضرائب ؟ام هؤلاء محظوظون ومحميون
في المانيا كانت الدولة تريد ان تفرض على المواطنين اداء في الطريق السيار الا ان المجتمع المدني وقف لها بالمرصاد مبرهن على اعتراضه بان الطريق السيار بنيت باموال دافعي الضرائب وحكمت المحكمة لصالح المجتمع المدني وهي الى يومنا هذا بالمجان
نرجع الى المغرب اليست اماكن ركن السيارات بنيت من اموال دافعي الضرائب اذن من خول للجماعة ان تبيعها للشركات كي تفرض على المواطن الاداء هنا وجب على الدولة التدخل والحد من هذه الخروقات والضرب بيد من حديد
في الحي الذي أسكنه يوجد مول الجيلي ظاهرة حنجرته أقوى من الكلاكصون يقضي اليوم كله في الصفير والصياح وحلب أصحاب السيارات أما الكلام الفاحش فتلك عملته الراءجة صنع له “مكتبا ” على واجهة بنك وفي جانبها شجرة جعل منها مرحاض خاصا يفرغ فيها سموم متانته هذا جزء من معاناتنا مع هذه الكائنات. أين أنت يا سلطات!!!!؟؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشكل كبير حيث أصبح المواطن يعاني من تجبر هذه الفئة، بمراكش مثلا تدخل المخبزة لتأخذ خبزة بدرهم و تجد الكارديان يطالبك بدرهمين، و إذا كان لديك غرض إداري فما عليك سوى تحضير قفة من الدراهم…….
بلاد السيبة …مجلس المدينة ناعس والشركة المسيرة تفعل ما تشاء،
اذا راحعنا ما يظفعه اصحاب السيارات من ضراءب للخزينة ( الفيتييت ) فهي ضريبة خاصة بالحولان والوقوف في الشوارع العمومية والساحات وكل الارصفة . اما ما تفرضه الجماعات فهو غير قانوني . انما هو نهب حيوب المواطن . وما على المعنيين الا ان سيعطونا تفسيرا لتلك الضريبة ماذا تعني .
الحراس ماهم إلا الدرع المتشدد للمسؤولين للنصب على المواطنين وارهابهم. ليس المشكل فقط في 5 دراهم أو 2 أو 3…المشكل هو أن هناك أشخاص دو سوابق و بلباس متسخ و كلام ساقط يفرضون عليك عضلاتهم و قانون الغاب و محميين من طرف المسؤولين الدين يتقاسمون معهم الروسيطا…و يزعجونك. مرة التقيت سائحة بريطانية كانت خائفة لأن هناك أشخاص مبوقين في الشارع ارادوا بيعها شيء ما …و فعلا فعلو نفس الشيء معي …فقالت لي نحن في بريطاني ليس لنا هدا الأسلوب في التعامل …لايمكن أن يوفقك أحد أو يزعجك ليبيع لك شيء أو يطلب منك شيء. هناك محلات تجارية في كل مكان يمكنك اقتناء مايلزمك …بكل أريحية و يعطونك فاتورة. لا أفهم هل المسؤولون و خاصة الجماعيون يمثلون فعلا الشعب أو فقط المنحرفين. هناك كثير من الجامعات و الطلاب و الميزانيات و المتخرجين…لكن لا نرى لهم إثر ايجابي ملموس على الواقع بالعكس و هدا هو اعضم مشكل يواجهه بلدنا قانون الغاب و لبانضية و المشعودين و العاهرات السلبي يسمو على العلم والمعرفة و التكنلوجيا و الدوق الرفيع…حتى أصبح مول الصوصيص يتدخل في لباسك و عقلك…كاد الفقر أن يكون عدوا…!!!
اذا تعمقتم في البحث فستجدون أن أحد أعضاء المجلس أو قريب منه هو من يقوم بهذه الفوضى. المجالس المحلية أصبحت هي من تخالف القانون بدل السعي إلى تحسين ظروف العيش للمواطنين.
لماذا لا يراسل وزير الداخلية الجماعات المحلية بتحديد سعر الباركينك في تسعرة معقولة وبالتالي إزالة اللبس الذي خلقه بعض رؤساء الجماعات بترك أصحاب السترات الصفراء يبتزون ويهددون الناس.
