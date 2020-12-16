حكومة العثماني تضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الطيران مع إسرائيل

تضع حكومة العثماني اللمسات الأخيرة على اتفاقيات سيجري توقيعها مع الجانب الإسرائيلي، وذلك بعد قرار المملكة المغربية استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وكان المغرب قرر تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
وكشفت مصادر هسبريس أن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي شرعت مباشرة بعد قرار استئناف العلاقات في إعداد اتفاقية الطيران التي سيجري توقيعها بين وزيرة السياحة، فتاح العلوي، ونظيرتها الإسرائيلية ميري رغيف، وهي من اليهود المغاربة.
ويحدد هذا الاتفاق، المرتقب توقيعه في غضون الأيام المقبلة، عدد الرحلات الجوية التي سيتم تأمينها بين المغرب وإسرائيل، والشركات الجوية التي يمكنها نقل المسافرين، مع التفاهم حول موضوع التأشيرة.
ولا يعرف إن كان اتفاق الطيران الذي تعده وزارة السياحة بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يسمح كذلك للمواطنين المغاربة بزيارة إسرائيل، لأن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن “تسهيل الرحلات الجوية المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المغرب”.
وأكد مصدر لهسبريس أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الخط الجوي بين المغرب وإسرائيل، الذي سيجري فتحه بعد توقيع الاتفاق واستئناف الرحلات الدولية العادية، “سيكون ناجحاً”، مشيرا إلى أن عددا من شركات طيران عبرت عن رغبتها في تأمين هذا الخط لمعرفتها مسبقاً أن الإقبال عليه سيكون مهماً.
ويرتقب أن يقود مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر وفدا أمريكيا الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه.
وفي ظل تكتم شديد في الرباط حول تفاصيل الزيارة، أشارت مصادر متطابقة إلى أن الوفد الأمريكي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط.
ويتكون الوفد الأمريكي والإسرائيلي من كوشنر، ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، مع وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.
حزب المصباح جاءت فرصة ذهبية لم يكن يتوقعها كانت ستزيد شعبيته بعيد الانتخابات. لكنه ضيعها وضيع ما تبقى له من شعبية لدى المواطنين. كان عليه أن يقول لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ويستقيل كل أعضاءه من الحكومة..
الصحراء المغربية ستصبح قاعدة عسكرية لأمريكا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم تحيا فلسطين حبية
عادي وأين المشكل ما دام الأمر يتعلق بإحياء صلة الرحم مع اليهود المغاربة الذين لا يختلفون عنا سوى في الديانة لا غير، والمغرب اليوم في حاجة إلى خبراتهم التي راكموها في إسرائيل، نعم نحتاج إلى التكنولوجيا الرقمية لمواجهة الهجمات الإلكترونية الجزائرية التي تسببت في تعطيل حاسوب أبنائي لأنه مرتبط بإيميل كنت كتبت به تعليقا في صحيفة الشروق الجزائرية، في سبيل الصحراء سنتحالف مع من سيرعبكم ويؤرق نوم العجزة الذين أثقلت النياشبن والرتب أجسامهم العليلة.
مرحبا بالوفد الامريكي و الإسرائيلي إلى المغرب الذي تربطه علاقات تاريخية لأكثر من 3000 سنة مع إخوتنا اليهود المغاربة الداعمين لوحدتنا الترابية. كما نتمنى لهم عيد حانوكا سعيد.
منين يجيو واش غادي يزورو الكركارات والمناطق الصحراوية باش يحسو بالوطنية ولا حدهوم مراكش و أكادير من اچل الليالي الحمراء.
سير لاسرائيل قتل المسلمين واجي دوز الكونجي فالمغرب .اللهم إن هذا منكر
لا أهلا ولا سهلا بالصهاينة في أرض المغرب المسلمة. لا لتطبيع مع الكيان الصهيونى نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين.
