حملة التلقيح الوطنية ضد تفشي الوباء لا تعفي من إبقاء إجراءات الاحتراز

يتساءل بعض المواطنين عن الإرشادات الطبية والعلمية بخصوص الإجراءات الحاجزية بعد الاستفادة من التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، داخل المجتمع بشكل عام، أو بين الأشخاص الذين خضعوا للتطعيم.
الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، أجاب عن هذا التساؤل قائلا إن “الالتزام بالإجراءات الحاجزية، من ارتداء للكمامات وتباعد وتطهير لليدين وتجنب للازدحام وتهوية للأماكن المغلقة، ضرورة طبية يجب مواصلة الالتزام بها من طرف الجميع: ملقحين وغير ملقحين بعد، إلى حين تأمين مناعة جماعية”.
وأوضح حمضي أنه بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من أخذ الجرعة الثانية، يحصل جل الملقحين على مناعة ضد “كوفيد-19″، مضيفا أن “هذا غير كاف لأن يتخلى الملقحون عن الإجراءات الحاجزية، سواء أثناء لقائهم بأناس غير ملقحين أو ملقحين مثلهم”.
وقال الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية: “نعرف اليوم من خلال نتائج الدراسات السريرية أن اللقاحات تعطي نسب فعالية عالية جدا ضد المرض، لكنها لا تصل الى 100 بالمائة”.
وأضاف متسائلا: “لكن ما لا نعرفه إلى حد اليوم، هو هل من الممكن أن ينقل الملقحون الفيروس إلى المحيطين بهم أم لا؟”، موردا أن “أغلب الدراسات السريرية لم تبحث هذا الأمر بعد. باحثو جامعة أوكسفورد وأسترازينيكا أجروا جزءا من هذه التجارب خلال دراسات المرحلة الثالثة، ولكن النتائج ما زالت أولية”.
لذلك، شدد الطبيب حمضي على الالتزام بالإجراءات الحاجزية لتجنب نقل الفيروس أو الإصابة به أثناء الاختلاط، حتى لو تعلق الأمر بلقاء بين أفراد كلهم ملقحين.
وتابع قائلا: “من الخطأ الاعتقاد أن الشخص الملقح حتى وإن نقل الفيروس إلى شخص آخر ملقح، فالأخير في نهاية المطاف له حماية ضد الاحتمالات الخطرة، أو لا يشكل خطرا وبائيا”.
وأوضح حمضي أن “أغلب اللقاحات الموجودة إلى حد اليوم توفر حماية قد تصل إلى ما يناهز 100 بالمائة ضد الحالات الخطرة من كوفيد-19، أي إنه حتى الذين تلقحوا ولم تطور أجسامهم مناعة كافية لحمايتهم من الإصابة بكوفيد، فهم رغم إصابتهم المفترضة بالفيروس لن يصابوا بالأشكال الخطيرة من المرض”.
وأردف مستدركا: “لكن استمرار الوقاية ضروري، أولا فهذه النسبة ليست موحدة بالنسبة لجميع اللقاحات”.
وشرح ذلك بالقول: “في دراسات موديرنا مثلا، أصيب 30 متطوعا بكوفيد-19 بحالات خطرة، كلهم من المتطوعين الذين تلقوا اللقاح الوهمي وليس الحقيقي، وفي دراسات لقاح أسترازينيكا سجلت 10 حالات خطرة، كلها بين المتطوعين الذين تلقوا اللقاح الوهمي، لكن بالنسبة للقاح فايزر سجلت 10 حالات خطرة، 9 منها بين المتطوعين الدين تلقوا اللقاح الوهمي وحالة واحدة لدى متطوع تلقى اللقاح الحقيقي”.
وتابع: “من الناحية الوبائية، رهان حربنا ضد الوباء هو تكسير سلاسل تفشي الفيروس وتوقيفه وعدم إعطائه أي فرصة للانتقال بين الناس، وكل شخص حامل للفيروس هو مشكلة وتحد وبائيان مهما اتخذ من احتياطات”.
