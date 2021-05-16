حناجر المحتجين تصدح وسط الرباط بشعارات "الشعب يريد إسقاط التطبيع"

على إيقاع “الشعب يريد إسقاط التطبيع”، انتهت الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، والتي شهدت حضور مختلف الحساسيات المجتمعية، من يساريين وإسلاميين.
وانطلقت الوقفة التضامنية، التي أقيمت في الساحة المقابلة للبرلمان، بترديد شعارات مدينة للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وإدانة الموقف الرسمي للدول العربية إزاء ما يتعرض له قطاع غزة من قصف إسرائيلي أسفر عن استشهاد أزيد من 180 فلسطينيا.
وهتف المشاركون في الوقفة التضامنية بشعارات مثل: “إدانة شعبية للأنظمة العربية”، “قولو لتجار السلام فلسطين عربية.. لا تفاوض لا استسلام، لا حلول استسلامية”، “الشعوب تقاوم.. الأنظمة تساوم”.
وخطط منظمو الوقفة التضامنية لخوض مسيرة بشارع محمد الخامس، غير أن قوات الأمن حالت دون ذلك، حيث أقيم حاجز أمني بشري عند منتصف الشارع، في اتجاه ساحة باب الحد، ليعود المحتجون إلى المكان الذي انطلقت منه المسيرة قبالة البرلمان على إيقاع شعار: “واك واك على شوهة.. سلمية وقمعتوها”.
وعمد المحتجون، بعد كلمة مقتضبة باسم الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، إلى إحراق العلم الإسرائيلي، وسط هتافات بـ”الموت لإسرائيل، عدوة الشعوب، مثيرة الحروب”.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن التفاعل المكثف للمغاربة إزاء العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وقبله ما تعرض له القدس، من خلال الوقفات التضامنية الكثيرة، يعبّر عن نبض الشارع المغربي المساند دوما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
وأضاف الشيخي أن الشعب المغربي يَعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن الوقفات التضامنية المتزامنة التي تشهدها مختلف المدن المغربي تأكيد على رفض الشعب المغربي للاحتلال أيا كان، “خاصة الاحتلال الصهيوني للقدس والأقصى وكافة الأراضي الفلسطينية، ورفضه للتطبيع ولكل الاتفاقات التي من شأنها أن تضر بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني وبالمصالح الوطنية والدولة والمجتمع المغربيين”.
وجوابا عن سؤال بخصوص التعاطي الرسمي مع التصعيد الإسرائيلي، قال الشيخي: “كانت هناك بعض الخطوات على المستوى الرسمي، لكن يُنتظر من المغرب، بمواقفه التاريخية وبرئاسته للجنة القدس، أن يقدم مواقف كبرى وفاء لالتزاماته تجاه القضية الفلسطينية”.
من جهته، قال مصطفى المعتصم، أمين عام حزب البديل الحضاري، “نحن في مرحلة الفصل. الشعب الفلسطيني يقتّل. الشعب الفلسطيني محاصر، وتُذبح قضيته، والقدس في خطر، وعلى المسؤولين المغاربة إما أن يتخذوا القرار بالانحياز الكلي للشعب الفلسطيني، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وطرد سفيره، أو أن يتحملوا مسؤولية اختياراتهم التي لا يمكن للشعب المغربي أن يتوافق معها”.
وردا على سؤال حول مدى احتمال مراجعة المغرب لقرار استئناف علاقاته مع إسرائيل، قال المعتصم: “الذي جرّ المغرب لتطبيع علاقاته مع إسرائيل مقابل الصحراء، يطلب منه اليوم أن يتدخل لصالح الفلسطينيين. للأسف الشديد، انحياز المغرب للصهاينة أفقده القدرة على لعب الدور الذي كان يلعبه منذ برزت القضية الفلسطينية”.
