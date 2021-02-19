حزب "الأصالة والمعاصرة" يرشح اليهودي المغربي "سكيرا" لانتخابات 2021

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيح اليهودي المغربي سيمون سكيرا، رئيس جمعية “الصداقة المغربية الإسرائيلية”، في الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة.

وأكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريحات صحافية، عزم “الجرار” ترشيح سيمون سكيرا في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن قرار ترشيحه لا علاقة له بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وشدد الأمين العام لحزب “البام”، في توضيحه، على أن سيمون سكيرا هو يهودي مغربي ومن حقه أن يترشح في الانتخابات المغربية.

وأشاد سيمون سكيرا، الكاتب العام للفيدرالية الفرنسية ليهود المغرب، بمبادرة حزب الأصالة والمعاصرة إلى ترشيحه في جهة الدار البيضاء سطات.

وقال سكيرا في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “هذه مبادرة ممتازة أن يشارك يهودي مغربي كمرشح في الانتخابات الجهوية المقبلة”.

وعبر سكيرا، المقيم في فرنسا، عن استعداده للاستقرار نهائياً في مدينة الدار البيضاء بعد نجاحه في الانتخابات الجهوية، داعياً بقية الأحزاب المغربية إلى ترشيح يهود مغاربة لخوض غمار الانتخابات المقبلة.

وكان عبد اللطيف وهبي استقبل قبل أيام بالمقر المركزي للحزب بالرباط سيمون سكيرا حاييم، رئيس فيدرالية اليهود المغاربة بفرنسا، ورئيس جمعية الصداقة الإسرائيلية المغربية.

وأبرز سكيرا، في تصريح بالمناسبة، أن اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لـ”البام” كان مثمرا، إذ “جرى من خلاله التباحث في مجموعة من المواضيع التي تهم العلاقات المغربية – الإسرائيلية، على ضوء التطورات الأخيرة التي عرفها الموضوع”، مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة “يعتبر حزبا حداثيا منفتحا على الجميع ويسعى جاهدا إلى الانفتاح أكثر على كل ما من شأنه خدمة الوطن”.

وأضاف سيمون: “تعمقت كثيرا في دراستي في تاريخ العلاقات بين المغرب وإسرائيل، كيف لا وأنا المغربي حتى النخاع.. كان الهدف من ذلك معرفة أصولي وتاريخ بلدي الذي أكنه له كل الحب”، وزاد: “فعلا العلاقات بين البلدين عرفت مدّا وجزرا، لكن خيطا رفيعا ظل يربطهما، خصوصا أن مغاربة إسرائيل ظلوا يلعبون دورا في الاحتفاظ بهذا الخيط، ولطالما كانوا سفراء للمغرب هناك”.

وأثارت خطوة “البام” غضب مناهضي التطبيع بالمغرب، إذ قال “المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” إن “الهدف هو تمرير المكون الصهيوني بالمؤسسات الدستورية المنتخبة بالمغرب، في إطار عملية كبرى لقرصنة المكون العبري بالدستور منذ 10 سنوات عبر عدد من التحركات متعددة المحاور سياسيا وإعلاميا ودبلوماسيا”.