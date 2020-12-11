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‫تعليقات الزوار

6
  • Aspro10g
    12 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    أودي هادو لي خاصهم الدعم لاكن الغالب الله

    15
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  • Rachid
    12 دجنبر 2020 الساعة 09:12

    الدقيقة 1:30 ضرب على مول العكاز لي لابس بلوزة وردية. شي حد كان باخدم ليه الجيب.

    9
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  • Bonif
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    مساكين, الله يسهل عليهم.
    كل انسان فين مقاتل مع الوقت وكاين لي شافر شعب وضاحك على الوقت.
    مفارقات لا توجد الا في بلاد القمع والحكرة وتشفارت

    13
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  • مصطفى
    12 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    الرجل الثاني امنيتك ليست بالمستحيلة
    لك وجه صالح للمسرح و السنيما ولك تجربة ميدانية

    4
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  • mosalah
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    La misère sociale c'est triste…..

    3
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  • عسكري متقاعد
    12 دجنبر 2020 الساعة 11:12

    الحلقة فن.يحترفه الفقراء لسد لقمة العيش الحلال يتحملون الكثير من المعانات لإدخال الفرحة والإبتسامة علينا مقابل دريهمات قليلة.يتعرضون للإحتقار والسخرية.فمن الواجب علينا أن نساعد هاته الفءة .لأستمرار هذا الفن العريق.

    10
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