الخراطي يحذر من فوضى بيع "المأكولات السريعة"

ارتفع إقبال المستهلكين على عربات الوجبات السريعة المتنقلة مباشرة بعد تفعيل قرار تمديد ساعات عمل المحلات التجارية إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، في ظل غياب الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية الاحترازية.
وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إن قطاع بيع الوجبات السريعة بواسطة العربات المتنقلة يشهد فوضى عارمة، نتيجة غياب المراقبة الصارمة من طرف المصالح الجماعية المحلية عبر جهاز الشرطة الإدارية”.
وأضاف الخراطي، في تصريح لهسبريس، “من المفروض أن الشرطة الإدارية هي التي يقع على عاتقها أمر السهر على احترام كافة الشروط الصحية والاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، واحترام باقي الشروط الصحية لحماية المستهلكين، وما نرصده حاليا من ممارسات وسط العاملين في قطاع عربات الوجبات السريعة هو عدم احترام هذه الشروط الاحترازية، مما قد يهدد السلامة الصحية للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق باحتمال الإصابة بأمراض معدية، في ظل استمرار تسجيل إصابات بفيروس كورونا”.
وتابع رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك قائلا: “الفوضى التي تسود مجال بيع المأكولات السريعة ساهمت فيها بشكل مباشر الجماعات المحلية، التي تمنح رخص استغلال مثل هذه الوحدات المتنقلة من أجل تحقيق بعض المآرب الانتخابية، وفي ظل عدم فرض أي شروط صحية تذكر”.
ويطالب المهتمون بصحة المستهلك بضرورة قيام السلطات المحلية بتكثيف عمليات مراقبة أصحاب هذه العربات، من أجل تحسيسهم بأهمية وضع الكمامات والالتزام باستعمال المواد المعقمة، إلى جانب اتباع كافة الشروط الصحية الضرورية، وتنظيف المنتجات المستخدمة في إعداد الوجبات الغذائية المسوقة، ضمانا لعدم تفشي فيروس “كورونا”، الذي بدأت تتراجع حدته بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة.
ما هذا التهويل و التشدد، مليون سنة و نحن نأكل عند العربات و صحاب بوقاديو و لم يقع شيء، الإجراءات الاحترازية و النظافة و التطهير و التعقيم، ما هذه المبالغات هل نحن في غرفة العمليات، خليو الناس تاكل و البوفري يتمعش، فين ما بان ليكم شي فقير باغي يدبر على راسو تبداو فالفلسفة، الناس لها عقول و تفكر و تعرف مصلحتها و ما يليق و ما لا يليق، فكفى وصاية فارغة.
الفقير عايش مع الفقير
فين بغيتي الناس تاكل فالمطاعم الفاخرة؟
سنين واحنا عايشين بالطون والحرور
والآن بخانز وبنين
الحمد لله هو الحافظ .
أكل العربات غير صحي بالمرة لأنه لا يتوفر حتى على صنبور ماء لغسل اليدين او الاطباق المستعملة
عندما نشبه بشاعة فتاة او امرأة بالجوع فلأن الإحساس بالجوع يعتبر من أبشع الأحاسيس في الحياة. و بناء عليه، لا أعتقد بأن من تملكه الجوع بالشارع سيكترث لهكذا تحذيرات.
في بلادنا ليس لدينا حماية للمستهلك مجرد كلام فارغ، محلات بدون قانون الترخيص وسائل التجهيز غير موجودة لكن سطح راسك مع الحيط لا تهمهم مصلحة المستهلك، أما أصحاب العربات لديهم جميع الأمور واضحة يعني كلشي باين ربما لو كان لديهم محلات سيتحسنون حسبي الله ونعم الوكيل نعل الله الفقر أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو كان الفقر رجلا لقتلته.
وغير عطيونا تيساع راكم عيقتو …غير لي يبغا يدوي يدوي على الإجراءات
عند قراءة هذا المقتل يبدة للوهلة الاولى و كأن مصااح الشرطة الادارية انهت مراقبة جميع المحلات المرخصة وةغير المرخصة ووبقي لها فقط العربات المتنقلة….بينما واقع الحال ان نظرة بسيكة على اصحاب محلات الماكولات يضربون عرض الحائط جميع شروط النظافة بدءا بعدم ارتداء اىوزرو البيصاء و قفازات اليد و اتهاء بغسل الصحون….
غريب أمر هاد المسؤولين يخافون على ناس من المرض و لا يخافون على ناس من الفقر و امراض نفسية و على تشرد عمال من عملهم هرستو امة ديال ناس الي ضاعت بسبب اجراءاتكم المبالغ فيها من سيوعوضهم و أنتم زدتم غنى
خليو الفقير يعيش او نتما باغيين الناس تجلس تاكل لحجر من عهد الاستعمار او المغاربا كايكلو عند أصحاب العربات جامع الفنا بمراكش عامر ب أصحاب العربات زعما حتى لدبا عاد بان ليكم الفقير كانعرف الناس لباس عليهم كاياكلو من عند أصحاب العربات او زنديك رآه سيدنا محمد السادس نصره الله عطا العربات او الماطيريال لناس باش تخدم او هي مرتاحا ف مبادرة التنمية البشرية او تجي انت تحل علينا فمك عطي لناس فين تخدم شكون لي حسن انت او لا محمد السادس نصره الله
صحيح هناك عربات تبيت في الشارع تسرح فيها الحشرات وتلعقها القطط والكلاب في الليل وفي النهار يتم الشواء فيها للزباءن .
أغلب المغاربة أصلهم بدوي و قروي. و بالتالي الوسخ و العفن بالنسبة لهم عادي جدا. منذ سنوات لم آكل خارج منزلي خاصة لما شاهدت الحالة الكارثية لمطبخ مطعم بتاغازوت.