C’est le ROI QUI A DÉCIDÉ
ET C’EST LE ROI QUI DÉCIDE
واش انتوما تفهمو اكتر من الملك الملك قال التطبيع يعني التطبيع المغرب خصو يشوف مصلاحتو راه التطبيع وفي المقابل اعتراف امريكي بمغربة الصحراء مصلحة المغرب مع اسرائيل وليس مع فلسطين + راه التطبيع غيمكن المغرب من الدفاع بشكل احسن على القضية الفلسطينية
اكثر متاجرين بالقضية الفلسطينية هم الاحزاب و الجمعيات المغربية يتمنون من اسرائيل ان تقتل اخواننا الفلسطينيين من اجل كسب تعاطف الناخبين و جمع المال و سرقته . للاسف الكيان الصهيوني يتسبب لنا في بقاء هذه الكائنات الدودية تتكاثر في بلداننا
Saven’t ils que ça sera la fin de la reconnaissance de la marocanite du Maroc par les États Unis, une immense victoire pour l’Algérie, l’Espagne et le Polisario
Nous avons perdus Tindouf et le Sahara de l’Est car nous voulions être solidaire avec l’Algérie contre la France
Maintenant la même naïveté refait surface
Incroyable le niveau de la naïveté de certains gens
– التطبيع لا يصنع السلام بل يصنع الركوع و الخنوع و قتل الابرياء . *** لا للمقايضة بالقضية الفلسطينية **** لنا بالكرامة و العزة و ليس لنا بالذل و الخيانة و السلام عليكم .
ما ذا جنى المغرب من مساندة العرب اليس العرب من يسعون الى تقسيم وطننا الجزائر اليست عربية دعو الفلسطينيين و شانهم فاهل مكة ادرى بشعابها صدقوني لو دفعت الجزائر لحماس او لمنظمة فتح الدولارات لوقف الفلسطينيون الى جانب البوليزاريو الم يعانق ياسر عرفات ذات يوم رئيس الانفصاليين و قال له نحن معا نعاني من الاحتلال هل نسي المغاربة هذا
عيب ان تكون قضية فلسطين مطية لتحقيق اغراض سياسوية في غزة وفي الرباط من طرف لخوانجية الذين هم سبب نكبة القدس وفلسطين.
ما يحز في النفس هو طريقة الدفاع عن التطبيع… تسهيل سفر اليهود المغاربة. على اساس انهم ماكانوش تايدخلو للمغرب بجواز سفر اسرائيلي و اسكال فاسطنبول او روما.
التطبيع خيانة ولايمكن مساومة الصحراء بقضية شرف.
الصحراء مغربية وفلسطين ارض عربية اسلامية.
Corona corona, silmiya o 9ma3touha .
We all pry for palestine, but organizing a crowded manifestation like this, is a bad idea given the current pandemic
عن أي سلام يتحدث نتانياهو وهو يخطط لبناء المستوطنات :::::عاصمة القدس المحتلة ابديا لصالح إسرائيل :::::استصدار الأراضي الفلسطينية ظلما عدوانا ::::ضرب البنية التحتية الفلسطينية بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة :::::
الان يجب على المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية أن يعملوا على حل الدولتين في حدود قرارات 1967 وعاصمة دولة فلسطين القدس الشرقية المحتلة.
مصلحة المغرب هي العليا واليسار والاسلاميين الانتخابات قربات هل تعرف ما فعل الفلسطينيون التي تدافع عنهم كما احرقتم علم اسرائيل احرقوا العلم المغربي عاش المغرب وعاشت الصحراء.
مطالب الشعوب العربية مثيرة لشفقة إسقاط التطبيع، وهل إسقاط التطبيع سيحل المشكلة، إسرائيل تفعل مايحلو لها من إستطان وعدوان سواء بالتطبيع أو بدونه ورغما عن الجميع فهي تدرك حقيقة الأنظمة العربية الفاسدة والشعوبها المقهورة، وتعلم كدالك أن حكام العرب لا يستطعون فعل شيء خوفا على مناصبهم وكراسيهم.
الشعب المغربي كله ليس معك نحن مع التطبيع ولا لحماس الإرهابية
أنا من الشعب و أريد استمرار التطبيع .لا تتكلموا باسم الشعب.
الغضب الساطع..حناجر الشعب ارتفعت لتندد وتشجب التطبيع و كراكيز “الايباك”..قبل ان تندد بالارهاب الاسرائيلي والنازية الاسرائيلية..الشعب المغربي مع فلسطين وسيظل وفيا لها ومستعدا للتضحية من اجل القدس ومن اجل فلسطين رغم دناءة المطبعين وسقوطهم في براثين الصهيونية..خبتم وخاب مسعاكم..وكل قطرة دم فلسطيني تسفك وصمة عار على جبينكم.
لوكانت احتجاجات تمس المطالب المعيشية او الحقوقية لما انتظر استخدام الجهاز البوليسي لترسانته القمعية من زراويط وركل ‘رفس و خطابات نابية في وجه المحتجين .
وهذه ربما خطة مدروسة لاعطاء صورة تحايلية عن التعبير عن الراءي والواقع الكل يعلمه بما في ذلك المنظمات الدولية لحقوق الانسان.
جماعة الإخوان المسلمين
والبعتيين وانصار البوليزاريو
لا يمتلون الشعب المغربي
خير الكلام ما قل ودل
قلت ما يدار بسبب الحجر مع الانصات لابواقع الجزيرة الإيرانية خلا ابنادم امغلل خاصو غير فين اينفس المكبوتات انتاعوا ما عارف اسباب هاذ الحرب ما تيشوف مصلحة الوطن انتاعوا غير مجرور او تابع ابحال شي حولي .
هل تظنون انه بمجرد قطع العلاقات مع إسرائيل سيرتعش نتنياهو وسيوقف الحرب
السؤال المطروح المعرب قطع علاقاته مند 1995 تقريبا وطرد السفير الاسرائيلي
الشعوب العربية والإسلامية عند كل عدوان اسرائيلي على فلسطين يخرج للتنديد بإسرائيل ماذا كان يتغير
اسراءيل تعرف ان من وراءها امريكا والغرب وبالتالي لا تنتظر إشارة من احد
والدليل ان كل دول العدوان صامتة والأطفال يقتلون وغزة تحترق
امريكا وصفت حماس بالإرهاب من يتجرا ويساندها علانية
حتى محور المقاومة ابتلع لسانه أين إيران وسوريا وحزب الله والحوثي الكل صامت
اطلب من الآلاف الدين خرجوا اليوم للتنديد بالتطبيع ان يسارعوا غدا إلى بنك المغرب فهناك حساب خاص ببيت المقدس ويرسلوا المال والله لن يمنعهم احدا
خرجتم اليوم ولكن ها انتم بمنازلكم تنعمون بالأمن والراحة رفقة أبناءكم. السؤال ماذا ربحت فلسطين من خرجاتكم لا شيء
نحن مع فلسطين وضد الكيان الاسرائيلي في اعتداءاته ومع. دولة فلسطينية دات سيادة عاصمتها القدس الشرقية ولكن ضد الاستغلال السياسوي الأيديولوجي الدي يضرب جهود الدولة وعلى رأسها جلالة الملك حفظه الله فهو احرس على فلسطين منا جميعا
طغمة من الأميين تحركهم أيادي لخوانجية أعداء وحدتنا الترابية الدين يتلقون الدعم من جارة السوء ونقول لهم أنكم لا تمتلوننا في شيئ نحن مع وحدتنا الترابية ومع سياسة جلالة الملك ومع الاعتراف الأمريكي بوحدة أراضينا ادا نقولها بكل بكل شجاعة نحن مع التطبيع أما المتاجرون بالقضية الفلسطينية فنقول لهم من أراد الدفاع عنها فليرحل إليها ويحمل السلاح أما الشعارات الفارغة فلن تؤتي اكلا كفى من الكدب والبهتان والمتل يقول تارة قبل غزة ولعل حقد جارة السوء ومن يدور في فلكها من عربان خير دليل ….الله الوطن الملك ….اتمنى تنشروا وجهة نظري
أين كان العرب حينما كان المغرب يحارب لوحده الجزائر،بوليساريو والمعسكر الشرقي في بداية الثمانينات.آنذاك لم يجد إلاإسرائيل التي وقفت إلى جانبه لرد الأعداء.مصلحتنا مع إسرائيل .إيران تجر الفلسطينيين للحرب بالوكالة ضد إسرائيل وهذاإنتحاروإسرائيل لن تتوقف حتى تدمر غزة وبعد ذلك ستهجرالفلسطينيين إلى دول الجوار وهذا كله نتيجة تهور حماس.نتمنى من الله اللطف الأبرياء والضعفاء وخاصة الأطفال.
