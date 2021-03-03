حمد الله يعود إلى أجواء التباري بالدوري السعودي

حمد الله يعود إلى أجواء التباري بالدوري السعودي
صورة : هسبورت
الأربعاء 3 مارس 2021 - 12:22

انخرط المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر االسعودي، في التداريب الجماعية لفريقه استعداد لمواجهة نادي الاتفاق.

وعاد حمد الله للمشاركة في مِران فريق النصر بعد أن غيبته الإصابة عن المباراتين الأخيرتين أمام كل من ناديَي الهلال وأبها.

وخضع اللاعب المغربي المعتزل اللعب دوليا، في الفترة الأخيرة، لبرنامج تأهيلي، قبل أن يعود للمشاركة في تداريب “الفريق الأصفر”.

وسيكون حمد الله متاحا للمدرب الكرواتي ألين هورفات في مواجهة الاتفاق، الجمعة، ضمن الأسبوع الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

الإصابة التداريب النصر االسعودي عبد الرزاق حمد الله

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • مغربي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 12:34

    لاعب مغرور و بعقلية و يبحث دائما على المشاكل أين ما حل و إرتحل.

    7
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • footeux
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 12:40

    القناص سجل ثلاثة اهداف من بداية الموسم الرتبة 53 على لائحة الهدافين هناك 2 مغاربة سجلوا اكثر منه ولا نسمع عنهم شيأ سيطرد و سيرجع الى فريقه الاصلي الخميس الزمامرة نعم قبل اسفي

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • عاش المغرب الفاسي
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 12:43

    الحمد لله على سلامتك يا عالمي بالتوفيق ان شاء الله للعالمي حمدالله الذي يمتعنا كثيرا بأهدافه الجميلة واصل يا بطل من مشجع فاسي و متتبع لجميع الابطال المغاربة

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Abdou
    الأربعاء 3 مارس 2021 - 12:55

    لي سؤال هل لعب اصلا مع المنتخب لكي يعتزل.؟.(ادا اجتمع العقل مع الموهبة يكون داءما النجاح.)والعكس صحيح.

    1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
البوزيدي وتقنين القنب الهندي
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 22:06 4

البوزيدي وتقنين القنب الهندي

صوت وصورة
أسباب إيقاف الحق في المعاش
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 21:27 4

أسباب إيقاف الحق في المعاش

صوت وصورة
متضررون من فيضانات تطوان
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 18:58 8

متضررون من فيضانات تطوان

صوت وصورة
مستجدات محاكمة الريسوني
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 17:40 3

مستجدات محاكمة الريسوني

صوت وصورة
اعتصام أطر الإدارة التربوية
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 16:31 5

اعتصام أطر الإدارة التربوية

صوت وصورة
أزمة فناني الأطلس المتوسط
الثلاثاء 2 مارس 2021 - 15:27 13

أزمة فناني الأطلس المتوسط