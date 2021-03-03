حمد الله يعود إلى أجواء التباري بالدوري السعودي

انخرط المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر االسعودي، في التداريب الجماعية لفريقه استعداد لمواجهة نادي الاتفاق.
وعاد حمد الله للمشاركة في مِران فريق النصر بعد أن غيبته الإصابة عن المباراتين الأخيرتين أمام كل من ناديَي الهلال وأبها.
وخضع اللاعب المغربي المعتزل اللعب دوليا، في الفترة الأخيرة، لبرنامج تأهيلي، قبل أن يعود للمشاركة في تداريب “الفريق الأصفر”.
وسيكون حمد الله متاحا للمدرب الكرواتي ألين هورفات في مواجهة الاتفاق، الجمعة، ضمن الأسبوع الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان.
لاعب مغرور و بعقلية و يبحث دائما على المشاكل أين ما حل و إرتحل.
القناص سجل ثلاثة اهداف من بداية الموسم الرتبة 53 على لائحة الهدافين هناك 2 مغاربة سجلوا اكثر منه ولا نسمع عنهم شيأ سيطرد و سيرجع الى فريقه الاصلي الخميس الزمامرة نعم قبل اسفي
الحمد لله على سلامتك يا عالمي بالتوفيق ان شاء الله للعالمي حمدالله الذي يمتعنا كثيرا بأهدافه الجميلة واصل يا بطل من مشجع فاسي و متتبع لجميع الابطال المغاربة
لي سؤال هل لعب اصلا مع المنتخب لكي يعتزل.؟.(ادا اجتمع العقل مع الموهبة يكون داءما النجاح.)والعكس صحيح.