هذه الوقفة لا تمثلني كمغربي ليس لأن معاناة الشعب الفلسطيني لا تعنيني وانما لكون المظاهرة مجرد مزايدة داخلية عل. الموقف الرسمي المغربي و الذي يخدم القضية الفلسطينية .
ما يقع الآن في فلسطين مجرد اجندات خارجية لاطراف شرق أوسطية ان تخدم القضية الفلسطينية في شيء وانما ستعمق جراح الأبرياء.
Il faut fiare la difference entre ISRAEL et Juif svp, à ne pas confendre. De nombreux juifs sont contre ce qui se passe là bas. Disant cela, on ne peut vaincre ISREAL par des manifestation, il faut les vaincre avec la sciencene, l’éducation, c’est comme ça ISREAL est devenu un pays développé,
الذين يدافعون عن التطبيع يدافعون عن الوهم. الصحراء المغربية لها رجالها يدافعون عنها اما الاعتراف الامريكي السابق فلى يفيد لان ساكن البيت الابيض الحالي لم يذكر كلمة الصحراء المغربية قط على لسانه. الصحراء سوف يدافع عنها المغاربة الاحرار بدون الحاجة للامريكان.اما القدس فهي في عنق كل مسلم حر.
من سمح لهم بالتكلم باسم الشعب؟ فالمغرب لا يريد أن ينجر وراء مشاكل تكلفه الكثير أكثر من هؤلاء الذين يدعون الممانعة وهم فقط يتاجرون بهذه القضية. خسرنا الكثير بمشاكل الشرق وهم يرسمون خرائط المغرب مبتورة من جنوبه الذي أبناؤنا لا ينامون ويتخندقون في هذا الجو الحار في الحدود حرصا على هذه الخارطة الكاملة والتصدي لمن يريدون فتك المغرب وجعل المغاربة عبيدا في قصورهم. أما التطبيع فالفلسطينيون لدورة طبعوا وجلسوا مع الإسرائيليين قبلنا وهم الآن يبحثون عن الدول المطبعة للوساطة بعكس المتاجرون بهذه الحرب الذين يعيشون في قصور قطر وأمريكا الذين لا يسعون الهدنة على دماء الأبرياء. فنحن ندين الإعتداءات على الأبرياء ولو كانوا في الصين او الهند ولاكن ليس على حساب العلاقات المغربية.
les paléstiniens reconnaissent ils la marocanité du sahara marocains????non,non et non.alors…………..
اغلبية الحاضرين لو عرضت عليهم اسراءيل الاموال سينقلبون 180 درجة
هل الشعارات تنفع و المسلمون لم يصنعوا حتى مكبر الصوت
تستخدمون اختراعات النصارى و زايدينها بالفهامات
تلسياسة مصالح.نعم لكل مبادرة لصالح وخرتنا ااترابية. كفىمن الغوغاء
مجرد تساؤل.
هل من مجيب !!!؟؟؟
المظاهرات في الدول التي لها أنظمة تحترم نفسها وتحترم شعوبها يكون لها ما بعدها.
أما في الدول الاستبدادية هي مجرد تنفيس عن غضب مكبوت لشعوب مغلوبة على أمرها.
المظاهرات ستكون استفتاء شعبيا حقيقيا سيعكس موقف الشعب المغربي من التطبيع ومدى تجذر دعمه للقضية الفلسطينية وانغراسها في وجدانه،قناعاته,ثوابته!إذا فرطنا في خط الدفاع الأول بشبر،فلن نصمد ساعة في خط الدفاع الأخير!المطبعون مجرد ذباب إلكتروني!الشعب المغربي الأبي سيتظاهر يوم23ماي ليحتفل بشهيده البطل عيسى برهم الذي ارتقى دفاعا عن القدس وفلسطين!يوم23ماي سيسقط التطبيع شعبيا!نبشر المجرم نتنياهو!لحفظ ماء وجهه الأسود والإجرامي،عليه أن يقوم بسحب سفيره فورا كي لا ينهار عصبيا!الصهاينة يشتكون من المحارق التي عانوا منها ويصبونها على المدنيين بطائرات ف16!المجرم المحرقي أفيخاي أدرعي يتباهى بأخذ صورة تذكارية معها قبل إرسالها وتسليطها على رؤوس أهلنا وأحبابنا في غزة الأبية المباركة!بعد ما رأينا،من الصعب أن يقنعنا أحد بجدوى خطاب التسامح والتعايش المزيف!على اليهود أن يتحرروا نهائيا من أساطير الصهيونية إذا أرادوا فعلا أن يعيشوا معنا بسلام كما في الماضي!فلسطين خط أحمر؛القدس خط أحمر؛الأقصى خط أحمر! بعد هذا كل شيئ ممكن!
