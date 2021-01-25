"حملة دفء" تستهدف المشردين بشوارع الدشيرة

بدعم من عمالة إنزكان آيت ملول، وبتنسيق مع السلطة المحلية بباشوية الدشيرة الجهادية والمصالح الأمنية والقوات المساعدة، تواصل جمعية “تناعورت” الثقافية والرياضية والاجتماعية حملة “دفء” في نسختها الخامسة، وتهدف إلى إغاثة الأشخاص المشردين والأشخاص بدون مأوى وانتشالهم من الشارع خلال موجة البرد.

عادل الوادي، رئيس جمعية “تناعورت” بالدشيرة الجهادية، قال في تصريح لهسبريس إن “الحملة أطلقتها وزارة الداخلية، وتستمر في الدشيرة الجهادية بدعم مباشر من عامل عمالة إنزكان آيت ملول، وننخرط فيها باستمرار بمعية عدد من الجمعيات وعدد من الشركاء الآخرين”.

“هذه السنة، وضعت رهن إشارتنا القاعة المغطاة تكركورت، التي نستغلها لتوفير الإيواء لهذه الفئة، حيث نعمل بمعية المصالح الأمنية والسلطة المحلية على انتشال هؤلاء من الشارع ونقلهم إلى القاعة المغطاة، وتوفير المأكل والمشرب والإيواء والملبس لهم، بعد تنظيفهم وقص شعرهم وتقليم أظافرهم”، يقول المتحدث.

وأضاف عادل الوادي أن الحملة “ستستمر طيلة فترة البرد، وتشمل أيضا التدخل لفائدة الحالات المرضية من هؤلاء والاستماع إليهم ومساعدة الراغبين منهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية والوصول إلى أسرهم، فضلا عن تقديم الدعم النفسي لهذه الشريحة التي تستوطن الشوارع والأرصفة”.