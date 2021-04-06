حمد الله يواجه عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر

أوضح السعودي يعقوب المطير، المختص في القوانين الرياضية، أن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي، مهدد بعقوبة قاسية، بعد تصرفه اللارياضي الذي قام به في حق وليد الأحمد، لاعب نادي الفيصلي، خلال لقاء الفريقين برسم منافسة نصف نهائي كأس الملك.

وأكد خبير قانون الرياضة، في تصريحات لبرنامج “المنتصف” الذي يبث عبر قناة “الإخبارية” السعودية، أن “الكثير شاهد التصرفات والحركة اللارياضية التي تمت خلال مواجهة النصر مع الفيصلي، ولكن السؤال هنا هل الحكم أو المراقب قاما بتسجيلها في التقرير الرسمي أم لا؟.. لأن ذلك سوف يحدد مصير القضية”.

وأضاف المطير في التصريحات نفسها: “لجنة الانضباط كي تنظر في مثل هذه المخالفات لا بد أن تكون مسجلة في تقارير المباراة، أو يتقدم الطرف المتضرر، سواء النادي الآخر أو لاعبه، بشكوى رسمية”.

وختم المختص في القوانين الرياضية: “في رأيي سيتعرض حمدالله لنفس عقوبة لاعب نادي الكوكب، المنصوص عليها في اللائحة مادة 81/6/4، وتقضي بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية 50 ألف ريال، لأن ما حدث يعد اعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفريق المنافس”.