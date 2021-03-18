حملة ضد التسول

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تعليقات الزوار4
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كثروا بزاااف عيقوا مابقيتيش عارف شكون غادي تعطي شكون ماغديش تعطي وزايدينها كيكريوا الاطفال مكرفصين عليهم مساكن
هذه مسؤولية الدولة وواجبها كم كان من قبل يا استاذة يجب حصر ممتهني هذه المهنة المدرة للدخل لهته الشريحة فمن كان يمتهنها لقلة ذات اليد تتكفل به ومن كان يتخدها مصدر غنا تضرب يده بقوة حتى لا يعاود فعله واجدر بالتخلص من هذه الوضعية الشادة هو أخد الزكاة واستغلالها فيما يضمن عيش من هو بالحاجة القسوى لها.
ديرو أولا حملة ضد الفساد و عاد شوفوا ظاهرة التسول.
لي بغا يتصدق يشوف الأقارب ديالوا من الدم ومن بعد يشوف الجيران أما هادوا مدايزاش فيهم الصدقة.