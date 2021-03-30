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تعليقات الزوار4
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لو ان المغرب جبان وسيتجنبها بالدباوماسية لقلت ان الحرب القادمة ستكون بين المغرب والجزائر…………..
نعلم جيدا ان كورونا سوى ضجة وسخب صنعته الدول الكبرى لتجارة في الدول النامية لبيع القاحات.
حرب اللقاح يعني تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، يعني مزيد من الإغلاق ، مزيد من تدهور الاقتصاد، مزيد من البطالة، مزيد من المشاكل الاجتماعية… الضحية الشعوب المغلوب على أمرها
أسأل الله أن يفرج هذه الغمة وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.
هي حرب شرسة ستضعف الضعفاء وتقوي الأقوياء الذين تمكنوا من الوصول إلى تصنيع اللقاح