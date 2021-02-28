حزب "العدالة والتنمية" يرفض استقالة الأزمي

رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماع استثنائي برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استقالة إدريس الأزمي الإدريسي من رئاسة المجلس الوطني.
وبعدما أكدت قيادة “المصباح” أن اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع إلى المجلس الوطني، تدارست الأمانة العامة ما ورد في رسالة الأزمي، معتبرة أن الاستقالة من هياكل الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وعبرت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، وفقا لبلاغ لها، عن تمسكها بالأزمي ليستمر في مهامه رئيسا للمجلس الوطني وعضوا في الأمانة العامة، مقررة تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع.
هل تعلم أن هاته الإستقالة كانت غتضيع على الوزير 60 مليون منحة نهاية توليه الحقيبة الوزارية، و4 مليون كتقاعد شهري، و2 مليون كتقاعد لورثته، لولا أن تدخل العارفون بالأمور ومبغاوهش يضيع فهاد الرزق كامل، وجعلوه يتراجع عنها.
راه من الاول عرفنا غير القوالب ديال الباجدة لا استقالة ولا هم يحزنون .عرفو رةسهم كحلوها ما المواطنين بقراراتهم الكارثية بداو فتاحراميات ولكن والله لباقين شميتوها راه المغاربة مبقاوش كيحملوكم المنافقين بالعكس خاصكم المحاسبة والمحاكمة.
إنها مسرحية من الطراز الرفيع، لا يسعني إلا أن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا الحزب المنافق، حزب النذالة ولاتنمية.
ديبخشي أش زادنا اللهم حزب الاستقلال ولا هاد رباعة ديال المنافقين اليسار يين حسن منهم على الاقل عنهم مدهب الله إرحم السي اليوسفي أما نتما ساعتكم سلات
حزب الثعالب و الذئاب…. الافلام الهندية…. والله ما نصوت عليهم
من هي المخلوقات التي أول من تهرب عندما تبدأ السفينة بالغرق ؟
حزب العدالة و التنمية بدأ فعلًا بالغرق و بدأ مناضليه بالقفز من الباخرة لكي ينجوا من موت سياسي محقق، لأن ما بني على باطل فهو باطل، و هذا الحزب بني على التجارة بالدين الإسلامي فمن الطبيعي أن يفتضح أمره و لو بعد حين.
لبسوا لباس الدين فباعوه، فلما علم الشعب خداعهم ونفاقهم؛ باعوا كرامتهم. ومن الشريعة بغض هؤلاء الخوانجيين أينما كانوا
ما هذه السينيما الرذيئة. وهل كان هو مجد في الاستقالة؟ ولماذا لم يستقل من المسؤوليات المؤدى عنها؟ لأنه يعلم أنه لو فعلها ستقبل منه وسيجد نفسه بدون بزولة.
ها دوري رولان غاروس بدا استعدادا للمعلومة لي قالو غادي تكون في شتنبر …
استقالة الفشوش مجرد تمثيل على المغاربة….. لا داعي للترويج لها لا بالرفض ولا بالقبول…..
لماذا أنتم خائفون من الاستقالات، لأنكم لا تريدون أن تواجهون المصير المحثوم لوحدكم
قلت من قبل إنها مناورة انتخابية. عاقوا بيكم.
وخا يستاقلو كاملين … فوطة او كلينيكس توسخ و مسحتي بيه القاذورات و الخنز واش ممكن تستعملو من بعد ؟ بالطبع لا مصيرهم سلة المهملات وخا كلاو الفلوس ديال الشعب و فقروه …الله ياخد فيهم الحق .
عرض، سينمائي رديء من ممثل رديء وفاشل ينتمي الى حزب يتجر في الدين ويبيع الأوهام وأنزل البلد الى أسفل سافلين سواء نحن لاتهمنا استقالة هذا المسمى الأزمي وهو اسم على مسمى فاستقالته او بقاؤه لايعنينا في شيء وإن كان الأمر لا يعدو إلا تمثيلية. فتأكدوا أن لايمكن استحمارنا أكثر من هذا فقد اغتنيتم علي حساب افقارنا. اوصلتم التقاعد الى الثالثة والستين بدون وجه حق فهل هناك أكثر من هذا التعذيب وانتم ترفلون في نعيم الامتيازات ورواتب الريع. فهل هناك ظلم فوق هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ياتجار الدين وأهل والنفاق ومساوئ الأخلاق. ارجو من هسبريس النشر وشكرا
هههه بعدما رأو الضجة الكبيرة التي خلفها نفاق الاستقالات يحاولون لم الشمل ضد منتقديهم بتراجع المستقيل عن استقالته.المهم استقلتم كلكم أو لم تستقيلوا فالشعب قد لفظكم إلى الأبد بسبب وعودكم الكاذبة التي تعهدتم بها له ولم توفوا بها.الى مزبلة التاريخ ياتجغر الدين وعباد المال والمناصب
مسرحيات و حكايا تلعب و تحكى على دقون المغاربة… لكن هذه الاستقالات المزيفة فيها تطاول و عدم احترام للبرتوكولات و للمؤسسة الملكية…
يجب من وضع استقالة أن يمنع من جميع الأنشطة السياسية و الحكومية… و أن يحرم من تعويض المالي المؤدى عن فترة توليه المسؤولية… أنشري هسبريس
وكأنه أستاذ فاضل حقا حتى ترفضوا استقالته !!! المنافقون يحنون لبعضهم وبجنون من خيراتنا و من جيوبنا ولا من يحرك ساكنا نسأل الله أن يجعل كيدكم في نحوركم. اللهم دعوناهم لك أنت القوي المذل فلا تردنا خائبين.آمييييين
كلما قرأت عن القوانين الداخلية لهاته الأحزاب الا وشعرت أني اشاهد مسرحية يصعب على ممثيلها تشخيص ادوارهم .كيف لا وقد سئمت كمشاهد وناخب من ترهات أحزاب يمثلها أشخاص يلهثون وراء المال والعقار وتوريثِ الأبناء والأحفاد ضاربين عرض الحائط ما أنتُخبوا من أجله من بنياتٍ تحتيٍة متهرِّأة في كل المدن ومصالحَ مواطنين معطلة في جل المجالات وأستغلال المال العام في مأربَ شخصية وفوق دالك كله التكبر والأستعلاء على البسطاء اللذين أوصلوهم الى ماهم عليه لدالك فاللوْم على البسطاء وليس عليهم.
أيها التجار انتم تتعاملون مع شعب ذكي إن كنتم تظنون أنكم قمتم بعملية جس النبض لمعرفة مدى مقياس شعبيتكم عند الشعب فاعلموا أنه غير مرغوب فيكم وسنحاسبكم أمام الله إن لم تكن محاسبتكم في الدنيا .
إعلموا أنكم مقالون من طرف الشعب المغربي
جميع السياسيين في المغرب لا مبادئ لهم وهمهم الأول والأخير تحقيق المكاسب الشخصية فلا تغرنكم مسرحياتهم أمامكم