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‫تعليقات الزوار

4
  • وحشي بن حرب
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 00:40

    لو ان المغرب جبان وسيتجنبها بالدباوماسية لقلت ان الحرب القادمة ستكون بين المغرب والجزائر…………..

    -8
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  • moradi
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 00:43

    نعلم جيدا ان كورونا سوى ضجة وسخب صنعته الدول الكبرى لتجارة في الدول النامية لبيع القاحات.

    2
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  • مغربية شمالية
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 00:47

    حرب اللقاح يعني تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، يعني مزيد من الإغلاق ، مزيد من تدهور الاقتصاد، مزيد من البطالة، مزيد من المشاكل الاجتماعية… الضحية الشعوب المغلوب على أمرها
    أسأل الله أن يفرج هذه الغمة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.

    5
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  • أستاذة وطنية
    الأربعاء 31 مارس 2021 - 00:50

    هي حرب شرسة ستضعف الضعفاء وتقوي الأقوياء الذين تمكنوا من الوصول إلى تصنيع اللقاح

    1
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