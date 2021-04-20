حضور الأمازيغية في المدارس المغربية .. 500 ألف مستفيد فقط كل سنة

قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “إدماج تدريس اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم المدرسي انطلق مباشرة بعد خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بحيث أخَذَ درس اللغة الأمازيغية مكانه في المنهاج الدراسي للسلك الابتدائي انطلاقا من الدخول المدرسي 2003”.
وأضاف أمزازي، في اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أنه “تم في إطار التكوين المستمر وبتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية، تأهيل حوالي 9000 إطار تربوي من الناطقين بالأمازيغية لتدريسها (أغلبهم أحيلوا على المعاش أو انتقلوا إلى مناطق أخرى)، كما تم إعداد الكتب المدرسية والدلائل التي تغطي السنوات الست للسلك الابتدائي”.
وأوضح المسؤول الوزاري أعداد التلاميذ المستفيدين من حصص اللغة الأمازيغية استقرت في حوالي نصف مليون تلميذ سنويا، “وهي أعداد لا ترقى لتطلعات بلادنا أن يصبح كل مغربي قادرا على التواصل السلس باللغة الأمازيغية باعتبارها ملكا مشتركا لجميع المغاربة كما نص على ذلك دستور المملكة، وأهم عقبة اعترضت التعميم الأفقي والعمودي لتدريس اللغة الأمازيغية تكمن في عدم توفر المورد البشري القار وبالعدد الكافي”.
وأشارت مداخلة أمزازي، التي استعرضت حصيلة إنجازات القطاعات التي يشرف عليها في ما يتعلق بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية، إلى أن “مصالح الوزارة عكفت على إعداد مخطط عشري يتضمن التزامات القطاع والآجال المحددة للوفاء بها، مع العمل على تضمين التدابير المتعلقة بها في حافظة المشاريع الخاصة بتفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
واستطرد قائلا: “تتمحور الموجهات الأساسية للمخطط العشري 2021-2030 حول ثلاثة محاور خاصة؛ أولها المنهاج الدراسي؛ إذ قامت الوزارة بمراجعة شاملة لمنهاج اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي (يرجع تاريخ صياغته إلى 2003)، وقد تم إعداده بشكل مشترك مع المعهد، وإعطاء الانطلاقة لمراجعة كتب السنوات الأولى والثانية والثالثة، لتكون جاهزة في شتنبر 2021، وكتب الثلاث سنوات الموالية في شتنبر 2022”.
وأبرز المتحدث أنه يجب تطوير نموذج بيداغوجي خاص بسلك التعليم الأولي يُمَكِّنُ من استقبال الأطفال في سلك التعليم الأولي ببيئة لغوية تنطلق من لغتهم الأم، ويساعد على تعزيز رصيدهم اللغوي بالانفتاح على لغات التدريس خلال سنتي السلك الأولي من خلال الأنشطة التربوية التي يتضمنها الإطار المنهاجي والدليل التربوي والمجموعات التربوية المصادق عليها لهذا السلك.
وتطرقت مداخلة الوزير إلى إعداد المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية الخاص بالسلك الإعدادي من أجل الانطلاق في تفعيله تزامنا مع مراجعة بقية مكونات منهاج هذا السلك ابتداء من شتنبر 2022، وتطوير درس اللغة الأمازيغية باعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمنصات الرقمية لتسريع وتيرة التعميم الأفقي والعمودي، وتضمين البعد الثقافي الأمازيغي في كل المواد الدراسية على غرار البعد الثقافي العربي والأبعاد الثقافية العبرية والإفريقية والأندلسية والكونية.
وبشأن تكوين المدرسين والمؤطرين، لفت وزير التربية الوطنية إلى مضاعفة عدد الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال السنوات الثلاث المقبلة، بتوظيف 400 مدرس(ة) متخصص في اللغة الأمازيغية سنويا عوض 200 حاليا، مما سيمكن من التوفر على 5000 مدرس متخصص للغة الأمازيغية يعملون بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي بحلول سنة 2030.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إدماج التكوين المستمر لأساتذة اللغة الأمازيغية في البرامج الجهوية للتكوين المستمر، وإدماج مجزوءة وظيفية للغة الأمازيغية في برامج تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي وأطر التفتيش والمراقبة التربوية والتخطيط والتوجيه، وفتح المجال للأساتذة الذين سبق لهم أن استفادوا من تكوينات متينة في اللغة الأمازيغية من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ليصبحوا أساتذة متخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية بشكل حصري في سلكهم الأصلي.
كما يتم العمل مع شركاء، منهم المعهد الملكي، على إعداد منصة للتعلم الذاتي للغة الأمازيغية تكون مفتوحة بالمجان في وجه الأطر الإدارية والتربوية، إلى جانب إجراء حركة انتقالية خاصة بالأساتذة المتخصصين في اللغة الأمازيغية، على غرار ما هو معمول به في أسلاك التعليم الثانوي.
وحول التقييم والامتحانات، قال أمزازي: “على غرار ما نحن بصدده بالنسبة للغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات في سلك التعليم الابتدائي من إعداد معايير لتقويم التعلمات، يتم الاشتغال مع المعهد الملكي على إعداد معايير تقييمية خاصة بنهاية المستويات الثاني والرابع والسادس ابتدائي، تكون مصحوبة بآليات لمعالجة التعثرات وتصفية الصعوبات. ثم بعد ذلك القيام بنفس الشيء بالنسبة للسنة الثالثة من السلك الإعدادي، وذلك لضمان مستوى مقبول من التَّمَكُّن اللغوي قبل الانتقال إلى المستويات العليا”.
وبالنسبة إلى المجال العرضاني، أورد وزير “التعليم” أنه بصدد وضع الترتيبات الأخيرة لإحداث بنيات إدارية لتتبع المخطط العشري، من خلال إحداث قسم يعنى بتدريس اللغة الأمازيغية داخل بنيات الوزارة، وإحداث مصالح خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية على مستوى كل الأكاديميات، وإصدار قرار يتضمن الموجهات الأساسية للمخطط العشري الخاص بالتعميم على مستوى أسلاك التعليم الإلزامي، والإعلان الرسمي عن البرنامج الوطني لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإحياء لجنة مشتركة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لتتبع البرنامج العشري واقتراح الحلول لتذليل الصعوبات التي ستعترض التفعيل.
وفي ما يتعلق بمراحل المخطط العشري، هناك إجراءات قريبة المدى (الدخول المدرسي شتنبر 2021) تتمثل في إعداد كتب مدرسية جديدة للمستويات الثلاثة الأولى لسلك التعليم الابتدائي، ثم إجراءات متوسطة المدى (برنامج العمل المرحلي 2021-2023) تتضمن تكوين 1000 أستاذ جديد للغة الأمازيغية وإعداد كتب مدرسية جديدة لمستويات الرابع والخامس والسادس لسلك التعليم الابتدائي (شتنبر 2022) وللسنة الأولى من التعليم الإعدادي (شتنبر 2023)، وكذا إجراءات بعيدة المدى (2024- 2030) تشمل التعميم التام في أسلاك التعليم الإلزامي، عبر تكوين حوالي 3000 أستاذ للغة الأمازيغية، وإعداد كتب مدرسية لمستويات الثاني والثالث من سلك التعليم الإعدادي، وخلق مراكز لتعلم وإتقان اللغة الأمازيغية في الثانويات التأهيلية.
يتم تدريس لغه السعوديه (لغه قبيله قريش)، بينما اللغه الام مهمشه، انها لغه الارض يا لحاسى دلكابا
Attention les Marocains
Les Algeriens et les Polizarios vont essayer de messer la separation en insultant la langue Tamazight
Les Marocains sont toujours unis
اللغة الأمازيغية هي لغة ميتة بحيث لا يمكنك الإستعانة بها في مجال التكنولوجيا و التطور و لن يتحقق أي تقدم للمغرب بهذه اللغة لكن نفتخر بها كلغة أم للمغرب بجانب اللغة العربية، أما المغرب فلن يحقق أي تقدم بدون اللغة الإنجليزية و التطور في أي مجال فهي لغة العالم و التكنولوجيا و الحضارة و أحدث البحوث و الإكتشافات يتم إدراجها باللغة الإنجليزية مهما كان العالم ( فرنسي أو إيطالي أو صيني او….) أما الفرنسية فهي لغة يمكنك التفاخر بها أمام الأميين و الأصدقاء فقط.
لغة رسمية منذ 2011 والأطفال الأمازيغ يدرسون العربية كلغة ام! اللاجؤن لم يعاملو بهذه الطريقة!
ضياع للوقت و المال و المجهودات ،، و انحراف عن المشاكل الحقيقية للمغاربة
كفى من الأرقام الوهمية ما تقول السيد الوزير لا وجود له على الإطلاق، هل لك علم ام تقول ما يكتب لك لو بحث فى الأمر لوجدت ما يغضبك، الشعب صار يعلم كل الحقائق قبل أن تصل إليك.
اعرف أني سأتعرض لانتقادات لاذعة ولكن كلمة الحق تستحق بعض التضحية
أولا أنا أمازيغي ابا وأما وجدا
أنا ادراج الأمازيغية أظن جيد ولكنه غير مجدي في عالمنا الحالي
يجب ان نعام ابناءنا اللغات الحية العالمية التي ينتفع بها والتي تنفعه في الدراسة والعمل والسياحة وفي الخارج وفي التواصل لان جلنا يبحث عن مستقبل واعد لأبناءه
مثلا ابناءي لا يتحدثون الأمازيغية كذلك الزوجة وبالتالي ماذا يستفيد ابني سوى كلمات منها لا تسمن من جوع وبالكاد ينطقها ودرسها لسنتين عاما انه لن تنفعه في شيء
لو ان هده الساعات خصصت لتعلم الفرنسية والإنجليزية والإسبانية لكان اجدى
أنا أمازيغي افتخر بها وأتواصل بها مع عائلتي الكبيرة بها وأكن لا تنفعني لا في العمل ولا في الشارع ولا في الإنترنت
الناس لي عندها الفلوس تبحت لأبنائها عن مدارس أمريكية،بريطانية،فرنسية أو في مدارس حرة مع إختلاف جودة التعليم فيها،هناك أطفال يذهبون لمدارس ب 6 مليون إلى 13 مليون سنوية،إلى من يصرف مليون أو إثنين على الأقل، ولاد الشعب عطيهم الهرغليفية،التعامل مع تعليم الأمزيغية خاطئ في رائي، كان من الأفضل توجيه هاد الأساتدة والتمويل إلى اللغة الإنجليزية والعلوم، وتديرس التقافة الأمزيغية كمادة،للتعريف بها كحضارة، من يريد تعلم الكتابة تنشء أوراش خارج أوقات الدراسة، دخت عليكم بالله لو أني أفتح مدرسة خصوصية تدرس الأمازيغية، يكون عندي 0 تلميد ونش الدبان.
لا لا يجب أن يكون في كل دوار لغته الخاصة به وأساتده لأن نحن في ذكالة لانعرف لغة الشااوية والرحامنة والاطلس
الأمر لا علاقة له باللغة في نظري .. كل ما في المسألة أن سعادة الوزير يمارس البوليميك السياسي عوض حل مشاكل القطاع
يا سيدي الوزير، أنت تحصل على ملايين كل شهر، كيف تحس بنا؟ بأبناء الفقراء الذين يضيع حقهم في التعليم نتيجة ضياع حقوق أساتذتهم وحقوق مدراء المؤسسات التعليمية؟
على السيد الوزير الحزم مع المتقاعسين المتعاقدين بتقديم رؤوس الفتنة على المحاكم احتكاما للعقد.
الضحايا من التلاميذ الابرياء هم بالملايين .
كما يجب متابعة بعض المديرين المتسترين على المتسببين و المضربين .