الشعب المغربي مع القرارات السامية لجلالة الملك حفظه الله ونصره والوحدة الترابية فوق كل اعتبار. الله الوطن الملك
قطع العلاقات مع اسراءيل لا يمكن و هي مرتبطة بقضية الصحراء و ليس مستبعدا ان بعض الامور يتم تمويلها من طرف اعداء الوحدة الترابية فهل هؤلاء وحدهم في العالم من يعتبرون انفسهم ادكياء
ادهبوا لغزة اما الهدرة ما تشري خضرة
سؤال يؤرقني لماذا فلسطين لا تعترف بمغربية الصحراء و تدعم البوليساريو؟؟؟؟؟؟؟
في يونيو 1940،شنت ألمانيا حربا خاطفة على الجبهة الغربية!الهدف كان احتلال فرنسا للاقتراب من السواحل البريطانية في أفق غزو بريطانيا!مقاومة سلاح الجو الملكي البريطاني أجهضت طموح هتلر في خطته!اكتفى باحتلال فرنسا واستدار بغباء كما فعل نابوليون نحو الشرق!مقاومة الروس و قتال الشتاء معهم هزما هتلر و قضيا على حلمه بالرايخ الثالث لألف عام!انتصار الإرادة في التحرر على القوة العسكرية الجبارة والآلة الحربية الفتاكة!فرنسا انقسمت على نفسها:مطبعون،متعاونون ومستسلمون في مقابل و مواجهة الوطنيين المقاومين بيمينهم و يسارهم قبل استنجادهم بالمصوبين، أي لِ “تِيرُورْ” الأفارقة !انبثق أدب المقاومة و تفتقت أدبياتها و عشش أدب التعاون، أو لَ “كُولاَبوُغَسْيُون”!المتعاون أطلق عليه الوصف القدحي لُ كوُلاَبُو و هو جد و أخ لُ مُطَبِّعُ أو لُ مُضَبِّعُ!تحت الاحتلال، المقاومة مشروعة و تكفلها المواثيق الدولية، يشرعها القانون الطبيعي في الحفاظ على الذات والدفاع المشروع عن النفس، العرض،الأرض، الشرف والشعب!شرط الإنسانية الأول؛شرط الاجتماع المدني والاجتماع الطبيعي!المقاومة بحق الطبيعة، بحق الأرض،بحق التاريخ،بحق الجغرافيا!ا
كل المغاربة الذين يطالبون بإسقاط التطبيع مع اسرائيل فهم ضد مصلحة بلادهم ولهذا يجب عليهم الرحيل لفلسطين ليدافعو عنها من هناك وليس من هنا لأننا لا نقبل أن نبيع مصالح المغرب من أجل سواء فلسطين أو غيرها من الدول العربية والاسلامية والافريقية ومصلحة بلادنا تسبق مصلحة أي بلاد أخرى أيٌا كان اسمها
المغرب والمغاربة كانو عبر التاريخ مع حقوق الفلسطينيين المشروعة ودافعو عنها بدمائهم وأموالهم وليس فقط بالشعارات الخاوية لكننا لا ولن نقبل أن نتنازل عن حقوق ومصالح بلادنا لأجل أيٌ كان
اسرائيل دولة موجودة على الخريطة العالمية وتعترف بها الأمم المتحدة وكل الدول العربية والاسلامية تعترف بها وتطبع معها سواء سرٌا أو علنا بما فيهم فلسطين وثانيا اسرائيل دولة متقدمة جداا ومن مصلحة المغرب التعاون معها بمجالات كثيرة للاستفادة من خبرتها وربط شراكات ثنائية معها بمختلف القطاعات وهذا هو عين الصواب أما الهروب من هذه الحقيقة بعدم التطبيع مع اسرائيل فهذا بالنسبة لي قمة الغباء والتخلف ومن غير المعقول أن يطبع المغرب مع أكبر أعدائه واقصد البلد الذي بجهتنا الشرقية ولا يطبع مع اسرائيل التي لم يلحقنا منها أي ضرر ؟؟
