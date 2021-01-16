خفر السواحل المغربي يحجز كوكايين بباخرة أجنبية

أفضى تدخل لخفر السواحل المغربي، عشية اليوم السبت، إلى حجز كمية من مخدر الكوكايين، وذلك قبالة “رأس سبارطيل” شمال المملكة.

وجاء التدخل بعد التوصل بنداء من قبطان سفينة برتغالية لنقل البضائع، يحمل جنسية آسيوية، أعلن وجود شك في حمولة إحدى الحاويات الموضوعة بالمركبة.

فور إيجاد الكوكايين جرى إشعار النيابة العامة بالواقعة، وقد صد أمر قضائي بتعميق البحث وتفتيش باقي الحمولة؛ من أجل إيجاد كمية إضافية محتملة من المخدرات.

جدير بالذكر أن الباخرة أبحرت من البرازيل وكان مخططا لها أن تتوقف في ميناء بهولندا، بينما الحاوية التي عثر فيها على الكوكايين مرسلة إلى ألمانيا.