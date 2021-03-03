حمد الله يعود إلى أجواء التباري بالدوري السعودي

انخرط المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر االسعودي، في التداريب الجماعية لفريقه استعداد لمواجهة نادي الاتفاق.

وعاد حمد الله للمشاركة في مِران فريق النصر بعد أن غيبته الإصابة عن المباراتين الأخيرتين أمام كل من ناديَي الهلال وأبها.

وخضع اللاعب المغربي المعتزل اللعب دوليا، في الفترة الأخيرة، لبرنامج تأهيلي، قبل أن يعود للمشاركة في تداريب “الفريق الأصفر”.

وسيكون حمد الله متاحا للمدرب الكرواتي ألين هورفات في مواجهة الاتفاق، الجمعة، ضمن الأسبوع الـ22 من دوري الأمير محمد بن سلمان.