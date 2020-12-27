حملة للتبرع تجمع عشرات أكياس الدم في مراكش

تعزز بنك المركز الجهوي لتحاقن الدم في جهة مراكش بـ176 كيسا من هذه المادة الحيوية، بفضل حملة نظمتها جمعية الأيدي الممدودة وباب الخير للتنمية المستدامة، وجمعية قطرات الندى وصدى الشباب، بتنسيق مع المركز الجهوي لتحاقن الدم.

وعرفت الحملة، التي نظمت بالحي الحسني في مقاطعة المنارة مراكش، توافد العشرات من المتطوعين الراغبين في التبرع بالدم، ما جعل المنظمين يجمعون عددا كبيرا من أكياس الدم.

وحسب المنظمين، فإن هذه المبادرة الإنسانية، التي مرت في احترام تام للتدابير الاحترازية لمواجهة الجائحة، تسعى إلى المساهمة في توفير أكياس الدم، لاسيما في الظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب بفعل كورونا.

كما تروم الحملة نفسها ترسيخ ثقافة التطوع، من خلال تشجيع المواطنين على التبرع بالدم لفائدة المحتاجين إلى هذه المادة الحيوية، التي تلعب دورا كبيرا في إنقاذ أرواح وشفاء مرضى.