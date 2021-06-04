حكيمي يشعل سوق الانتقالات بين عمالقة أوروبا

حكيمي يشعل سوق الانتقالات بين عمالقة أوروبا
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الجمعة 4 يونيو 2021 - 20:53

بات اسم الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنتر ميلان، مرتبطا بمختلف الأندية الأوروبية، خصوصا في فرنسا وإنجلترا، حيث تتناسل المستجدات المتعلقة بالعروض التي تتوصل بها إدارة “الإنتر” لنيل خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي الوقت الذي قدمت فيه إدارة نادي باريس سان جيرمان عرضا جادا لنادي إنتر ميلان الإيطالي للظفر بخدمات حكيمي، ظهرت مجموعة من المعطيات الجديدة تفيد دخول أندية إنجليزية على خط استقدام اللاعب، ويتعلق الأمر بناديي أرسنال وتشيلسي.

وأوردت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية أن نادي أرسنال يضع ضمن قائمة احتياجاته خلال “الميركاتو” الصيفي اسم أشرف حكيمي، تحسبا للرحيل المرتقب لهيكتور بيليرن، الظهير الأيمن للفريق.

وكشفت تقارير إنجليزية اهتمام تشيلسي بخدمات حكيمي، فضلا عن نقلها موقف توماس توخيل، مدرب الفريق، حيال الموضوع، والذي أبدى أيضا تحمسه للاستفادة من إمكانيات لاعب من قيمة أشرف حكيمي داخل “البلوز”.

جدير بالذكر أن إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي كانت قد حددت 80 مليون دولار كقيمة مبدئية لبيع عقد أشرف حكيمي، الذي سيستمر مع “النيراتزوري” إلى غاية 2025.

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