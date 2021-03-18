حملة ضد التسول

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‫تعليقات الزوار

4
  • casawi2
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:30

    كثروا بزاااف عيقوا مابقيتيش عارف شكون غادي تعطي شكون ماغديش تعطي وزايدينها كيكريوا الاطفال مكرفصين عليهم مساكن

    10
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  • مواطن مغربي
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:34

    هذه مسؤولية الدولة وواجبها كم كان من قبل يا استاذة يجب حصر ممتهني هذه المهنة المدرة للدخل لهته الشريحة فمن كان يمتهنها لقلة ذات اليد تتكفل به ومن كان يتخدها مصدر غنا تضرب يده بقوة حتى لا يعاود فعله واجدر بالتخلص من هذه الوضعية الشادة هو أخد الزكاة واستغلالها فيما يضمن عيش من هو بالحاجة القسوى لها.

    8
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  • buttany
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:34

    ديرو أولا حملة ضد الفساد و عاد شوفوا ظاهرة التسول.

    -10
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  • أمازيغي باعمراني
    الخميس 18 مارس 2021 - 21:51

    لي بغا يتصدق يشوف الأقارب ديالوا من الدم ومن بعد يشوف الجيران أما هادوا مدايزاش فيهم الصدقة.

    7
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