يجب تركيب نضام مراقبة على السيارات وغاز مسيل للدموع مع نضام الكتروني للإطلاق وهذا سيكون مفيد ضد السرقة ووحتى الحارس إذا تجاوز حدوده
هؤلاء ليسوا بحراس بل بلطجية، مادامت السيارات تدفع رسوم الضرائب السنوية و التأمين فلا يحق لأي كان فرض إتاوة
رآها الدولى ملزمة لحل هذا المشكل.بعدم قانونية يبعد الشوارع والازقة وإن كان ولا بد .فالبيع للشركات الإلكترونية. بدون عقل السيارات بالصابو.ولكن في حالة عدم الأداء ترفع صورة السيارة مع رقمها إلى دار الضريبة وتؤدي مع الضريبة السنوية للسيارات .ومريضنا ما عندو باس .
التعامل مع الآلة أضمن وأحسن.
هذه الأعمال يجب أن تكيف سرقة لأن من يطلب منك مالا دون مقابل فهو لص وبالتالي يجب أن تقوم الدولة بتجريم هذه الأفعال وتقوم بمحاربتها كباقي الجرائم.
على المواطنين الاتحاد ضد هاذ البلطجية
مكان ركن السيارة فضاء عمومي ويجب محاربة
من بحوله الى ملك خاص يستاجره لمن له كامل
الحق في التصرف فيه تحت ذريعة الحراسة!!
سيما وان سيارات هدا العصر لها من الاليات
ما يوفر لها حراسة ذاتية!!؛لدلك وجب علي اصحاب السيارات الاتحاد والصبر لقطع دابر هؤلاء
اللصوص ودفعهم للبحت عن مورد رزق حلال بدل
نهش جيوب المواطنين!!!
اوالله تا طغاو هادشي مشي معقول كيف يعقل ان بعض النرات كيوصل ل 20دم اعباد الله وشهدي مشي سرقة و كيطلبها منك وهو مفرعن.. و لا رخصة لا شي وثيقة كتبين بلي خدام مع العمالة او الشركة اي واحد كجي كيلبس جيلي صفر و يحضيك نتا منين تجي(مشي السيارة)
…
لا حول ولا قوة الا بالله
يصعب على المجااس البلدية لتفويت هذا القطاع الى الشركات كما معمول بها في اروبا،دفع الثمن بالدقائق و في الة اتوماتيكية،و الحراس عملهم هو controle فقط،و لكن مع الاسف ان مغربنا مازال متأخرا.
مهنة مفبركة من طرف الجماعات لإستفزاز المواطنين.أعلى هدا الأساس تكونت الجماعات.
خاص يتافقو شي وحدين يخليو السيارات ديالهم النهار كامل ويعطيوهم 5 دراهم … هنا غادين يديرو شي حل
بزاف غلى الفوضى حتى شي بلاد ما دايرا هاد الشوهة والاحزاب الكوا و البخان ستين وجه
من خلال هذا المنبر المحترم قلت مرارا بان الكل يريد الاستفادة من الفساد من موقعه. وحراس السيارات ليسوا استثناء….حتى ان فئات كثيرة من المجتمع تتخذ الفساد وسيلة للعيش….وقد تصبح حرفة من الحرف …السؤال هل وصل العجز لدرجة الاستسلام للامر الواقع والقبول بممارسات لا يسمح بها القانون..حراس السيارات يمثلون ظاهرة خارجة عن القانون.حتى الجماعات التي تجعل من فضاءات عمومية موردا لمداخيلها تعد محتلة للملك العام….عليها ان تهيئ مرائب متخصصة منظمة بقوانين ومؤمنة لركن السيارات وتشغل فيها فئة نزيهة مخلصة مؤدبة باجر مقبول يجنبها ابتزاز المواطنين…الكل يريد الاستفادة من الفساد.وهذا ملخص القول.
