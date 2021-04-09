"حزب ماكرون" يفتتح فرعا بالداخلة .. هل تلتحق فرنسا بقنصليات الصحراء؟

في خطوة غير مسبوقة، أعلن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” عن قرار افتتاح فرع له بالداخلة في الصحراء المغربية وآخر في مدينة أكادير، في إشارة واضحة إلى دعم الحزب الحاكم في فرنسا لمغربية الصحراء.
جاء هذا الإعلان في بيان رسمي من قبل ماري كريستين فيردير جوكلاس، النائبة البرلمانية عن تارن لاريم نائبة رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية المتحدثة باسم فريق حزب الجمهورية إلى الأمام في الجمعية الوطنية، وجواد بوسكوران، محاور الحزب بالمغرب العربي وغرب إفريقيا.
وعبر المسؤولان الفرنسيان عن سعادتهما بإحداث هذين الفرعين الجديدين كأول هيئتين يتم إحداثهما سنة 2021 من قبل حزب “الجمهورية إلى الأمام” بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة لتأسيسه.
وأشارا السياسيان الفرنسيان إلى أن حزب “الجمهورية إلى الأمام” لديه 27 فرعا في المنطقة المغاربية وغرب إفريقيا، التي يبلغ مجموع أعضائها 4000 عضو.
ويتوقع أن تشجع هذه الخطوة الحكومة الفرنسية على افتتاح قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، بالنظر إلى العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وفرنسا. كما تلعب باريس دورا أساسيا داخل مجلس الأمن الدولي لوقف المقترحات الداعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وكانت فرنسا، بعد اعتراف ترامب بمغربية الصحراء، بعثت رسائل إيجابية، بحضورها “المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، الذي انعقد برئاسة المغرب وأمريكا، وشاركت فيه 40 دولة من مختلف قارات العالم، وكانت باريس البلد الأوروبي الوحيد الذي حضر هذا اللقاء الوازن الداعم لمغربية الصحراء.
ويراهن المغرب على الدور الفرنسي لفتح نقاش داخل المجلس الأوروبي لدفع القارة العجوز نحو تغيير موقفها الحالي من نزاع الصحراء والخروج من حيادها الذي أسهم في إطالة عمر هذا الصراع الإقليمي.
وتزامنا مع إعلان حزب ماكرون عن فتح فرع له بالصحراء المغربية، جرى الإعلان عن تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها إلى الجزائر، الأحد، رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إلى أجل غير مسمى، بطلب من السلطات الجزائرية.
وعزت مصادر متطابقة أسباب هذا التأجيل المفاجئ إلى “أمور دبلوماسية بين البلدين”، في حين يرجح أن يكون التقارب المغربي الفرنسي جانبا من هذا “التوتر الجديد” بين قصريِ المرادية والإليزيه.
وكان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أشاد، أمس الخميس، بجودة التعاون الأمني بين فرنسا والمغرب، مجددا التأكيد على موقف بلاده الداعم للمخطط المغربي القاضي بالحكم الذاتي في الصحراء.
وأفادت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية بأن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي أجرى مباحثات، أمس الخميس عبر تقنية التناظر المرئي، مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، تناولا خلالها العلاقات المكثفة جدا بين فرنسا والمغرب والتحديات المطروحة على البلدين، لا سيما تداعيات الأزمة الصحية والتنسيق بينهما للتعامل معها، بالإضافة إلى قضايا الهجرة.
فتحوا القنصلية اشمن فرع ولا زميطة .بلا مدوخوا المغرب اجيو نيشان..فتحوا القنصلية بصفة رسمية خليوكم كن النفاق السياسي السادة
مزيانة،ولكن شنو دور ديال هاد الفرع فالمغرب،ياكما غايشارك فٱنتخابات المغربية و ينافس العثماني ،ههههه،أظن أنه أكيد غايستافد ربما من أصوات المغاربة المجنسين في فرنسا فالإنتخابات الفرنسية،ما علينا الله يسخر.
هذي البداية مازال ما زل أيتها العصابة !يا من أنفقت مئات الملايير من الدولارات من أموال الشعب الجزائري المقهور والمحروم حتى من الدقيق والحليب والماء كل ذلك من أجل تمزيق خريطتنا الترابية. اللهم انصر أحرار الحراك .
ترى ماراي المندسين بيننا ؟
العلاقات المغربية الفرنسية هي علاقات ممتازة على مر التاريخ و تربطها اتفاقيات في جل المجالات، دولة تحرم المملكة المغربية و هي تؤيد بقوة المقترح المغربي في كل المحافل الدولية خصوصيا و هي عضو دائم بالأمم المتحدة، خطوة ممتازة من طرفها
إذا تم فتح قنصلية فرنسية في الداخلة أو العيون فهذا سوف يذيب ألمانيا و جمهورية الموز. يجب الضغط لأن المغرب شريك مهم لفرنسا.
أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية عن انفجار مررراة شنقريحة وسكتتة في قلب تبون لعدة دقائق.
ضربة موجعة الانفصاليين.واللذين يؤيدونهم وعلى رأسهم الجزائر
تعطلتي بزاف آ فْرانسا.
إننا ننتظرك، ما تعطليش : راه غادي يفوتك القطار.
اذا لم يطرد المغرب الجزائريين بأقصى سرعة لحشر سلسلة منو*ات فرنسا في الزاوية وتسريع انهيار نظام الكبرانات فاعلم أن هناك تواطؤ بين المخزن وفرنسا لاطالة عمر اللقيطة “الجزائر”
فرنسا من مصلحتها الاقتصادية والأمنية
أن تلتحق بالولايات المتحدة الأمريكية
وتحدو حدوها في الاعتراف بمغربية الصحراء
والعمل على إقرار الحكم الذاتي
الذي فيه مصلحة الجميع.
سيأتي من يشك في فرنسا و يتهمها بالنفاق..رغم وقوفها مع الغرب في مجلس الأمن و دفاعها عن موقفه بخصوص الصحراء. كلنا نتذكر عندما ساندت امريكا اوباما مقترحات الجزاءر وجنوب افريقيا و كيف انقدت فرنسا المغرب من مخالب اوباما و جون كيري..
فرنسا لها عيوبها لكنها تبقى سندا قويا للمغرب و هذا ما يغضب جارة السوء التي تسلط ابواقها على فرنسا، و يسقط بعض المغاربة في الفخ فيغردون بما ينقه به بوم الاعلام الجزائري.
صافي باغيين تساليوا مع تبون و رباعتو ما غا يبقاوا يديروا غير الحفاظات للتبول غاديين يزيدوا حتى اولوايز لحق الشهر …ههههه
هل الاحزاب تفتح فروعا لها خارج اوطانها…… ؟؟؟؟؟
الدول تتعامل مع الدول…..
الاحزاب شان داخلي لكل دولة…..
ماذا سيكون دور الحزب الذي لا يمثل دولة بل يمثل المنتمين اليه…. فقط
فرنسا الرسمية تثملها الدولة و خارجيتها…..
ما الهدف من هذه الخطوة…… ؟؟؟؟؟؟؟
لماذا لا يفتح ماكرون قنصلية مادام يرأس دولة…. و ليس مجرد حزب……؟
هل على كل حزب ان يفتح فرعا له……؟؟؟؟؟؟
فرنسا تمسك العصى من الوسط لاتريد ان تغضب الجزائر تريد فتح فرع لمقر حزبها في الجنوب المغربي لايعني شيء تحن نريد قنصلية فرمسية لا لمقر حزب ماكرون
نطلب من فرنسا الخروج من المنطقة الرمادية والاعتراف بمغربية الصحراء بدل اللعب على حبلين وابتزازنا كما تفعل اسبانيا. لانحتاج شراكة احد ولا تمثيلية لاي تنظيم قبل الاعتراف بمغربية الصحراء على غرار الولايات المتحدة الامريكية.
افينكم يا وليدادات ماماكم ميركل صداع ديال الراس بالمانيا من هن المانيا من تم و في الاخير الجيرمان لا ثقة فيهم بينوا انهم ضد الوحدة الترابية
راه م
في المستقبل اقول المغاربة الي في المانيا يفكروا مزيان قبل ما ينتفضوا فرنسا ….. فين القيتوا فرنسا كون جيتوا ليها و بالرغيب و الطليب
واهم من يظن بان ملف الصحراء لم يطوى بعد. منذ تغريدة ترامب بان هذا النزاع المفتعل من قبل العسكر الارهابيين قد انتهى. الان وجب علينا التركيز على سبتة ومليلية والجزر وقبلهم على صحرائنا الشرقية المحتلة.
c’est une bonne chose mais on comprend pas trop, expliquez nous ce que ça veut dire avoir la représentation d’un partie politique d’un pays dans un autre pays!!!!!!!!