مرحبا بالوفد الفلسطيني و جميع الاجناس العالمية من المحيط الى المحيط و نحن كمغاربة نتمنى أن نصلي في القدس أولى القبلتين وثاني الحرمين
اتمن ان تكون مفاوضات متكافئة هم من يريد علقة مع المغرب لدى يجب ان تكون اتفاقية متوازنة خصوصا الفيزة ادا كان باستطاعت الاسرائيلي المجيئ للمغرب لسياحة دون قيود فالمغربي يجب ان يكون له نفس الحق ادا اراد شخص الدهاب للقدس لزيارت المسجد الاقصى او حتى تلابيب فلا يجب ان يجد عوائق في الفيزة
صراحة بقا فيا العثماني مسكين هههه
تم سحب البساط من تحت قدميه غير بالفن،
ولكن مشي مشكل يزيد يكبر و يدير عقلو،
طفي الضو يشعل الما ، ساند فلسطين تفتح سفارة اسرائيلية فالرباط ههههه
الصحراء مغربية ولكن ترامب صراحة مادار فيها مايصلاح ، ماعندنا مانديرو هادي هي خدمت السماسرية
حقا أنكم حمقى إن هذا كله لمؤامرة تحيكها إسرائيل والمغرب وأمريكا لتغيير الدين بشكل تام لكن لن أغير ديني وسوف أموت رجلا لم يبع دينه أو بلاده
أنا بعدا بجواز سفر هولندا يمكن لي زيارة فلسطين و إسرائيل. فنحن نرحب بالتجارة مع من كل كان.والسلام عليكم ورحمة
لنسمي الاسماء بمسميتها ليست حكومة العثماني من تطبع او تضع المسات الأخيرة ولا حزب من الأحزاب يطبع، الكل يعرف هذه القرارات من اعلى الهرم وهو الملك من يفعل ويتحكم وهذا خطأ فادح من سيدنا، الا يوجد مستشارين ينصحونه لماذا سكوت والخوف هل نحن مثل القطعان نسير كما شاء صاحبها
حكومة العثماني رحمها الله هادي هي الدقة القاضية باش يجيبو الكاو ولكن ضربو يديهوم واستافدو من الخيرات ديال البلاد مايستاهلوش ولكن الحق عند مول الحق
الترحيب باليهود المغاربة نعم و الف مرحبا
و لكن التطبيع مع دولة مجرمة صهيونية ، لا و الف لا
اللهم ان هاد منكر
الهم أني عبدك اشهد انني لست منهم . اللهم لا تؤاخذنا بما يفعلون بنا .
حكومة العثماني هههه !!!! واش كتضحكوا علينا أو تستحمرونا ؟؟؟ لماذا لا تقولون حكومة صاحب الجلالة !!!!!
نتمنى مزيدا من التعاون بين المغرب وإسرائيل وأمريكا. للتذكير الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري يثمن ويدعم اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء لأن هذا الحدث التاربخي سيقضي على أحلام وأوهام العصابة الحاكمة في الجزائر وسيجبرها على صرف آلاف الملايير من الدولارات سنويا من عائدات النفط والغاز في تنمية الجزائر وتوفير حياة كريمة للمواطن الجزائري عوض إهدارها في تسليح المرتزقة وشراء المواقف السياسية لدعم أطروحة الانفصال.
الحكومة الوحيدة في تاريخ المغرب التي نجحت في كسب ملف الصحراء
عكس الحكومات السابقة التي استغلت الملف من اجل ملء جيوبها
الصحراء مغربية و ستبقى مغربية إذا كانت الحكومة لها إكراهات حتى تطبع العلاقات مع الكيان الصهيوني فالمواطن المغربي حر لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
لا تصالحْ! ..
ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك
ثم أثبت جوهرتين مكانهما.. هل ترى..؟
هي أشياء لا تشترى..
لا تصالح على الدم..
حتى بدم!
لا تصالح!
ولو قيل رأس برأسٍ
أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟
! أعيناه عينا أخيك؟!
وهل تتساوى يدٌ..
سيفها كان لك بيدٍ سيفها أثْكَلك؟
سيقولون: جئناك كي تحقن الدم..
جئناك. كن -يا أمير- الحكم
سيقولون: ها نحن أبناء عم
. قل لهم: إنهم لم يراعوا العمومة فيمن هلك
واغرس السيفَ في جبهة الصحراء
إلى أن يجيب العدم
إنني كنت لك فارسًا،
وأخًا،
وأبًا،
ومَلِك
اشهد الله واشهد جميع خلقك اني برئ من الصهاينة ومن والاهم حسبي الله ونعم الوكيل اللهم اني مغلوب فانتصر
أسوء ما ستختم به هذه الحكومة الفاشلة ولايتها هو هذا التبادل و التعامل العار مع اسرائيل عدوة الشعوب
صافي وليتوا تقولوا “إسرائيل ” قولوا بعدا فلسطين لنصدق أنكم مازلتم تتشبثوا في روح القضية الفلسطينية
..” تطوير علاقات مبتكرة في المجال الاقتصادي و التكنولوجي “..عجيبة هذه الجملة و غريبة ..والله لن تظفروا بشئ من العدو الارهابي الاسرائيلي..سوى المهانة والخزي و العار..و لكم في مصر والادن خير دليل..العز للاحرار..