حارس السيارات كاري دار ب 3000 درهم، زائد الماء والضوء 500 درهم، زائد مصاريف المعيشة ومصاريف الأولاد.. رغم ذلك يقال لهم أن 5 درهم لركن السيارة بزاف، إوا العجب هذا
عندما يرتفع صوت المتضررين فعلى المسؤولين التدخل بعجالة حتى لا يقع ما لا تحمد عقباه.المغاربة بثرخون بصوت مسموع.لا نريد حراس للسيارات.انهم لصوص وليسوا حراسا.
الغضب من أصحاب السترات الصفراء مرتبط بجميع مدن المغرب وليس الدار البيضاء فقط.
الانسان كيهرس راسوا الجماعات هي المشكل عندهم مرابد السيارات كعكة مليحة يقتسمونها فيما بينهم خاص الدولة او الولاية هي التي تراقب هدا القطاع وتستتمر المداخل للصالح العام الجماعات بالعكس يشجعون المافيات ويقومون بنهب اموال الشعب
اللهم أن هذا لمنكر، السيبة في كل مكان، حتى إن قررت ان تذهب الى البحر للاستجمام فإنك تتعرض للابتزاز من طرف مجموعة من المجرمين و الكل يؤدي تلك التسعرة الغير قانونية خوفا على سيارته. فعن أي نمودج تنموي نتكلم عليه والمسؤولين عن تدبير الشأن العام هم من يشعلون الفتن في البلاد والعباد من أجل الإثراء الفاحش، حسبنا الله ونعم الوكيل
بما أن حراس السيارات أو الباركينات أصبحوا أصحاب فتوة يستعملون العنف مع ملاك السيارات بما على الحكومة أن تستخدم الجهاز الإلكتروني الموجود بكدا احياء مثل مرس السلطان و بعض الشوارع الأخرى سيحمي أصحاب السيارات من هؤلاء الغوغاء
التحكم في شواطئ البحر مرفوض .المغاربة يقصدون الشواطئ ومعهم شمسياتهم وكراسيهم.اين المسؤولين على حماية المصطافين.لا نريد من ينغص علينا راحتنا بالشواطئ.
لا أفهم كيف يجنون مبالغ بهذه السهولة ..بدون أي مجهود أو قيمة مضافة… فقط ارتداء سترة صفراء و الجلوس في انتظار الأداء
ومن أين لهم بكل هاته المليارات رؤساء الجماعات يراكمون ثروات لا تحصى ولا تعد يبيعون ويشترون في املاك الدولة كيف يشاؤون ولا من حسيب ولا رقيب يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الشعب ان ينتفظ في وجه هؤولاء وإلا فالأمور ستبقى كما هي
بالامس الاحد واحد من اصحاب الكريساج(جيلي اصفر) حبس واحد السيارة عائلية ف رونبوان ديال سوق الكاموني عطاه ورقة قال ليه خلص 5 دراهم .قال لية ديال اش؟ احنا هنا اي واحد داز فهاد رونبوان جيهت السوق غيخلص على اللوطو.مبغاش مول اللوطو يخلص وتلاح ليه الحارس قدام اللوطو. والمشكل السيد معاه مراتو هي اللي قالت ليه غير عطيه قبل منوليو معاه فالمشاكل. والمشكل الاكبر هو انهم 2 حراس شادين رونبوان والجدارمي قريب منهم ب واحد 700 متر ف طريق لي غادية ل تيفلت.
على المواطن الامتناع عن التبضع من تلك المحلات و الامتناع عن تناول الاكل في تلك المجازر و مريضنا نا ما عندوا باس
لماذا تخافون من هؤلاء الرعاع. انا تمس كنت هناك بالذات. رفضت الاداء و واجهت الحارس بنفس الغلضة التي اراد اهافتي بها بل حدرته ان بمقدوري تكبير القضية و اجر فيها مجلسه البلدي و هو نفسه للقضاء.
وا عباد الله وا ما بغينا حتى واحد يحرس لينا السيارات، و ا خليونا ترانكيل. ما بغينا نشوفو حتى عساس فالزناقي و الطرقان. هاذ الفوضى تاع العساسة كاينين غي فالمغرب ، و ا شوهونا قهرونا اغتاصبونا فجيوبنا. دعيناكم و دعيناهم لله.
