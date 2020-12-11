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تعليقات الزوار6
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من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
أودي هادو لي خاصهم الدعم لاكن الغالب الله
الدقيقة 1:30 ضرب على مول العكاز لي لابس بلوزة وردية. شي حد كان باخدم ليه الجيب.
مساكين, الله يسهل عليهم.
كل انسان فين مقاتل مع الوقت وكاين لي شافر شعب وضاحك على الوقت.
مفارقات لا توجد الا في بلاد القمع والحكرة وتشفارت
الرجل الثاني امنيتك ليست بالمستحيلة
لك وجه صالح للمسرح و السنيما ولك تجربة ميدانية
La misère sociale c'est triste…..
الحلقة فن.يحترفه الفقراء لسد لقمة العيش الحلال يتحملون الكثير من المعانات لإدخال الفرحة والإبتسامة علينا مقابل دريهمات قليلة.يتعرضون للإحتقار والسخرية.فمن الواجب علينا أن نساعد هاته الفءة .لأستمرار هذا الفن العريق.