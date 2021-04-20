حكم مصري: الديربي المغربي نقطة تحول في مساري

عاد الحكم الدولي المصري محمود البنا، الذي قاد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أمس الأحد، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، إلى الحديث عن قيادته “للديربي” المغربي قبل أشهر، بين الرجاء والوداد، لحساب إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، والتي انتهت بأربعة أهداف في كل شبكة وعرفت أحداثا مثيرة طوال فترات اللقاء.

وتحدث البنا عن كواليس إدارته لمباراة قمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، معبرا عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به لاعبو الفريقين، لافتا إلى أن قائدي الفريقين أيمن أشرف ومحمود شيكابالا أكدا له قبل المواجهة أنهما سيساعدان الطاقم التحكيمي وأن الفريقين سيركزان على لعب كرة القدم فقط.

وأورد الحكم الدولي المصري، في تصريحات إعلامية، أن قيادته من قبل “الديربي” المغربي في البطولة العربية بين الرجاء والوداد، والذي انتهى متعادلا بأربعة أهداف لمثلها، كان بمثابة نقطة تحول في مساره المهني، بعد أن أخرج اللقاء إلى بر الأمان.

وتابع المتحدث ذاته: “تجاوزت مرارة استبعادي من بطولة إفريقيا 2019، وشاركت بعدها في بطولة إفريقيا للمحليين في الكاميرون”، مؤكدا أن المقبل سيكون أفضل؛ لأن الضغوط تتراجع عما كانت عليه من قبل.

وكان الحكم المصري محمود البنا قد قدم مستوى كبيرا في لقاء القمة بين الرجاء والوداد ولقي إشادة كبيرة من الجميع، على الرغم من صعوبة المواجهة التي عرفت تسجيل ثمانية أهداف كاملة من الفريقين.