في نظري المتواضع ارى مايعيبر عنه المثل المغربي شوية من الحنة وشوية منرطوبة اليدين ومعناه تم ترسيم اللغة الامازيغيا دستوريا سنة 2011 والحركة الامازيغية دون ان تستشير المغاربة عن الحرف المعتمد فاقصوا الحرف العربي الذي هو حرف اللغة الرسمية للمغاربة وخيرونا بين اللاتيني او التفيناغ.هذا الاختيار المستبد ساهم في تعقيد امر تدريس الامازيغية ولكنه التعصب والهوس الهوياتي هو الذي قرر ذلك.المدرسة المغربية تعاني في تدريس كل المواد فما بالك باستعمال حرف غريب تم إقحامه عنوة وضدا على الحرف العربي الذي كان من شانه تيسيير التعلم.
اللغة الأمازيغية لغة الشعب المغربي و من يقول غير ذلك فهو عنصري حقود على تلاحم الشعب المغربي (أمازيغ،مستعربيين، عرب)
ماذا سيستفيد الطفل من تدريس اللغه الأمازيغية حتى وإن تعلمها ، لا شيئ ، ألا تعلموا الأطفال اللغتين العربية والإنجليزية ، طبعا إذا أردتم الخير للجيل القادم .
إلى متى سيبقى قطاع التعليم في المغرب متخلفا و رديئا إلى هذه الدرجة، االدول المتقدمة تضيف إلى مقررات التعليم مواد تعرف مسبقا أن التلاميذ سيستفيدون منها و توفر لهم كل الإمكانيات و بذلك تضمن الاستفادة منهم مستقبلا، لكن في المغرب أضافوا لهجة لا تسمن ولا تغني من جوع، مجرد لهجة محلية كالدارجة، الأغنياء يدرسون ابناءهم اللغات الحية، و أبناء الفقراء أثقلتم كاهلهم بما لن ينفعهم في شيء والنتيجة التي يعرفها الجميع هي ترك المدرسة مبكرا، أقسم لكم حتى اللغة العربية المعترف بها عالميا لم تنفعنا في شيء وإن لم تصدقوني فاسألوا المهاجرين و معاناتهم مع اللغات.
العربية لغة كثير من المغاربة و ليست لغة قريش.من حقك ان تتعلم لغتك بالحروف المصنوعة في الجزائر و لكن لا تنسى ان المغاربة اختارو اللغة العربية مند 14 قرن و لن يتنازلو عليها لانها اصبحت من وجدانهم.
اللغة الأمازيغية لغة جميلة جدا وهي لغة الأصلية للمغاربة الأمازيغ الأصليين، لكن حبذا لو ثم اذخال اللغة الإنجليزية الى جانبها لتدريس العلوم لأنها هي المرجع الأساسي للعلوم في شتى المجالات وحذف لغة المستعمر الفرنسي التي لم تنفعنا في شيء.
الى مغربي أمازيغي
على اساس العربية هي لغة النووي والساتليت و على اساس ان القرآن هو كتاب علمي يشرح لنا صناعة الروبوتات
هل تعلم ان اليابانية و الصينية لغتان بدون قواعد مثل اللاتينية ولكن انضر لشعوب تلك البلاد، وهل تعلم ان الالمانية و الانغلوساكسونية كانت لهجات ولكن انضر لتلك الشعوب
ولكن الفرق ان تلك الشعوب اوروبية و اسيوية بينما انت تنتمي لشعب يحب جلاده
شخصيا لا ارضى لابنائي ان يدرسوا هذه اللهجة التي لا ترقى الى مستوى اللغة رغم انني امازيغي ريفي من قبيلة بني توزين واقطن بالناظور ، هذه من اشباه اللغة التي لا تتوفر على اية قيمة علمية او ادبية بدلا من تضييع وقت ابنائنا في دراسة هذه االلهجة كان يجب دعم اللغة العربية بقوة في المناهج الدراسية هاته الأخيرة التي تم تمييعها باقحام اللهجة الدارجة فيها انها مضيعة للوقت وللتطور الفكري للتلاميذ لولا الضغوطات السياسية التي مورست على الدولة في هذا الشأن من قبل من يدعون النصرة للأمازيغية واهدافهم الخبيثة لما اضطرت الدولة الى تضييع مواردها المالية و البشرية لتدريس هذا الكائن اللقيط.
