الخراطي يحذر من فوضى بيع "المأكولات السريعة"

ارتفع إقبال المستهلكين على عربات الوجبات السريعة المتنقلة مباشرة بعد تفعيل قرار تمديد ساعات عمل المحلات التجارية إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، في ظل غياب الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن قطاع بيع الوجبات السريعة بواسطة العربات المتنقلة يشهد فوضى عارمة، نتيجة غياب المراقبة الصارمة من طرف المصالح الجماعية المحلية عبر جهاز الشرطة الإدارية”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، “من المفروض أن الشرطة الإدارية هي التي يقع على عاتقها أمر السهر على احترام كافة الشروط الصحية والاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، واحترام باقي الشروط الصحية لحماية المستهلكين، وما نرصده حاليا من ممارسات وسط العاملين في قطاع عربات الوجبات السريعة هو عدم احترام هذه الشروط الاحترازية، مما قد يهدد السلامة الصحية للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق باحتمال الإصابة بأمراض معدية، في ظل استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا”.

وتابع رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قائلا: “الفوضى التي تسود مجال بيع المأكولات السريعة ساهمت فيها بشكل مباشر الجماعات المحلية، التي تمنح رخص استغلال مثل هذه الوحدات المتنقلة من أجل تحقيق بعض المآرب الانتخابية، وفي ظل عدم فرض أي شروط صحية تذكر”.

ويطالب المهتمون بصحة المستهلك بضرورة قيام السلطات المحلية بتكثيف عمليات مراقبة أصحاب هذه العربات، من أجل تحسيسهم بأهمية وضع الكمامات والالتزام باستعمال المواد المعقمة، إلى جانب اتباع كافة الشروط الصحية الضرورية، وتنظيف المنتجات المستخدمة في إعداد الوجبات الغذائية المسوقة، ضمانا لعدم تفشي فيروس “كورونا”، الذي بدأت تتراجع حدته بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة.