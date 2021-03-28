حموشي يرقي شرطيا استُهدف باعتداء خطير

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته، اليوم الأحد، لمنح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في ضمان الأمن وتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المدير العام للأمن الوطني كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.