حموشي يكرم نساء الأمن في عيد المرأة العالمي

وجه المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي رسالة امتنان وعرفان لجميع النساء الشرطيات، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، عبّر من خلالها لنساء الأمن الوطني، بمختلف درجاتهن وأسلاكهن، عن خالص شكره وغامر امتنانه لما يقدّمن من أعمال جليلة، وتضحيات جسيمة، في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين.

وابتهل حموشي إلى الباري عز وجل أن “يلبس النساء الشرطيات أردية الصحة والعافية، ويجعل التوفيق حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية”، مؤكدا لهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءاتهن العالية، وتتشرف بما يسدين من جميل العمل.

كما جدد المدير العام لهن، بالمناسبة، وعد العمل على مواصلة تحسين الأوضاع المهنية لأسرة الأمن الوطني لما يقدمه نساؤها ورجالها من تضحيات، وما يبرهنون عليه من أعمال نبيلة في سبيل إرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.

وتحتفل جميع مراكز الشرطة على امتداد التراب الوطني، اليوم الاثنين 8 مارس، باليوم العالمي للمرأة من أجل تكريم الأمن بـ”نون النسوة وتاء التأنيث”، والاحتفاء بالمرأة الشرطية التي اختارت المساهمة في خدمة أمن الوطن والمواطنين بعزم لا يلين والتزام لا ينضب.