أصبحت اسمها و ان اسمهم الصهاينة. كيف نولوهم أمرنا و هم لن يقبلوا حتى نتبع ملتهم.
الصحراء مغربية و لا تحتاج هده المساومة.
والله اسفاه
الطنجرة موجدة من بكري و الشعب مضارب مع الكمامة ، و البرلمان في حالة شرود. الله يصاوب ، السم بدا كيسري مع الدم و العسل ما دقنا حلاوتو.
في أول رحلة سأقوم بصلة الرحم مع جيراننا القدامى.
يظهر أنك من الكيان الحاقد على العرب والمسلمين. لكن قبل أن تكتب ذاك التعليق عليك أن تعرف الفرق بين اليهود والصهاينة..
الذباب الاكتروني داير خدمتو…الله المستعان
ما يهمنا نحن المغاربة هو زيارة مستشار الامن القومي للمغرب و هذا يدل ان إسرائيل ستمنح المغرب معلومات استخباراتية. عسكرية مهمة تخص العدو اللذود للمغرب وهو عسكر الجزائر.انا جد سعيد بالتعاون المغربي الإسرائيلي على مستوى الاستخبارات.عسكر الجزائر و كرههم للمغرب ومحاولتهم دخول في حرب مع المغرب هم الاسباب التي دفعت المغرب الى التطبيع مع إسرائيل لان الملك مد يده اكثر من مرة للجار الشرقي لتصفية التوتر بينهما لكن الجزائر تكبرت بأموال البترول والغاز للاستقواى على بلد مد له يد العون ايام الاستعمار.الجزائر من الان فصاعدا لن ترفع رأسها او تهدد المملكة.فعلا المغرب طبع مع إسرائيل لكن مقابل امن وسلامة اراضي المغرب.هذا هو حال العرب حقد بين روساىهم
لماذا لا نحدو حدو تركيا المسلمة واللتي تقوم بعلاقاتها التجارية بجميع دول العالم بغض النضر عن ديانتها او سياستها ..وكما قال اردوغان النقود او الفلوس لا دين لها المال والسلام
اش هاد التخربيق راه تحنا بغينا نزوروا اسرائيل و نقراو فيها ما هذا الكيل بمكيالين. يجب ان تفتح الرحلات في وجهنا كذلك و ليس فقط لرجال الدولة من الاكابر
عودة العلاقات المغربية الاسرائيلية الى طبيعتها ستكون له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني و على قطاع السياحة و الفلاحة و ايضا البحث العلمي و التعاون العسكري و الاستخباراتي و الامني 10 وزراء مغاربة في تشكيلة الحكومة الاسرائيلية يعطينا قوة رهيبة امام الاصدقاء و الاعداء و يمكن اعتبارهم ايضا وزراء في حكومة الدكتور سعد الدين العثماني لانهم مغاربة اقحاح سنستفيد من خدماتهم و ولائهم المزدوج لارض اجدادهم و لدولة اسرائيل التي يقيمون فيها لانهم يتميزون بالذكاء و العبقرية و حب الوطن اعتبرهم اهم الاوراق الرابحة في يد المغرب و كنز ثمين يجب استغلاله في خدمة المصالح العليا للشعب المغربي فبمجرد التوقيع على اتفاقية الطيران بين الوزيرتين المغربيتين في السياحة السيدة فتاح العلوي و السيدة ميري رغيف سيتدفق عشرات الاف المغاربة المقيمين في اسرائيل لزيارة وطنهم و التبرك بارضهم الطاهرة سنستقبلهم بالاحضان و العناق و سيموت اعداءنا غيضا هذا زمن المصالح مصالحنا العليا في اقامة علاقات علنية قوية دائمة شاملة مع دولة اسرائيل و لولاها لما اعترفت امريكا بمغربيية الصحراء هيا الى الامام لا نلتفت لما يقوله الاعداء و لرعاع
الى avis censuré باراكا من التفلسيف الذي لا يفيد في شيء.المغرب دولة دات سيادة.نطبع مع من نشاء و نحابي من نشاء.سياستنا تلك.وتوجهاتنا تلك.ولا أحد يحاسبنا.هل المغرب حاسب دولة على سياستها الخارجية.نحن مصالحنا مع إسرائيل وسنطبع معها.أحب من أحب.و كره من كره.ولا عزاء للحاقدين
Si les israéliens peuvent venir visiter le Maroc sans visa, nous aussi ont veulent aller visiter Israël et qods sans visa
فلسطين تعترف باسرائيل قبل من المغرب.
