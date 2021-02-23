حرفي متمسك بـ "الدرازة"

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‫تعليقات الزوار

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  • اغرب و اصعب مخاض بيضة فالتاريخ
    الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 19:02

    مول البيض تلقاه ديما مسموم تايبيع و يشري على فرنك .. على سنتيم .. وا اللي تايدير حساب ديال سنتيم طول حياتو .. تاينعس هاكاك على فرنك .. و تاينوض عليه .. ما عنداك ما تقوليه .. هدا هو علم الذرة الحقيقي .. تايديرو تجارب فبيضة ،، عادا تايتحاسبو على فرنك ..

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