حقيقة محاولة "اغتيال" سفير المغرب في بوركينافاسو

أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن ما تعرض له يوسف السلاوي، سفير المملكة المغربية في بوركينافاسو، هو “اعتداء إجرامي عادي” ولا علاقة له بصفته الدبلوماسية.

وكان السفير المغربي وزوجته قد تعرضا، ليلة الخميس المنصرم، لاعتداء من قبل مهاجم كان على متن دراجة نارية.

وقالت الصحافة البوركينابية إن السلطات الأمنية قتلت رميا بالرصاص في واغادوغو مهاجم سفير المغرب وزوجته، مشيرة إلى أن المعتدي هو محترف سرقة، وسبق له أن هاجم موظفين في منظمات دولية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن السفير المغربي وزوجته يوجدان في صحة جيدة، بعدما نقلا إلى المستشفى دون أن تشكل الإصابة خطرا على حياتهما.