خبر يثلج الصدر. مرحبا بكم ولا عزاء لجارة السوء. إلى الأمام
منذ طلعة و خرجة ترامب الاعترافية و التطبيعية و نقاش الحبر، الكاميرا و الخريطة على أشده!سبق ذلك حملة تطبيعيونية عنصريونية على الفلسطينيين بسبب خريطة مبتورة تهيأ و توطئة لإعلان، تبرير وتمرير التطبيع!اعتراف ترامب وقف و تجمد عند الإعلان الحبري، البهرجة الكاميرية و التوقيع السفيري الخرائطي مع الفتح و الافتتاح القنصلي الأمريكي الوهمي؛ و ربما قريبا الرقمي!نتناياهو أطل مهنئا بالتطبيع و خريطة مبتورة تشي بما في قلبه، عقله، خططه و خبثه!لم يعتذر بنفسه و لم يبادر بإرسال رسالة تهنئة تطبيعية جديدة بخريطة محينة و مجددة بتوقيع يده مثل توقيع السفير الأمريكي المنصرف! سفير نتانياهو الفاشل شعبيا في القاهرة يطل كل جمعة بجلباب لقوالب التطبيعية التي ألفنا سابقاتها الاستعمارية، التاريخ لقوالبي يعيد نفسه بأشكال و ألوان و وسائل أخرى من دون تغيير الروح و الغاية، لكي يثبت و يسخن مكانه التطبيعي الرسمي و لكي يحاول بدون جدوى تحقيق اختراق تطبيعي شعبي!المهزلة،الفضيحة و الهزال التطبيعي أنه لا يصرح علنا و بكل وضوح لا لبس فيه أن الصحراء مغربية!حصل المطبعون على اعتراف الحبر،الكاميرا و الخريطة الموقعة و المبتورة!
سفير نتانياهو الفاشل شعبيا في القاهرة يطل كل جمعة بجلباب لقوالب التطبيعية التي ألفنا سابقاتها الاستعمارية، التاريخ لقوالبي يعيد نفسه بأشكال و ألوان و وسائل أخرى من دون تغيير الروح و الغاية، لكي يثبت و يسخن مكانه التطبيعي الرسمي و لكي يحاول بدون جدوى تحقيق اختراق تطبيعي شعبي!المهزلة،الفضيحة و الهزال التطبيعي أنه لا يصرح علنا و بكل وضوح لا لبس فيه أن الصحراء مغربية!حصل المطبعون على اعتراف الحبر،الكاميرا و الخريطة الموقعة و المبتورة!فوق ذلك حصلوا على تقرير المصير ككرز فوق حلوى التطبيع!التطبيع مقابل تقرير المصير!هل التواجد القنصلي يوازي و متناسب مع وزن الاستغلال الفرنسي للمغرب؟ماذا ستغير القنصليات على الواقع؟ هل ستحل جبهة البوليزاريو؟ هل تم حل المجلس الانفصالي في الصحراء؟أين وصل التحقيق القضائي الذي فتح في الخريف؟واش العدالة كتخرف عندما يتعلق الأمر بالانفصال الوهمي و تزدهر وتشحذ أسنانها عندما يتعلق الأمر بالانفصال الوهمي، الصحفيين الأحرار، الأساتذة والمناضلين الوطنيين الغيورين المحروقين على البلاد؟ الفتوحات الديبلوماسية شيئ آخر غير الفتوحات القنصلية الهزلية!نشهد ميلاد مذهب القنصوليونية!
نظام العصابة في قصر المرادية سيستنفرها هذا القرار …
هل التواجد القنصلي يوازي و متناسب مع وزن الاستغلال الفرنسي للمغرب؟الأولى إغلاق سفارة فرنسا في الرباط؛ و ليس فتح قنصلية لها في الصحراء! ماذا ستغير القنصليات على الواقع؟ هل ستحل جبهة البوليزاريو؟ هل تم حل المجلس الانفصالي في الصحراء؟أين وصل التحقيق القضائي الذي فتح في الخريف؟واش العدالة كتخرف عندما يتعلق الأمر بالانفصال الوهمي و تزدهر وتشحذ أسنانها عندما يتعلق الأمر بالانفصال الوهمي، الصحفيين الأحرار، الأساتذة والمناضلين الوطنيين الغيورين المحروقين على البلاد؟ الفتوحات الديبلوماسية شيئ آخر غير الفتوحات القنصلية الهزلية!نشهد ميلاد مذهب القنصوليونية التي تنضاف لنظرية الديبلوماسية العامة!القنصوليونية هي فتح القنصليات تحت ضغط المد التطبيعي و للتغطية على تطبيع تقرير المصير!القنصوليونية تلبيس تطبيعي للاعترافات الوهمية الحبرية الكاميراتية!القنصوليونية هو تسلل الحلفاء لحلالف تحت غطاء الاعتراف لتمرير مشاريعهم المغرضة المكشوفة!القنصوليونية غطاء الحلفاء لحلالف يستعملونه لتغبية شعوبهم اللي عايقة بهم!الكل يطبع!لماذا لا نطبع؟
فرنسا تحكمها مؤسسات وليس حزب واحد. هذا لن يفيد شيئا ان كانت فرنسا جادة فالتفتح قنصليتها في الصحراء المغربية. فرنسا الشيطان الاكبر وعدو الشعوب الإفريقية. # الصحراء امازيغية .
