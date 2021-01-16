خفر السواحل المغربي يحجز كوكايين بباخرة أجنبية

خفر السواحل المغربي يحجز كوكايين بباخرة أجنبية
صورة: أ.ف.ب
السبت 16 يناير 2021 - 19:16

أفضى تدخل لخفر السواحل المغربي، عشية اليوم السبت، إلى حجز كمية من مخدر الكوكايين، وذلك قبالة “رأس سبارطيل” شمال المملكة.

وجاء التدخل بعد التوصل بنداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، يحمل جنسية آسيوية، أعلن وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالمركبة.

فور إيجاد الكوكايين جرى إشعار النيابة العامة بالواقعة، وقد صد أمر قضائي بتعميق البحث وتفتيش باقي الحمولة؛ من أجل إيجاد كمية إضافية محتملة من المخدرات.

جدير بالذكر أن الباخرة أبحرت من البرازيل وكان مخططا لها أن تتوقف في ميناء بهولندا، بينما الحاوية التي عثر فيها على الكوكايين مرسلة إلى ألمانيا.

النيابة العامة‎ خفر السواحل عصابة إجرامية كوكايين

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‫تعليقات الزوار

2
  • سي كوريط
    السبت 16 يناير 2021 - 19:32

    كان على خفر السواحل ان لا يصرحون بمن أبلغهم…ممكن تسبب مشكل لقبطان السفينة و كلنا نعلم ان مافيا أمريكا الجنوبية ليست في قلوبهم رحمة على من يوشى بهم.

    1
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  • Trois fois rien ,,, ,,,,
    السبت 16 يناير 2021 - 19:37

    السلعة في طريقها لألمانيا واش دخل كرموصنا في ألمانيا انشاء
    الله إدولها حتى السم.

    2
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