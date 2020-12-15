حمض اللاكتيك .. سر شباب وجمال بشرتك

يعد حمض اللاكتيك (Lactic acid) بمثابة سر شباب وجمال البشرة؛ حيث إنه يمنحها مظهرا نقيا يشع نضارة وحيوية.

وأوضحت مجلة “Elle” أن حمض اللاكتيك المعروف أيضا باسم حمض اللبنيك ينتمي لأحماض ألفا هيدروكسي، التي تندرج ضمن المقشرات الكيميائية.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حمض اللاكتيك يعمل على إزالة قشور الجلد الميتة من الطبقة العلوية للبشرة، كما أنه يعمل على تنظيف المسام على نحو عميق، ومن ثم تتمتع البشرة بمظهر نقي يشع إشراقا وحيوية.

كما يمتاز حمض اللاكتيك بتأثير مضاد للشيخوخة؛ حيث إنه يعمل على إصلاح الخلايا التالفة ويحارب مع الاستخدام المنتظم التجاعيد والندبات الناجمة عن حب الشباب.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتني حمض اللاكتيك بالبشرة ويعمل على ترطيبها، كما أنه يدعم طبقة الحماية الحمضية، والتي تحمي البشرة من البكتيريا وغيرها من الكائنات الدقيقة، وذلك من خلال ضبط الأُس الهيدروجيني pH للبشرة.