بسبب هذا القرار تم تأجيل الزبارة التي كان من المفروض أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي الى الجزائر
لا تكن أحمق ، فرنسا تصدر إلى الجزائر 25٪ أكثر من المغرب. إلى جانب ذلك ، ما هو الغرض من وجود حزب أجنبي في بلد ما. معظم الديمقراطيات المحترمة لا تسمح بذلك ، على المغرب التعامل مع إدارات الدول وليس مع الأحزاب.
شيء جميل واذا أرادت فرنسا ان تساند المغرب وهو ما تفعله منذ البداية فهي حرة لكن……
عندي تساؤل هل هذا يعني أن المغرب ملحقة فرنسية أي تابعة لفرنسا؟؟؟
اول مرة اسمع حزب يفتح فرع في بلد ثاني!!!!!
هذه إعادة للمغرب ومن الأجدر أن تستنكروا لكن احيانا ليس هناك حدود الغباء
يا مقلتها وكررتها في تعاليقي الماضية في هذا المنبر.! هناك دولتان لا ثالتة لهما تقفان داءما ابدا الى جانب المملكة في ازماتها رغم ما يحصل في بعض الاحيان من سوء التفاهم(….).الاولى هي العربية السعودية اللتي تساعد المغرب في جميع المجالات .والثانية فرنسا.فمنذ اندلاع ازمة الصحراء المغربية فلم تتوان ولو مرة واحدة للوقوف لصالح المغرب.هناك معلقين يسمونها ب ماما فرنسا.لايهم .فليكن.تبقى فرنسا الشريك الاول للمغرب اقتصديا.فلولاها ما وصل المغرب الى االمرتبة 5 عالميا في صناعة السيارات( للسلبيين : 60 في الماءة made in morrocco)
هدي سياسة وهدي خدما ديبلوماسية ماعدنا الوقت باش نفهموها لي كيهمنا هو خليت الناس ترزق الله وفتح المقاهي خلي الناس تخدم حنا ماشي بهايم حنا شعب.
سيكتبون أن لا قيمة لفتح فرع لحزب في الداخلة كما قزموا كل الدول التي فتحت تمتيليات لها بمدن الصحراء المغربية، بل و وصفو القنصليات بالدكاكين و أنها مجرد بهرجة دبلوماسية مغربية. المغرب عازم على السير قدما في حل مشكل مصطنع. الانتصارات تتوالى و المملكة مستعدة لكل الاحتمالات.
مرحبا بأصدقاء المملكة المغربية الشريفة. الشعب المغربي الشريف شعب لا يعرف الحقذ و الكراهية مهما كانت بعض سوء التفاهمات. لا مفر لنا من صداقة فرنسا التي يرجع لها الفضل في إيواء جالية مغربية مهمة عمال و طلبة . حقا عاينت عدد كبير من الفرنسيين البارزين يؤيدون الوحدة الترابية للمملكة : رؤساء سابقون ، وزراء ، نواب ، رؤساء بلذيات ، فرنسيون يهود من أصل مغربي، صحفيون بارزون… الخ . vive le royaume du Maroc et vive la république Française et vive l’amitié franco marocaine . et que les voisins du malheur prennent la leçon !
فرنسا الخبيثة تلعب على الحبلين. لا تريد إغضاب أعداء المغرب الدوزييم فرانسيس من أجل البترول والغاز!
C est l irrigation au compte goutte pour ne pas gaspiller le contenu du réservoir car la France a besoin d eau pour irriguer d autre régions en temps voulu pour maintenir l équilibre et comme ça elle en serait que benificiaire
لا نكذب على انفسنا الجميع يعلم ان فرنسا تلعب على حبليين في الصباح تقول للمغرب انا معكم و في الليل ترسل الاسلحة و الادوية الى الجبهة بوليزاريو
ليس في مصلحة فرنسا ان تعترف بصحراء مغربية فمصلحة فرنسا ان تبقى مشاكل المغرب و الصحراء و الجزائر الى قيامة الساعة .
لمن تبيع فرنسا اسلحتها الراشية القديمة غير المغرب لو نظرنا الى الدول التي فتحت قنصليتها في الصحراء نجد اغلبيتها دول افريقية ضعيفة فقيرة و بعض الدول امريكا لاتينية المتهالكة والعربية الصديقة
عندما يعترف الاتحاد الاوروبي و كندا واستراليا و الصين والدول الاقتصاد الاول في العالم حينئذ يحق لنا الكلام
فحاليا فالصحراء هي القاعدة العسكرية التي ستنطلق منها قوات الامريكية الفرنسية لاستعمار الساحل الغربي لافريقية ( مالي النيجر موريتانيا السينغال