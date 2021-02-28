حزب "العدالة والتنمية" يرفض استقالة الأزمي

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني.

وبعدما أكدت قيادة “المصباح” أن اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع إلى المجلس الوطني، تدارست الأمانة العامة ما ورد في رسالة الأزمي، معتبرة أن الاستقالة من هياكل الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.

وعبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، وفقا لبلاغ لها، عن تمسكها بالأزمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، مقررة تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع.