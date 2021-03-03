حزن داخل "البيجيدي" .. حلم "حكومة ثالثة" يصطدم بالقاسم الانتخابي

ارتفعت حدة “التباكي” بين أعضاء وقياديي حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد تقديم فرق المعارضة وجزء من الأغلبية تعديلات على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تهدف إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو الأمر حاليا.
وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وانبرى أعضاء الأمانة العامة للحزب الأغلبي وبرلمانييه إلى التنديد بهذا التعديل الذي تم وضعه أمس على طاولة لجنة الداخلية، ويرتقب أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء، واصفين الأحزاب التي وضعته بأنها “تضرب الديمقراطية”، وذلك بعدما تبين للحزب الحاكم أن الولاية الثالثة أصبحت صعبة إن لم تكن مستحيلة.
البرلمانية عن “حزب المصباح” أمنة ماء العينين اعتبرت أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين عصْف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”، مؤكدة أن “قراءة هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابيا، هو تحريف لنقاش يُعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.
كما قالت ماء العينين إن “القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطب من مع العدالة والتنمية ومن ضده، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها”، مضيفة: “قد ينهزم العدالة والتنمية وقد ينتصر، وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى”.
من جهته اعتبر نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وعضو الأمانة العامة للحزب، أن ما وصفها بـ”مهزلة القاسم الانتخابي” ستشكل “اختراعا غريبا تفتقت عنه عبقرية هؤلاء التي لم تأبه بأن ما تم اقتراحه يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال”.
واستغرب الشيخي ما وصفه بـ”الإصرار على هذه الحماقة المحكومة بنزعة مزهوة باكتشاف موهوم، وغير آبهة بمآلات هذا المسعى الذي نتحدى من هم ماضون فيه أن يقدموا لنا نموذجا واحدا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق أن اعتمدت احتساب القاسم الانتخابي بهذه الكيفية، التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها”، متسائلا “إن كان سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دامت ستتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى”.
أما عضو الأمانة العامة مريمة بوجمعة فذهبت حد تشبيه القاسم الانتخابي بالسلالة الجديدة المحورة من كورونا بالقول: “تم اكتشاف سلالة متحورة مغربية للقاسم الانتخابي أشد فتكا بالاختيار الديمقراطي، لأن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين صنع في مختبر G7”.
في حين وصف عضو الأمانة العام للحزب عبد الصمد الإدريسي القاسم الانتخابي بأنه “قَاسْمْ ولد زروال”، في إشارة إلى المسيرة التي تنكر لها الجميع، معتبرا أن “هدفه هو الإفساد القبلي للعملية الانتخابية والتأثير في نتائجها”.
وقال الإدريسي إنه “بعدما فشل القوم في تغيير معطيات الساحة السياسية، وفي حمأة بحثهم عن طريقة أخرى لإفساد الانتخابات والتحكم القبلي في نتائجها وعرقلة المسار الديمقراطي الفتي، تفتقت عبقريتهم (وما هي بعبقرية) عن تقديم مقترح تعديل للقانون التنظيمي لمجلس النواب يرمي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.
وأضاف القيادي في “البيجيدي” أنه “من خلال هذا المقترح تأكد اليوم أن الاسم الشخصي لولد زروال هو ‘قَاسْمْ'”، مشددا على أن “أبناء زروال كُثر ويوجدون في الأغلبية كما المعارضة، وخارج الأحزاب من أعداء الديمقراطية”.
التباكي على الكراسي والمناصب التي ذاق حلاوتها أصحاب اللحي، أما الشعب فيقول كفى لقد بلغ السيل الزبى من قرارات هذه الحكومة المعارضة لتطلعات الشعب.
نحن لا نريد هذا الحزب المشؤوم… و لن اصوت عليه ابدا… بركة قولبتوني جوج مرات….
نفس المسلسل التركي و الممثلون هم أنفسهم.
الممثل تجده اليوم يحب فلانة و غدا يمشي مع أخرى و في اليوم الثالث ينام مع أخرى…
هكذا هم السياسيون في بلدنا، نفس الوجوه و كل مرة يتلونون بلون حزب معين و كل هذا لمصالحهم الشخصية و مِن الغباء الذهاب للإنتخاب نفس الأشخاص الفاشلين و الذين راكموا الثروات و وزعوا كعكة المناصب فيما بينهم و أكلوا كعكة الوطن هم و أقاربهم فقط.
السلام عليكم.. واش ممكن شي واحد افهمني هاد القاسم الانتخابي الله اجازيكم بالخير وعلاش مبغاتوش البيجيدي.. وشكرا.
الله يسترنا من شي حكومة ثالثة. stop.
منين جاتكم العداله ومنين جاتكم التنميه
قالك حكومه تالته وسير الله لايوفقكم ياشفاره
كتستخدمو الدين و كاتعاملو المواطن على أنه بهيمه
هههههه التزوير المقنن المسبق و بالعلن هذه المرة، ليس مثل قبل منذ سنوات كان الأمر خفية و بتآمر. هذه المرة الذاخلية و القصر يعلنون : سنزور الإنتخابات من أجل الدفع بشخص معين، و لي ماعجبو حال يورينا واش غادي يقدر يدير… يتبع
العدالة و التنمية فشل في التسيير و نتائجه كانت كارثية على المواطن المغربي. ليس في مصلحة الوطن و المواطن ان تكون هناك ولاية ثالثة لحزب العدالة و التنمية. اتمنى هزيمة العدالة و التنمية في الانتخابات القادمة ان شاء الله.
بكل بساطة وبكل اختصار المغرب يسير في طريق تعويق الديمقراطية. على العكس من العالم بل على العكس من دول أفريقيا الفتية . هدا الانتحار الديمقراطي هو من سيجعل المغرب عاجز اكتر عن بلوغ الآفاق التي يراهن عليه الشعب. بل سيجعله ضعيف لمنافسة دول أفريقيا في زعامة التوجه العالمي الجديد الدي كان بإمكان المغرب ان يقود نمودجه .
سواء تغير القاسم الانتخابي ام لا فهدا الحزب لن يفوز ابدا ابدا ابدا .لن يصوت عليه احد .لن يحصل الا عاى اصوات اعضائه فقط
نعوذ بالله من ولاية ثالثة.
لو كان هؤلاء أعضاء حزب العدالة والتنمية رجال ويعرفون الله حق قدره لخرجوا وطلبوا المسامحة من الشعب المغربي .
قراراتهم خاطىة
همهم الوحيد المنصب والمال.
كل الوعود كانت كاذبة
الحمد لله أن وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والمالية والفلاحة لا يرأسها أعضاء من حزبهم لأصبحنا افقر واجهل أمة في العالم
رسالتي لكل مغاربه الاحرار حذاري حذاري ثم حذاري من تلاعب ونفاق بنكران وخليته وجيوشه الكترونيه احتقرو المواطن لمغربي وضحكو عليه وقبضو دوله من عنقه لتلبي كل رغبتهم ومطالبهم ولستلاء عل كل منافذ ومنابع لقرار وتعينات ومناصب ووظائف زبونيه محزوبيه لحزبيه ضغطو عل دوله باسم ربيع لعربي بمياعدت 20فبراير ولعدل ولاحسان بعد بتحريض عل لمقاطه لتخلو لهم ساحه ونبق تحت صيطرتهم طيله سنوات لمقبله حزب اتا على ليابس والاخضر بسبب الحقد ولعدا الذي يكنه لكل مغاربه الغير منتمون لاطروحاتهم الإخواني او توحد او لعدل ولاحسان وتفكرين ولجهادين وووو ماخقي أعظم ان مواطن .. .مغربي عادي لامنتمي لاي حزب شعاري هو الله الوطن الملك واحس شرفا ونزها الوطن الدين يعملون بعرق جبينهم لكسب مال الحلال لان ليوم دنيا وغدا آخره لاينفع ريع مادونبات ولا ريع تحزب الذي بجتو منه ملاير دراهيم كل نهايه شهر تصرف كتعويضات متيازات بريمات وتفريق غنيمه لمخروقات وصفقات ومشاريع واموال جنازات كل نهايه شهر رساله لكل مغربي اذهبو لصناديق لقتراع صوطو لسكيري ولا ثقه في انباع اخوان وتوحيد حذرارب من ضغط معلمات ومعلمين عل الربا تلاميذ لتزكيه حزب بنكران
PJD a durement arnaqué le peuple marocain ! Le PJD est un parti loin d’être juste !
نحن نريد حل هذا الحزب المشؤوم الذي خلف المغرب على جميع المستويات لخمسين سنة إلى الوراء تجار الدين يجب أن يبتعدوا عن السياسة لم يقدموا شيءا بذكر للوطن والمواطنين سوى التهافت على المناصب لهم ولابناءهم وأقاربهم وباقي الخوانجية والتاريخ يسجل كوارث هذا الحزب الكارثي
لقد اصبح المغاربة على قناعة تامة بأن كل ما يأتي من الأحزاب من مناورات لن تنطلي أبدا هذه المرة على المواطن المغربي . والمؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين .
لنكون واضحين بغض النضر عن الحزب المتضرر في هد الانتخابات فان الاعتماد على القاسم الانتخابي على اساس المسجلين فالوائح توجه غير يموقراطي بكل بساطة لان من لم يشارك في الانتخابات فهد حد ذاته تعبير عن رائي انه غير راضي عن العملية الانخابية و بالتالي احتسابه في توزيع اصوات اللاوائح تغيير لتوجه الراي العام
فعلا لديهم حق في هذا البلد لا توجد ديمقراطية
إذا ارادو الفوز عليهم
ليركزو على الصناديق وأصوات الناس بدل اللعب بالقوانين الغبية
هؤلاء المتبجحون بالديمقراطية،هل صوت عليكم الشعب من اجل تحرير اسعار المواد الاساسية، هل انتخبكم من اجل تحرير اسعار المحروقات، هل صوت عليكم بقيادة شخيكم بن ثيران من اجل اقرار نظام التعاقد في قطاع حساس الا وهو التعليم…وووو الانتخابات عقد والتزام ووفاء. كفاكم من التباكي الصبياني واستغلال “نية” من صوت لكم. وااديمقراطية في بلدي ااعزيز مازالت تدرس في مدارسنا بالسنة الاولى اعدادي، والفاهم يفهم، او كما يقول المثل العربي”شرح الواضحات من اامفضحات” واضع النقطة.حتى لا اكتب ما يخدش الحياء. وكل ديمقراطية وانتم…….
لن ننسى فضائح تجار الدين الاخلاقية منذ توليهم الرئاسة اخرها فضيحة المحامي طهاري عضو في حزب العدالة والتنمية الذي تنكر لطفلته من جلدته
لن نصوت على تجار الدين
العفو على حزب الإنتهازيين و تجار الدين كايبكيو على المناصب و الريع لي ولفو و الامتيازات!! لي صوت باقي عليهم ما عندوش الضمير بحالهم… صافي وقتكم سالا و شمعتكم طفات و ضميركم مات و سفينتكم غرقات… إلى مزيلة التاريخ يا حزب النفاق!!!
حزب لا يستحق فرصة ثالثة شوؤم بعينه لم نرى نور معه ولا مع أي حزب حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
حقا تنطبق المقولة اذا كنت في المغرب فلا تستغرب
اي دستور وأي ديموقراطية هاته حتى يطبق القاسم الانتخابي هذا
اللهم ان هذا منكر أحزاب دلكارتون أحزاب منافقة
القاسم الانتخابي هو اقتسام الكعكة
هده ليست دمقراطية بل يكون الأصوات المحصل عليها وليست الأصوات المسجلة هدا يفتح الطريق أمام أصحاب الشكارة ودوي النفود
ليس في القنافذ املس الكل يجري على مصلحه كما يقول المتل الشعبي: كل واحد كايسوط ل الكبال ديالو باش إطيب إنتهى الكلام
لاحظوا كيف أن النضال من أجل الانتخابات وقوانينها أهم لدى البيجيديين من حماية المواطن من لوبيات المحروقات ومن الفيضانات ومن البطالة وغيرها من المخاطر والآفات وتلك هي الغاية من وجود الأحزاب والحكومات ، في حين أن الانتخابات مجرد وسيلة لبلوغ تلك الغاية ، لكنه يجعلون منها مسألة حياة أو موت من منطلقات شخصية مصلحية ضيقة
jamais deux sans trois et il y a bcp de sympathisants marocains et ils sont libres de choisir
تطوان البيضاء المحمدية تحصى الخسائر التي تسببها الفيضان دون أن تظهر الحكومة في وجه الصورة ولا المنتخبين المكلفين في هذ المدن وعلى رأسها المحمدية التي توج فيها سعد الدين العثماني بقعده في البرلمان وانتم تتباكوا على المقاعد انتم وغيركم من أحزاب لا يهمكم المواطن ولكن ما يهمكم هو ما اكتسبتموه من أصوات تخول لكم المناصب التي تخدم مصالحكم
تنتصر الديمقراطية على دموع التماسيح
حان وقت التغيير و القضاء على النفاق
Notre malheureuse politique!!!Helaaaaaaaas, Il faut gagner par n”impotre quelle maniere
العمل بالقاسم الانتخابي هو أفضل سمة للنظام الانتخابي المغربي لقطع الطريق على كل من يستغل الدين لخلق كتلة منساقة قارة تساق بسهولة نحو صناديق الاقتراع بفضل خطاب عاطفي غير عقلاني ، نحن رأينا مدى عمى المنتمين لهذا الحزب الذين فقدوا الاحساس والشعور ، بل يدافعون بكل صلافة وصهينة نفسية عن هؤلاء الذين أوصلونا للمصائب ولم تحمل سنوات توليهم للحكومة والجماعات غير الكوارث ، حزب منافقين لا دين لهم ولا ملة ، القاسم الانتخابي عدالة لكل الاحزاب
انه حب الكراسي و ما يقدمه من مزايا ما كرهوش يخلدو فيها. حزب النفاق و الكدب يبيع الاوهام للمغاربة لم يقدموا شيىا يدكر في ولايتين متتاليتين سوى افقار الفقير و اغناء الغني و سحق الطبقة المتوسطة اهم انجازات ارتفاع البطالة الى مستويات قياسية التعليم في الحضيض الصحة حدت ولا حرج لا يعرفون سوى التباكي و لعب دور المضلوم في الحكومة و خارجها ليكسبوا تعاطف المغاربة الدراوش الى مزبلة التاريخ انشاء الله قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار
بالرغم من هفوات حزب العدالة والتنمية إلا أنه أنظف من غيره بكثير.وصوتي وصوت عائلتي ومعارفي للمصباح طبعا.
أؤكد لكم بأن حزب العدالة والتنمية لا يعرف شيئا إسمه الديموقراطية بل هو مفروض عليه التعامل بها. المنطق الوحيد والاوحد الذي يعرفه هو منطق الطاعة والتقية..
لم يعد الانتخاب يجدي نفعا يجب على المغاربة وضع اليد في اليد وإسقاط هذا النظام الظالم الذي يجتم على صدورنا وإقامة نظام إسلامي حقيقي يحترم حقوق الناس ويحكم بين الناس بالعدل. وتقسيم الثروة بالعدل بين الناس.
هاد pjd اذا فازوا في الانتخابات يقولون نجحت الديموقراطية والشعب صوت علينا لما عرفوا أنهم لا يفوزون في الانتخابات المقبلة ان شاء الله صاروا يتساءلون عن الديموقراطية ، وأقول لهم إن الشعب كله لم يصوت عليكم، شارك 40% حصلتم على 20% والباقى تقاسمته الأحزاب الأخرى، أي 80% لم تصوت عليكم .
ومن جعلك وصيا على الشعب حتى تتكلم باسمه العيادي.
هنا يكمن المشكل كل واحد يظن أنه هو الشعب…الشعب اخاي راه 40 مليون..هدر على نفسك ليس.
يتكلمون على قتل الديموقراطية في البلاد ههههه وكأن المواطن ينغمس فيها حتى أخمص قدميه .الديمقراطية مجرد تجميل وتزيين في الخطابات البراقة من أجل كسب الثقة ومن أجل الإستمرارية في الإجهاز على المكتسبات الشعب المغلوب.
عودنا حزب”لانبة”بالتباكي ،والمظلومية،علما أن نهايته اقتربت،وأن بساط السلطة ،سيقلع من تحت “أرجله” ،ولتبرير هذه النهاية”التراجيدية”،سارع الى التباكي بشأن”القاسم الانتخابي”،الذي لايفهمه موريدوه،فتقاسم منتسبوه الادوار والتعاليق “البئيسة” بشأن هذه العملية التي لاتعدو الا شكلية،لان الانتخابات نتائجها مبرمجة مسبقا،وخاصة أن من يشرف على أطوارها هي “أم الوزارات” ،ولا أحد يقترب منها ومن كواليسها،وحزب “لانبة” ،عارف بذلك،ولكنه ،يمرغ رأسه في الرمال ،لجلب ان بقي له من المداويخ،فلو كان فعلا يريد انتخابات نزيهة،لاقترح وباقي الاحزاب”الكرطونية”الاخرى،أن يكون الاشراف عليها من طرف “لجنة مستقلة” ،شأن باقي الدول الاقل منا تنمية ،ولكنه اعتاد”التمثيل”على غالبية المغاربة،كي يبين أنه بجانبهم،وهي مسرحية ذات اخراج”ضعيف”،لان الديموقراطية ،كلمة فقط،ولايمكن تطبيقها على “الخصوصية” المغربية،،،