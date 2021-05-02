حملة تراقب احترام التدابير الاحترازية في مراكش

أوقفت حملة مشتركة للسلطات المحلية والأمنية بمدينة مراكش عشرات المواطنين، بمقاطعات عدة، من أجل خرق حالة الطوارئ وعدم احترام التدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة “كوفيد-19”.

وأسفرت هذه الحملات عن توقيف 30 شخصا تقريبا بكل من مقاطعتي مراكش المدينة العتيقة والنخيل، حررت في حقهم محاضر قانونية من أجل جنحة مخالفة إجراءات حالة الطوارئ الصحية.

وبمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تعرض شرطي من فرقة الدراجين بالمنطقة الأمنية الثانية لحادث خلال حملة مشتركة لمراقبة احترام تدابير حالة الطوارئ، بعد انزلاق دراجته النارية، نقل على إثره إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي.