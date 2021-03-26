"حزب الميزان" يضمن الأغلبية بجماعة إكرفروان

فاز حزب الاستقلال بالانتخابات التكميلية التي شهدتها جماعة إكرفروان بإقليم الحوز، الخميس، بحصوله على 11 مقعدا، مقابل 6 مقاعد لحزب الاتحاد الدستوري.

وبهذه النتيجة، استطاع “حزب الميزان” الظفر بأغلبية مجلس هذه الجماعة القروية واسترجاع رئاستها، بعدما قدم 8 أعضاء من أصل 15 استقالتهم من المجلس الذي كان يرأسه أحمد سعيد.

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة بالجماعة الترابية إكرفروان التي تعد معقلا لحزب الاستقلال، نزلت شخصياته المعروفة بالإقليم لمساندة ودعم رئيسها الحالي أحمد سعيد؛ من قبيل البرلماني محمد اذموسى، ومحمد بوسالم نائب رئيس المجلس الإقليمي بالحوز، ومحمد أكنسوس النائب البرلماني السابق والمفتش الإقليمي الأسبق للحزب بإقليم الحوز.