حملة طبية تزيل "الجلالة" من العيون في أزيلال

نظمت مندوبية الصحة بأزيلال، ما بين 27 و29 ماي الجاري، وحدتين طبيتين خاصتين بطب العيون لفائدة ساكنة أزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة وعمالة إقليم أزيلال.

وتم تنظيم الوحدة الطبية الأولى بشراكة مع مؤسسة الشيخ زايد بالرباط والجمعية المغربية الطبية للتضامن (AMMS) بالمستشفى الإقليمي بأزيلال. فيما نظمت الثانية بمستشفى القرب بدمنات، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين بالمستشفى الجامعي بمراكش.

وشملت خدمات هاتين الوحدتين الطبيتين، اللتين تم تنظيمهما وفقا لتدابير الطوارئ الصحية والإجراءات الوقائية المعمول بها لمواجهة “كورونا”، الكشوفات الطبية المتخصصة في طب العيون، وعمليات جراحية للمياه البيضاء، وكشوفات عن فيروس “كوفيد-19″، حسبما أوردته مندوبية الصحة بأزيلال.

وشارك في هاتين الوحدتين 14 إطارا صحيا من المستشفى الإقليمي لأزيلال ومستشفى القرب بدمنات، و36 إطارا وطبيبا اختصاصيا بمؤسسة الشيخ زايد والجمعية المغربية الطبية للتضامن، و4 أطباء للعيون بجمعية الأطباء الداخليين بمراكش.

واستهدفت الوحدتان الطبيتان سكان إقليم أزيلال، خاصة الذين يوجدون على لائحة الانتظار بالمستشفى والمعوزين. وقد استفاد أزيد من 809 من السكان من مختلف الخدمات الصحية، منها 500 كشف في طب العيون بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، و149 كشفا في طب العيون بمستشفى القرب بدمنات، وأزيد من 160 عملية جراحية لإزالة “الجلالة”. كما استفاد 525 شخصا بأزيلال و116 شخصا بدمنات من كشوفات خاصة بـ”سارس كوف 2″.

يشار إلى أنه بمناسبة هذه الحملة، قام محمد عطفاوي، عامل إقليم أزيلال، بزيارة تفقدية للمستشفى الإقليمي لتفقد المرضى، بحضور باشا مدينة أزيلال، ووالي الأمن بالنيابة، والمندوب الإقليمي للصحة بأزيلال، فضلا عن أطر مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان والمستشفى الإقليمي، وممثلي السلطات المحلية.