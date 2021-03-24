حكيمي يعقّد انتقال لاعب الريال إلى إنتر ميلان

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي رغبته في التعاقد مع إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسب صحيفة “سبورت” الكطالونية اليوم الثلاثاء.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، يقف حائلا أمام انتقال إيسكو إلى “النيراتزوري”، بحكم أن الأخير ما زال مدينا لريال مدريد بمبلغ من صفقة انضمام “أسد الأطلس” إلى متصدر الدوري الإيطالي.

وأشار المنبر الإعلامي ذاته إلى أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يصعب عليه التعاقد مع اللاعب، الذي يبلغ من العمر 28 عاما، مقابل 20 مليون أورو قبل تسديده للريال ما بذمته من صفقة حكيمي.

ويرى أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، أن إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد الإسباني، يتماشى مع خططه بالفريق، ومعجب بطريقة لعبه، وفق “سبورت”، التي قالت أيضا إن اللاعب يدخل ضمن اهتمامات إشبيلية الإسباني وأندية إنجليزية.