لا داعي لان نكون فلسطينيين اكتر منهم.
حنا عيينا من هاد لغة الخشب، حلال عليهم، حرام علينا؟
خليو بنادم بعيش، and move on with your lives.
if you partner with the US you’ll prosper one way or another. this isn’t your traditional old Europe mentality.
أتريدون من العثماني أن يسمح في جزء من أرض المغرب ليساند قضية تبعد عن بلادنا ب 6000 كيلومتر فكروا قليلا فكروا في أبناءكم واعتنوا بهم فلن يهتم لامرهم أحدا.
الترحيب باليهود المغاربة نعم و الف مرحبا.
و لكن التطبيع مع دولة مجرمة صهيونية ، لا و الف لا
الصحراء مغربية و لا تحتاج هده المساومة.
والله اسفاه
رأيى الشخصى هو نعم للتطبيع أقولها و أكررها من هذا المنبر، مصالحنا مع إسرائيل و الدول العظمى مثل امريكا و أنجلترا و فرنسا و لا احد له الحق ان يملي على الدولة المغربية ما تفعل أو ما ستفعل كفانا من الضحك على الناس و هذا لا يعني أننا ضد القضية الفلسطينية.
لماذا يحرم أي إنسان من أرض أجداده
اليهود تاريخ عريق والعرب كذلك لهم أصل واحد هو سيدنا إبراهيم لماذا لانجتمع نخلق حياة كما وهبها الله لنا جميع الحرب والثأر لن تفيد الإنسانية هذا رأي مواطن مغربي مسلم سني أحترم رأي الأخر في إطار الحوار والأدب شكرا هسبريس
العصابة الحاكمة في الجزائر هم اعداء المغرب اما الجالية اليهودية المغربية فمرحبا بكم في وطنكم
الصين نقتل الايغور و روسيا قتلت الملايين من المسلمين و امريكا قتلت الالاف من العراقيين و تركيا لها علاقات استراتيجية مع اسرائيل و الهند تقتل المسلمين و جار السوء قتل و دبح الالاف من المغاربة في الصحراء بالله عليكم اليس هدا قمة النفاق الفلسطينيون انفسهم لهم علاقات مع اسرائيل بمادا ستنفعنا فلسطين او القدس ادا ضاع قسم من ارضنا و لف العدو بنا من كل ناحية و تم فصل المغرب عن عمقه الافريقي و لهدا السبب انشئت فرنسا الكيان الدي يسمى الجزائر و الله ان جوار و معاملة اسرائيل افضل لي من جار السوء ساكون من الاوائل الدين يزورون اسرائيل و كفى استحمارا و شعارات جوفاء شمرا هسبريس.
حكومة المغاربة غرار باقي حكومات بالعالم لها الصلاحية التامة في اتخاد القرارات نتمنى لها التوفيق و التفوق باستمرار يعلم القاصي و الداني بالعالم بأسره أن المغرب صادق وفي لا يتخلى عن اتفاقيات و شركات و الالتزامات و غيرها مع أي دولة كانت إلى اذا خرجت عن مسارها و بالتالي المغاربة يرحبون بشتى الأمور موقعة بين دولتين المغرب و إسرائيل و يرغبون في تطورها و تقدمها و استمرارها على المدى البعيد بما يخدم الشعبين الصديقين.
… والمغرب يتبادل المنافع مع اسبانيا رغم انها تحتل سبتة ومليلية . فكذلك إسرائيل تحتل الاراضي الفلسطينية .
وما دام سيسمح لليهود من أصل مغربي بزيارة وطنهم الاصلي الاول فلا مانع من السماح للمغاربة المسلمين بزيارة القدس الشريف.
و هكذا سيكون للخطوط الجوية الملكية نصيبها من الرحلات بين المغرب وفلسطين المحتلة.
اظن ان اليهود من اصول مغربية ليسوا في حاجة الى تاشيرة الدخول الى البلد الاصلي…