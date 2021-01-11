حملة تحاصر سلالة كورونا الجديدة بثانويات مغربية

كشفت وزارة الصحة، في دورية موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة، أنه سيتم إجراء حملة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين 30 ألفا من تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي بست جهات، وذلك لتحديد مستوى انتشار الإصابة بالفيروس لدى الساكنة أقل من 18 سنة، ومعرفة الخصائص الوراثية للطفرات المنتشرة.

وقالت الوزارة، في دورية موجهة إلى المديرين الجهويين للصحة، إنه في إطار المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس كورونا المستجد، وعلى إثر ظهور سلاسة جديدة من هذا الفيروس، تتميز بسرعة الانتشار بين الشباب، سيتم إجراء حملة للكشف تستهدف تلاميذ المستوى الإعدادي والثانوي بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة.

الهدف من هذه العملية، توضح دورية الوزارة، يتمثل في تحديد مستوى انتشار الفيروس بين الساكنة أقل من 18 سنة، ومعرفة الخصائص الوراثية للطفرات المنتشرة.

وتستهدف هذه العملية، التي سيتم إجراؤها بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 30 ألفا من التلاميذ موزعين بين جهة الدار البيضاء-سطات، وجهات الرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة.

ودعت الوزارة إلى القيام بجمع العينات وتسليمها للمختبرات المعنية، وذلك وفقا للإجراءات المحددة للجوانب التقنية والعملية التي سيتم الإبلاغ عنها من قبل مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض.