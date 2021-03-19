حملة تبرع تعزز بنك الدم بمستشفى الناظور

شارك المئات من ساكنة جماعة العروي، التابعة ترابيا لإقليم الناظور، طيلة الخميس، في حملة للتبرع بالدم نظمت من طرف فعاليات المجتمع المدني بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة وبنك الدم بمستشفى الحسني بالناظور، بفضاء النادي النسوي بمدينة العروي.

وتمكنت الحملة المنظمة تحت شعار “قطرة من دمك، تنقذ حياة غيرك”، من جمع 170 كيسا لتعزيز بنك الدم بالمستشفى الإقليمي الحسني الذي يظل يعاني من الخصاص من هذه المادة الحيوية.

وصرح أسامة بوعزاتي، فاعل جمعوي أحد منظمي الحملة، بأن الفكرة تقاسمها عدد من الفاعلين بمدينة العروي قبل أن تتفق الجمعيات على تنظيم الحملة بشكل جماعي وبتنسيق مع السلطات ومندوبية الصحة، مؤكدا أن المبادرة نابعة من الحس المشترك بمسؤولية المجتمع المدني في الانخراط الإيجابي في الأنشطة الخيرية بمدينة العروي.

وثمن المتحدث لهسبريس تجاوب المتبرعين من ساكنة العروي والمناطق المجاورة في هذه الحملة، داعيا إلى تنظيم أنشطة مماثلة لمد بنك الدم بالمستشفى الإقليمي بما يحتاجه من كميات كافية من الدم لمساعدة المرضى وإنقاذ حياتهم.