حموشي يرقي شرطيا استُهدف باعتداء خطير

حموشي يرقي شرطيا استُهدف باعتداء خطير
صورة: أرشيف
الأحد 28 مارس 2021 - 15:20

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، تعليماته، اليوم الأحد، لمنح ترقية استثنائية في الرتبة لمقدم شرطة يعمل بولاية أمن أكادير، والذي كان ضحية لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض أثناء مزاولته لمهامه في ضمان الأمن وتنظيم السير والجولان بإحدى المدارات الطرقية بمدينة أكادير.

وأوردت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المدير العام للأمن الوطني كلف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومصالح ولاية أمن أكادير بالتكفل الشامل بجميع مصاريف ونفقات الاستشفاء والتطبيب التي تتطلبها وضعية الشرطي الضحية، فضلا عن توفير كافة الإمكانيات المادية التي تستلزمها المواكبة الطبية والاجتماعية لحالته الصحية.

وكان موظف الشرطة قد تعرض، ليل أمس السبت، لإصابات خطيرة بواسطة السلاح الأبيض بعد أن باغته شخص من الخلف، وعرضه لطعنات بليغة بواسطة أداة حديدية راضة على مستوى الظهر والفخذ، قبل أن يتم نقله للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وتقود الأبحاث المكثفة إلى ضبط المشتبه فيه وإخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

المديرية العامة للأمن الوطني ترقية استثنائية عبد اللطيف حموشي مقدم شرطة

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‫تعليقات الزوار

1
  • سؤال
    الأحد 28 مارس 2021 - 15:28

    واش حتا كيتصاب الشرطي او كايموت عاد كايترقى ؟ سؤال يحيرني كثيرا . المهم الله إشافي الشرطي المصاب وأقصى العقوبات للمجرم كي يكون عبرة .

    0
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