زياش يعود إلى تشيلسي بعد التعافي من الإصابة

استعاد الطاقم التقني لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم خدمات الدولي المغربي حكيم زياش، عقب تعافيه من الإصابة التي ألمت به أمام ليدز يونايتد بالدوري المحلي والتي أبعدته عن مباريات ناديه الأخيرة.

وتحدث الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب البلوز، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة ويستهام يونايتد (الأسبوع الـ14)، الاثنين المقبل، بالدوري الممتاز، عن عودة زياش وزميله هودسون، قائلا: “كلاهما رجع للمرة الأولى إلى التدريبات بمستوى رائع؛ ولكن نحن لن نجزم إن كانا سيشاركان بشكل أساسي أمام ويستهام، لا توجد إصابات أخرى”.

وبعد تعرضه لخسارة ثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الثلاثاء، أمام ولفرهامبتون (غانم سايس) في مولينو، سيحتاج تشيلسي بشدة إلى العودة إلى سكة الانتصارات، وهذه المرة أمام المنافس القوي ويستهام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج.

وخرج اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش مصابا في الفوز (3-1) على ليدز يونايتد قبل أسبوعين تقريبا، بسبب مشكلة في أوتار الركبة. وكان نجم الأسود غائبا عن مباريات كراسنودار وإيفرتون وولفرهامبتون واندرارز، وينتظر مدربه عودته على أحر من الجمر لا سيما عقب الإضافة القوية التي قدّمها للمجموعة.

“أسد الأطلس”، الذي ظهر في بداية مشجعة في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد رحيله عن العملاق الهولندي أياكس، من الوارد جدا أن يشارك أمام ويستهام حتى كلاعب بديل على أن يعتمد الطاقم التقني على خدماته في الشوط الثاني، ليكون جاهزا لقمة الديربي أمام أرسنال ضمن الأسبوع الـ15، حسب تقارير بريطانية.