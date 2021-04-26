حكيمي يقترب إحراز الدوري الإيطالي رفقة الإنتر

يُواصل الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي إنترناسيونالي الإيطالي لكرة القدم، تألقه اللافت خلال الموسم الكروي الحالي، حيث ساهم بشكل كبير في اقتراب فريقه من التتويج بلقب “الكالتشيو”، الذي يتربع على صدارته برصيد 79 نقطة، بفارق 13 نقطة عن يوفنتوس الثاني في الترتيب.

وحقق الظهير الأيمن لـ”نيراتزوري” رقما مميزا بعد صنعه الهدف الذي قاد الإنتر إلى الفوز على هيلاس فيرونا، في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، لحساب الجولة الـ33 من منافسات “السيري آ”.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات والأرقام، فإن هناك مدافعين فقط بالدوريات الكبرى استطاعا هذا الموسم تسجيل 6 أهداف على الأقل، وصنع 6 أهداف أيضا، هما أشرف حكيمي وروبن غوسينس مدافع أتالانتا.

يُشار إلى أن أشرف حكيمي بات من أبرز الأسماء التي يعتمد عليها كونتي في تشكيلة الإنتر، كما يُعتبر من أفضل اللاعبين الواعدين في مركزه على المستوى العالمي، وقد أعربت عدة أندية عن رغبتها في الاستفادة من خدماته.