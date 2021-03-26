حفلات طلابية تنشر كورونا في "ديكارت" بالرباط

أعلنت مؤسسة ديكارت بمدينة الرباط عن اعتماد التدريس عن بعد ابتداء من يوم السبت 27 مارس الجاري، وذلك عقب تسجيل بعض حالات الإصابة بـ”كوفيد-19″ بسبب تنظيم حفلات طلابية خارج المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة، في إعلان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه منذ بداية شهر يناير، نجحت في السيطرة على الوباء نتيجة احترام الإجراءات والقواعد الاحترازية داخل المؤسسة، حيث كان عدد الحالات الإيجابية حينها هامشيا، غير أن سلوكات صدرت عن بعض الطلبة خارج المؤسسة تسبب في ظهور الوباء من جديد.
وأضاف المصدر ذاته أنه بسبب ارتفاع عدد المصابين بين الطلبة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبتنسيق مع السلطات المختصة، تم اتخاذ قرار العودة إلى التدريس عن بعد من يوم السبت إلى إشعار آخر، مشددة على أنه سيتم الرجوع إلى التدريس الحضوري حين تسمح الظروف الصحية بذلك،
معظم من كانت مناعتهم قوي. ويحرصون على الاكل الصحي والرياضة لم يصابوا اطلاقا بالفيروس.
اذن الحل واضح وسهل وفي متناولكم جميعا.
ابتعدوا عن السكر الابيض والمواد المعلبة والصناعية وتحركوا قليلا ولو 30 دقيقة يوميا
هاد الموضوع الأساس منو منع تجمعات بالخصوص الإضرابات المشروعة للأساتذة والأطباء والممرضين….هذا هو مفهومي من رسالة
عام كامل والسلطات المفربية مع وزارة الصحة تعلمان المواطنين والمواطنات كيفية الوقاية من كورونا تارة بالترغيب وتارة بالترهيب فما استطاع ان يتعلم الطلبة الذين كان من المفروض انهم واعين ومثقفين وليسوا بحاجة الى من يرشدهم ويدلهم على طريق النجاة ولكن هيهات فاذا كان الطالب لم يتعلم دروس كورونا فكيف سيتعلمها غير الطالب وخلاصة القول فان زلة الجاهل يخفيها ااجهل وزلة العالم يضرب لها بالطبل.
الحمد لله ان ديكارت يدرسون بها الاجانب والمغاربة الالبة وليس عموم ابناء الشعب الذين يعانون ويلات التعليم العمومي من اكتضاض و الاضرابات و…..ولا توجد لديهم كورونا ….اما اصحاب ديكارت وامثالها كان عليهم ان يكونوا قدوة من تباعد وكمامات وتعقيم……ولكن هيهات هيهات….!!!!
يا حسرتاه على عدم الوعي !هاوا راهم زعما طلاب .وراه الوباء مازال ؟إتقوا الله في أنفسكم وفي أهلكم .
حفلات طلابية بين من و من
الدي يقيمون حفلات دائما هم الافارقة
الدي لا يعتقلون بالمغرب ابدا و الدي حتى و ان ضبطو بتهمة فساد مع مواطنات مغربيات يتم اخلاء سبيلهم
القانون فالمغرب يطبق فقط على الخازق و على الرجل المغربي بالضبط
اما الاجنبي بالفور ياشيفور كايدير لي بغى بوليس و دولة و حكومة لا تحاسبونه
هادشي علاش هاد لبلاد من اسوء بلدان العالم يعيش فيها الرجل
عندكم الزهر تقراو في واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في العالم وماحامدينش الله،كون قريتو بحالنا في مدارس المخزن كون كرهتو حياتكم
انت على حق ، الأمر واضح ، تحياتي
بنسبة لتعليم عن بعد واش غير فهاد المؤسسة ولا المغرب كامل