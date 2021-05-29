حملة تؤهّل مؤسسات التعليم الأولي بالبيضاء

أطلقت السلطات التعليمية والتربوية بجهة الدار البيضاء حملة واسعة لتأهيل مؤسسات التعليم الأولي غير المهيكل، التي تنتشر بشكل خاص داخل الأحياء غير المهيكلة والمناطق السكنية الشعبية.

وتسعى الدوائر المسؤولة داخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات إلى تفعيل الخطة الجهوية لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل داخل الجهة سالفة الذكر، والتي تمت المصادقة عليها في اجتماع لجنة القيادة الجهوية.

وتهدف هذه الخطة، وفق تأكيدات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، إلى التأهيل التربوي والمادي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل لتستجيب للمحددات الوطنية من خلال رصد وتشخيص الواقع التربوي والمادي لبنيات التعليم الأولي غير المهيكل.

وأوضح عبد المومن طالب، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، أنه تم أيضا تحديد نوع وطبيعة التدخل لتأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل التي لا تستجيب للمعايير المرجعية وأيضا إلى دعم ومواكبة مشاريع تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكل وتوفير شروط النجاح ومستلزماته.

وتمثل مؤسسات التعليم الأولي غير المهيكل، وفق ما أكده لهسبريس إبراهيم الباعمراني، رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، ما يقارب 70 في المائة من مجموع المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة التي توفر هذا النوع من التعليم الموجه إلى الأطفال الصغار.

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لدعم التعليم الأولي والتربية غير النظامية، في التصريح ذاته، أن “المخطط الجهوي لتأهيل التعليم الأولي غير المهيكل سيساهم في ملاءمة البرامج التعليمية، التي يتم تطبيقها داخل هذه المؤسسات، مع المناهج المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية، وضمان تلقي تلاميذ هذه المؤسسات التعليمية لدروس وبرامج تعليمية من نفس مستوى تلك التي يستفيد منها نظراؤهم في التعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة”.

وسيتيح مخطط تأهيل مؤسسات التعليم الأولي غير المهيكل تكوين المربيات والمربين العاملين في القطاع، باعتماد العدة الخاصة بالتكوين على الإطار المنهاجي للتعليم الأولي.