أنا أمازيغي من تاهلة .. و لا أرى أي منفعة في تعليم الأمازيغية في المدارس .
تركنا مشاكل التعليم المهولة و المزمنة و المدمرة لأجيال و أجيال ، و نتكلم اليوم على اللغة الأمازيغية !
الله ينعل اللي مايحشم .
و بماذا ستفيدنا الشلحة ؟ و أي علم من العلوم سيزدهر بفضل السوسية ؟! و أي مكانة متقدمة سيحتلها المغرب بالريفية ؟
و لماذا لا ندرس لغة الحيوانات ، خصوصا و أن أجدادنا في العصر الحجري كانو يتكلمون كالحيوانات .. أليست هذه اللغة هي الأقدم و بذلك هي الثرات الحقيقي !؟
بعيدا على بعض التعليقات العنصرية ان الامازيغية تبقى ارث و لغة و حضارة و هوية لجميع المغاربة يجب ان تحافط علىيها من الانقراض.جميع الامم تفتخر بلغتها و نحن يجب ان نفتخر بلغاتنا..
الأمازيغية هي مجرد لهجة و ليست لغة، علموا أبنائنا لغات العلم و التكنولوجيا كالانجليزية و الالمانية و الصينية ،و ليس لهجة بحروف لا يفهمها حتى الامازيغ أنفسهم
المخابرات الجزائرية والبوليزاريو كما العادة سيسبون الأمازيغية باسم مغاربة حتى يزرعون التطاحن , الكراهية بين المغاربة. حذاري أيها المغاربة فالجزائريون لكم بالمرصاد ليل نهار.
ياناس لغة إسمها الأمازيغية هي غير موجودة
يفهمها كل مايسمي نفسه أمازغ .
كل قبيلة لها لهجتها الخاصة بها
مثلا الناطق بالهجة السوسية تشلحيت لا يفهم أي شيء من
الناطق باللهجة الريفية ترفيت و الناطق بلهجة تمزيغت لا يفمهم كذلك
هذا المشكل لن يحل أبدا طالما هذه اللغة هي غير موجودة.
اللهجات مختلفة وكل بقعة لها لهجتها الخاصة بها
ترفيت مختلفة عن تشلحيت مثل الألمانية و الإنجليزية
تمزيغت هي كذلك لهجة مختلفة عنهم .
تعليم رموز الفنيقيين مختلطة برموز الطوارق
لن تفيد أحد .
هذا وزير فاشل لا يمكن أن يسير قطاع التعليم .ضاع أبناءنا وضاع الاساتذة والمنظومة تنتظر رحيلك في القريب العاجل
كل اللغات تغني رصيد الانسان المعرفي و الانسان لديه قدرة لتعلم عدد كبير من اللغات بل من يتعلم عدة لغات يتفوق في جميع اللغات فالمغاربة مثلا يتحذثون جميع اللغات بدون مشكل من امازيغية و عربية و دارجة و فرنسية و انجليزية اضافة الى لهجات المشرق بفضل الاعلام و الامازيغية ملك جميع المغاربة بل هناك امازيغ لا يفهمونها لانها لا تدرس و اضن هذا سيغني التنوع المغربي للاشارة فقط في عدد كبير من انحاء العالم تدرس الامازيغية في الجامعات لاهداف اكتشاف لغات و ثقافات اخرى من بين هذه الدول الصين . و اهم شيء هي المحبة اما التعصب فيؤذي صاحبه فقط
ارجو من بعض الاخوة الذين دأبوا على تحقير اللغة الامازيغية و المكون الامازيغي عموما كل ما كان هناك مقال عن الامازيغية..ارجو منهم لجم انفسهم و الابتعاد عن الشخرية و السب و التحقير..لأننا كلنا مغاربة و كلنا نعيش في هذا الوطن و لزاما علينا جميعا احترام بعضنا بعضا و ان لا نسخر من بعضنا بعضا فذلك قمة الفسق كما جاء في كتاب الله.
