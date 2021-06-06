حكيمي والنصيري ضمن التشكيل المثالي الإفريقي

كشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن تشكيلة أفضل 11 لاعبا إفريقيا في الدوريات الأوروبية؛ فقد ضمت التشكيلة لاعبي المنتخب الوطني المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، ومواطنه أشرف حكيمي، المتوج بلقب “الكالتشيو” بقميص فريقه إنتر ناسيونالي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن اختيارها للنصيري جاء باعتباره لاعبا “مثابرا” ويستحق هذه المكافأة، بعد أن تمكن من إنهاء الموسم الكروي المنصرم كرابع أفضل هداف في “الليغا” بمجموع 18 هدفا، علاوة على تصدره قائمة الهدافين في فترات سابقة متفوقا على نجوم كبار كميسي وبنزيما، علما أن العديد من الأندية الأوروبية تسعى إلى الاستفادة من خدماته.

كما أوردت “فرانس فوتبول” أن أشرف حكيمي واصل تطوره بشكل كبير مع إنتر ميلان تحت قيادة مدربه السابق أنطونيو كونتي، حيث تمكن من تسجيل سبعة أهداف، وكان وراء ثماني تمريرات حاسمة، مشيرة إلى أنه بالرغم من إقصائه مبكرا مع إنتر من دوري أبطال أوروبا فإنه متابع في الفترة الحالية من مجموعة من الفرق الأوروبية؛ وفي مقدمتها باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي بات قريبا من التعاقد معه.

من جهته، تواجد ياسين بونو، حامي عرين إشبيلية الإسباني، في التشكيلة الاحتياطية التي كشفت عنها “فرانس فوتبول”، في الوقت الذي تم فيه اختيار الحارس السنغالي إدوارد مندي كحارس رسمي، بمساهمته الفعالة في تربع تشيلسي على عرش القارة الأوروبية بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نادي باريس سان جيرمان يسعى جاهدا إلى التعاقد مع أشرف حكيمي خلال “المركاتو” الحالي؛ فيما توصل النصيري بدوره بعروض عديدة من أندية كبيرة تسعى إلى الاستفادة من خدماته، بعد تألقهما اللافت الموسم المنصرم، كما تألق بونو بشكل كبير بين الخشبات الثلاث للنادي “الأندلسي”.