وأثار حمضي “احتمال ظهور سلالة جديدة أكثر شراسة أو لا تنفع معها اللقاحات المستعملة بنفس درجة الفعالية، وبالتالي لا تنفع معها المناعة التي حصل عليها من تعرضوا للمرض سابقا ولا الذين حصلوا عليها بفضل اللقاح. هذا السيناريو للأسف ليس احتمالا نظريا فقط، بل نسارع الزمن لكيلا يتحقق”، يحذر الطبيب حمضي.
ها ليمابغيناش ياك كتقولو من بعد هاد التلقيح اترجع الحياة كيفما كانت
مستحيل يتلقح كلشي ف 2021 و خاصة إلى كل واحد خاصو يتلقح 2 مرات
المهم خصنا الصبرو شويا و نتعاونو مع بعضياتنا
الله يحفظ وصافي
من الأجدر التخلي عن الحجر لأن الناس وصلات فيهم لعضم. وتفادي احتقان اجتماعي وعزوف كامل عن المشاركة في الإنتخابات للتصويت لحكومة لم تجلب ولن تجلب التي ستأتي من بعدها شيئا يذكر .
و قتلونا او هنيونا اللهم القرطاس او لا هده الاجراءات الغير مفهومة واش كرونا كاينة غير بالليل راه رزقنا مرتبط بالليل،انا عيت شوية او غادي نسخط حيت مالقيت مانوكل ولادي او حتى واحد مرحمني.
هذا تبرير سياسي مشي طبي الا كان فيروس يتغير علاش نديرولو لقاح
هدا يعني أنك سواء تلقيت اللقاح أم لا يمكنك الإصابة بكورونا ادن ماهي الإضافة بالنسبة للقاح ؟
استمرار الاحترازات الوقائية ضروري ومؤكد وهو الثابت الصحيح لحد الآن. وهو يهم جميع الأمراض المعدية. لكن بخصوص اللقاح ضد كوفيد19من يحمل مسؤوليته السياسية؟ من الجهة المسؤولة عن قرار تلقيح شعب بمادة لحد الآن غامضة؟ أليس لها تأثيرات كبيرة على الى البعيد؟ هل يتحملها كل الأشخاص أيا كانت بنياتهم وفصيلتهم الدموية و….؟ هل هي حقا فعالة وكتى تبدأ فعاليتها وما هي مدة الفعالية وهل ينبغي إعادة التلقيح كل مدة قصيرة … وهل وهل ….
كورونا ( ) وش غادي تكون موسمية كل عام شوكتين أو هي فقط تلقيحات مدى العمر. و لماذا يقال التطعيم و ليس التلقيح؟ و هل هذا التطعيم كفيل ليقضي على سارس كوفيد 2 او كوفيد 19؟ هل هذا التطعيم كافي لتصدي لسلالت كوفيد. ما علاقة كورونا بانفلونزات السابقة و علاقة تلقيحات موسمية Anti Grippal anti grippe. هل تخفز المناعة الانسان أو تساعد على خلق فيروسات جديدة معدية
من هذا الدكتور ( يا حضرة ) لم استوعب اي شيء . شخبط شخبيط .لي فهم شي حاجة ازيد افيدنا وشكرا
مثل هدا الكلام نسمعه فقط في الدول المتخلفة
عندما يلقح الاطفال باي نوع من اللقاحات ضد الامراض المعدية فنحن لم نسمع يوما قال طبيب الاطفال للاباء ضعوا لاطفالكم الكمامة واحبسوهم في المنزل الى الابد
كلامك مجرد هراء وفارغ لان كلامك يشجع على الامتناع عن التلقيح
تصريح مع الدفع المسبق!
ما جدوى التلقيح اذن؟ لتبليد المواطنين و تعايشهم مع الشطط السلطوي؟