حزب"البام" يحصد الأغلبية في "انتخابات إمنتانوت"

حصد حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة حسن سموم 13 مقعدا من أصل 15 في الانتخابات الجزئية التي جرت، الخميس، بخصوص المناصب الشاغرة بجماعة إمنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة؛ فيما حصل كل من حزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في هذه الانتخابات، على مقعد واحد لكل حزب على حدة. وبهذه النتائج، يكون حزب “الجرار” قد حصل على غالبية المقاعد التكميلية لجماعة إمنتانوت.

وبلغت نسبة المشاركة حوالي 32 في المائة في هذه الانتخابات الجزئية التي تنافس فيها 37 مرشحا، يمثلون أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”العدالة والتنمية” و”جبهة القوى الديمقراطية” و”الاتحاد الدستوري” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.

وكان بوعبيد الكراب، عامل إقليم شيشاوة، أصدر، خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، قرارا بتعليق مهام المجلس الجماعي لإمنتانوت طبقا لمقتضيات المادة 74 و75 من القانون التنظيمي 113.14، بعد تشبث أكثر الأعضاء المزاولين لمهامهم بتقديم استقالتهم لرئيس البلدية الحسين أمدجار عن حزب العدالة والتنمية.

يذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة استعاد، خلال إعادة الانتخابات التي تمت أخيرا بجهة مراكش، رئاسة جماعة أيت أورير بإقليم الحوز وأغلبية بلدية إمنتانوت بإقليم شيشاوة.