كندا تتجنب جل الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

في محاول منها لمنع وصول السلالة الجديدة من فيروس كرونا المكتشفة في بريطانيا إلى أراضيها، وأسوة بعدد من الدول الأوروبية، أعلنت كندا تعليق جل رحلاتها مع المملكة المتحدة.

وقال رئيس الحكومة الكندية، جوستان ترودو، عبر حسابه في “تويتر”، إنه ترأس اجتماعا حضره كلّ من وزير الخارجيّة فرانسوا فيليب شامبان، ووزير السلامة العامّة بيل بلير، والنقل مارك غارنو، ووزيرة الصحّة باتي هايدو، تم خلاله تباحث السلالة الجديدة من الفيروس التي تمّ الكشف عنها في بريطانيا، وخلص إلى تعليق الرحلات مع المملكة البريطانية بهدف حماية الكنديّين جميعا.

ويرى وزير النقل مارك غارناو أن من أجل سلامة الطيران وحماية المواطنين أضحى من الضروري حظر الرحلات الجوية من بريطانيا، مؤكدا أن القيود ستدوم في البداية 72 ساعة، مع إمكانية تمديدها.

وأعلنت شركة النقل الكندية (NOTAM) تعليق جميع الرحلات التجارية والخاصة والمستأجرة مع المملكة البريطانية، مؤكدة أن هذا التعليق لا ينطبق على رحلات الشحن أو هبوط الطائرات لأسباب تتعلق بالسلامة أو الرحلات الجوية التي تهبط للتوقف التقني، حيث لا ينزل أي ركاب.

وخلال الأسبوع الماضي، حسب بيان لموقع تتبع الطيران، حط بتورونتو ما لا يقل عن عشر طائرات لرحلات بدون توقف قادمة من المملكة المتحدة؛ في حين استقبلت مونتريال 4 رحلات وفانكوفر رحلتين.

ويخضع جل الركاب الذين حلوا بكندا يوم الأحد الماضي، القادمين من إنجلترا، لإجراءات فحص إضافية، وكذا إجراءات معززة خلال الحجر الصحي، مع إمكانية تلقيهم توجيهات من السلطات الصحية الكندية.