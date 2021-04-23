حريق يلتهم محالا في سوق المتلاشيات بإنزكان‬

اندلع، فجر الجمعة، حريق بسوق المتلاشيات بمدينة إنزكان، حيث أتى على ما لا يقل عن عشرة محال تجارية ومحتوياتها، دون أن يخلف خسائر بشرية.

وأفلحت عناصر الإطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها والحيلولة دون امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المحال التجارية، وإلى باقي فضاءات السوق، وذلك بحضور السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية ورئيس المجلس الجماعي.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى فتح تحقيق في أسباب وظروف اندلاع الحريق بالسوق سالف الذكر، التي مازالت مجهولة.

يشار إلى أنه سيجري تحويل تجار السوق، البالغ عددهم نحو 400 تاجر، إلى المنطقة الحرفية بمدينة آيت ملول، التي تستمر فيها أشغال البناء، وهي ثمرة شراكة بين مؤسسات الدولة والجماعات الترابية والتجار.