البعض ينعت اللغة الامازيغية باللهجة ثم يؤمن بلغة النمل و لغة العصافير…وذلك قمة الجهل الأكاديمي بمفهوم اللغة.
من جهة اخرى لا يتناطح عنزان على ان الدولة ليس لها اارغبة في النهوض بالمكون الامازيغي طبعا بسبب الرجعية الغارقة في التفاهة…ولكن ماذا ستفعل الدولة مع الكم الهائل من الشباب اليافع في كل بقاع الوطن المفتخر بهويته الامازيغية و المتشبت بها و المدافع عنها…ستندم الدولة على تقاعسها غير المبرر اتجاه الثقافة الامازيغية عنذما تجد نفسها امام تسونامي امازيغي.
بالمناسبة..هذه الرسالة موجهة ايضا الى اخواننا من اهل الصحراء الذين لا يزالون يؤمنون بخرافات البوليزاريو…الصحراء مغربية امازيغية..وستبقى كذلك الى يوم يبعثون و مرحبا بمن يسكنها مغاربة معنا من العرب و العجم..وإلا.
أريد أن يتعلم أبنائي العربية و هي لغة القرآن و العبادة و كانت في يوم ما لغة علم و يمكنها أن تستعيد مكانتها، و أريد أن يتعلم أبنائي الإنجليزية لأنها لغة العلم و التواصل مع العالم، أما فرض لهجة أو لغة بحروف غريبة على أولاد الشعب بينما أبناؤكم يدرسون الفرنسية و الإنجليزية فهو مرفوض، الأمازيغية ليست لغة علم لا في الماضي و لا في الحاضر و لا مستقبلا، لا أريد أن يضيع أبنائي وقتهم لتعلم لغة أو لهجة لا يمكنهم التواصل بها إلا في حالات محدودة جدا، أما التواصل اليومي فيتم بالدارجة المغربية و هي كافية و تفي بالغرض و ليس هناك أي مشكل،
الأمازيغية السوماريون القحطانيون الكنعانيون الفراعنة……. هل استمرت لغتهم الي عصرنا الحالي اكيد المتعصبون كثر وكمغربي انا لا ازدريء بلهجة من يسمون انفسهم امازيغ و لابرهن عن كلامي ان اصل لغة تفناغ المتواجدة في شمال افريقيا مستنبطة من الكتابة الحميرية الموجودة في اليمن و لا ننسى ان اليمن قديما هي قاعدة و مركز تجارة استراتيجي يربط اسيا ب افريقيا و اخبر المتعصبون المغاربة اينما وجدوا ان حرف تيفناغ ما هو الا رسم لغوي مكانه الحقيقي اليوم هو المتحف اما التعصب الواجب موالاته هو البنيان المرصوص و الجهاد الاكبر من بناء و تشييد و تعليم و صحة و تحقيق أعلى المعدلات في النمو الاقتصادي و القضاء النهائي عن الأمية و الجهل اما اهدار الأموال في برامج لا تعني للطفل المغربي في شيء يذكر اللهم فرض عليه الدكتاتورية اللغوية قصرا باسم اننا سكان المغرب الاقدمون و من يصدقكم فهل تاريخ المغرب ينتهي في 3الاف سنة عفوا لا لاستبلادنا بوهمكم نريد لابناءنا تعليما جيدا و انفتاحا لغويا يفيدهم و يتواصلون مع العالم بلغة يفهمها اقرانهم و ما قولي بهزل بل هو واقع مفروض و الامازيغ اخواننا ونكن لهم جميع الاحترام.
Ma langue maternelle est Tamazight ,je l’utilise dans ma vie quotidienne et elle existe que au Nord Afrique !Je regrette d’apprendre l’arave franchement ,mais j’ai pas le choix .Catastrophe de forçer une langue de l’Arabie saoudite a Tamazgha .je suis innocent