حملة نظافة في رمال مرزوكة تروم صون البيئة

حملة نظافة في رمال مرزوكة تروم صون البيئة
صورة: هسبريس
الخميس 18 مارس 2021 - 03:18

نظمت جمعية مرزوكة للبيئة والتنمية حملة نظافة برمال مرزوكة، بمشاركة عدد من أبناء المنطقة، خلال الأيام الثلاثة الماضية، وذلك تحت شعار “بيتنا مرآة أفكارها”.

وقام المشاركون في حملة النظافة بجمع الأزبال المتراكمة وسط الكثبان الرملية، من أجل إعادة استقبال السياح المغاربة في هذه الفترة.

وتهدف المبادرة، التي أطلقتها الجمعية المذكورة، إلى “توعية الساكنة بأهمية المحافظة على البيئة، وأهمية الحفاظ على نظافة المنطقة ورمالها الذهبية التي تجذب السياح من كل صوب وحدب”، وفق تصريح رئيس الجمعية مبارك أوسيدي.

السياح المغاربة جمعية مرزوكة للبيئة والتنمية حملة نظافة رمال مرزوكة

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