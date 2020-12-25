حقيقة صورة تقبيل رئيس الجزائر يد ملك المغرب

أثارت صورة للرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وهو يقبل يد المغفور له الملك محمد الخامس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصورة التي يظهر فيها بومدين كأنما يقبل يد محمد الخامس تم نسبها إلى جريدة “لوموند” الفرنسية، التي كتبت في عنوانها: “الملك محمد الخامس يستقبل الرئيس هواري بومدين”.

ونفى نشطاء جزائريون أن تكون الصورة صحيحة، وكتبوا: “الأحداث التاريخية المرفقة بهذه الصورة مغلوطة أيضاً، فقد تسلّم الرئيس هواري بومدين السلطة في الجزائر عام 1965، أما ملك المغرب محمد الخامس فتوفّي في شباط 1961؛ وبالتالي من غير الممكن أن يكون الملك استقبل بومدين عندما كان على رأس السلطة في الجزائر”.

وحقيقة الصورة تشير إلى تقبيل ولي العهد حينها الراحل الحسن الثاني يد والده السلطان محمد الخامس.