اسيدي اللي لقيتوه يعس ديوه للحبس.
واش اعباد الله توقف فمخبزة تشري كوميرة بدرهم خاصك تدع للعساس زوج دراهم هي الكوميرة طلعات بثلاثة دراهم.
واش عندنا لبيار تاع النفط و الدراهم نخلصوالعساسة لمفرعنين؟
وا عباد الله ديرولنا شي حل معاهم، بركانا استنزاف للمانضة المقهورة اللي كيشدها المواطن المغربي.
On m’a obligé de payer 10DH a Mohammedia plage (Sbalette), j ai parti faire une plainte au pres d’un policier juste à coté, il m’a dit: Je peux rien faire, GIR DAWAR m”aHOm rah mafhalhomch,,,
j’ai compris, qu’il faut compter sur personne et j ai dis a mon fils: C est pour ca je t encourage à fuir ce pays, et je dépenserai toute mes économies pour que mes enfants quittent ce bled pour un futur meilleur ailleurs
أنتم أيها المواطنين الذين تصوطون علي المفسدين و يتراسون بعض الجماعات و همهم الوحيد هو االاصتياد في الماء العكر و جمع الاموال.
إذ كيف نفسر ان الوقوف بالشارع و الازقة يسند الي الشركات و لا توجد علامات التشوير بلاماكن التي اشترتها تبين اسعار الوقوف حسب التوقيت و تترك الباب مفتوحا للشركات يعملون ما يريدون بالمواطن.
جماعة الرباط (الي مفكرشها العجينة) قال ممثلها للمواطنين ان الوقوف بالشارع و الازقة هو مجاني و في بعض الأماكن المحدودة هو مؤيد عنها و وضعت الات استخلاص الثمن و لافتات تخبر المواطن متي و ثمن الاداء تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يلزم كل بايع السلعة أو خدمة ان يشهر الاسعار
الى متى يفرض علينا خريجوا السجون هؤلاء و من لا حرفة له هاذه الايتاوات التي ما انزل الله بها من سلطان…هاد ثقافة الريع تعد من اكبر معوقات التنمية في المغرب…نطلب من الحكومة التدخل السريع و ااحاسم لحل هاد المشكل…
هاذه سياسة الانتخابات الجماعة تؤيذ الحراس المجرمين للتصدي لاصحاب السيارات والاكراه ليجولوا كيف شاؤوا لكي يكسبوا اصواتهم واصوات اهاليهم.والذولة تقوم بذور متفرج والله حرام عليكم .يريذون خرق الفثنة في البلاذ ونحن مقبلون على سواح لكي البلاذ نضيفة من هاؤلاء القثلة .اللهم خذ ن فيهم .حسبنا الله ونعم تلوكيل.لا نهي ولا منتهي.
بمدينة فاس حتى في غابة عين الشقف في الصباح الباكر تجد اصحاب الجيليات الصفر في انتظارك ومستعدون لاي شيء، عراك ،سب،شتم، كلام ساقط،،،،،،
أما بحي الملاح قرب القصر الملكي، لاجدال حول خمسة دراهم، رغم اليافطة المكتوب بها السعار، فصاحب الجيلي لا يعترف بها(درهمين) ومستعد للسب،والشتم، ومنع السيارة من الحركة،
كدلك شاطئ الوالدية تسعيرة الوقوف او ركن السيارة 10 دراهم.بالاخص بجانب مدخل الشاطئ.اللهم هدا منكر.
الشركة هي المسؤولة عن هده الزيادات فما ذنب الحارس تتكلمون عن الحارس كأنه وحش فضاء والصورة خير دليل على عنصرية الرسام هناك عشرات الالاف من الحراس في هدا الوطن حراس مرخصين وغير مرخصين يجب على الدولة مساعدتهم وتكوينهم الحراسة ماشي عيب العيب في سرقة مال الشعب بالآداب والزيادة في فصل الصيف متوقعة في كل شيء أما ان نتكالب عن الحراس وننسى الزيادات في المحروفات وزيت الماءدة ومواد أخرى فهاد ضلم