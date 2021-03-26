حفلات طلابية تنشر كورونا في "ديكارت" بالرباط

أعلنت مؤسسة ديكارت بمدينة الرباط عن اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من يوم السبت 27 مارس الجاري، وذلك عقب تسجيل بعض حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ بسبب تنظيم حفلات طلابية خارج المؤسسة.

وأوضحت المؤسسة، في إعلان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه منذ بداية شهر يناير، نجحت في السيطرة على الوباء نتيجة احترام الإجراءات والقواعد الاحترازية داخل المؤسسة، حيث كان عدد الحالات الإيجابية حينها هامشيا، غير أن سلوكات صدرت عن بعض الطلبة خارج المؤسسة تسبب في ظهور الوباء من جديد.

وأضاف المصدر ذاته أنه بسبب ارتفاع عدد المصابين بين الطلبة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبتنسيق مع السلطات المختصة، تم اتخاذ قرار العودة إلى التدريس عن بعد من يوم السبت إلى إشعار آخر، مشددة على أنه سيتم الرجوع إلى التدريس الحضوري حين تسمح الظروف الصحية بذلك،