ومن يريد فلسطين فليذهب اليها بطرقة قانونية أو حرقة ساهلة ماهلة
وكل الطرق تؤدي اليها …
أما هاته التجمعات فليس الغرض منها فلسطين وإنما الدولة المغربية
فالمنظمين يجدونها فرصة لتجييش التبع والمغفلين
لتمرير رسائلهم …
المغرب أولا
إلى صاحب التعليق 8. Hamza
قضية الصحراء قضية شرف و قضية وجود وطن اسمه المغرب
إذا فقدت وطنك لن تأويك التي تعتبرها قضية شرف
عاش المغرب و لا عاش من خانه
شعب الريح لجى يمشي معاه. قضية فلسطين هي قضية العالم الاسلامي كله و ليس المغرب وحده. هده ليست المرة الاولى او الاخيرة التى تقام فيها حرب بين الفلسطينيون و الصهاينة سوف يظل المشكل قائما الى اخر الزمان مادام. تجار الدين و اليساريين يستغلون هده الاحدات من اجل مكاسب اقتصادية. اين هما العرب من دعم قضيتنا الوطنية الم يمت الالاف المغاربة من اجل استرجاع اراضينا الجنوبية. لما يصبح المغرب دولة قوية اقتصاديا و عسكريا حينها يمكنه يبرز عضلاته. الخوخ كون كان يداوي يداوي راسوا هو الاول. مازالت سبتة و مليلية محتلتين زيادة مشكل الصحراء لم يحسم بعد. الفلسطنيين المطبعين مع اسرائلين عايشين احسن من غالبية المغاربة و نحن نريد محاربة اقوى جيش في المنطقة بالمظاهرات و الشعارات الفارغة. حتى يتحد الفلسطينيون بينهم حين ذلك تتضح الرؤية.
مصلحتنا مع اسرائيل . العقل يقول ذلك . السياسة لا مكان العاطفة فيها . حكموا عقولكم .
!الاحتلال إرهاب؛المقاومة حق مشروع!القتل الشامل والمتعمد للمدنيين ليس حربا؛ بل جريمة حرب و جريمة ضد الإنسانية!أدون بيبي نتنياهو أنت مجرم حرب أنت و معك وزير دفاعك و رئيس أركان جيشك؛ والناطق باسم جيشك المنظم على شكل عصابات بدون قانون الحرب وخارج كل إطاراته،بدون شرف عسكري، بدون وازع و لا رادع أخلاقي و بدون شجاعة حربية!اجتمع فيك و فيهم الخروج المارق على القانون و منه،الإجرام مع سبق الإصرار والترصد، و فوق ذلك الجبن البين البواح!لا يشرفنا أن يكون في بلدنا سفير شخص مثلك يستنشق هواءها، يجلس لموائدنا و يلبس جلبابنا بقناع التطبيع المذل والخياني!فقم باستدعائه فورا قبل أن نرافقه للمطار كشخص و سفير غير مرغوب فيه! سقطت و أفلست الحرب بأمثالك و بأمثال المحيطين بك و بأشباه جينرالاتك!لقد انتهيت على أسود صورة كما انتهى المغرور موشي دايان، المجرم الجزار شارون و البيغبي مثلك أولمرت! أهديك سلام الصاروخ لا سلام العمالة والخيانة
إسرائيل ستزول أحب من أحب أو كره من كره .
ستعطونها شرعية الوجود في منظماتكم و الله حكم عليها بالزوال .
اليهود أنفسهم يعرفون هذه الحقيقة ،
ولذا تجد اليهود الذين يتبعون الحق ( وهم قلة قليلة ) لا يرغبون في قيام هذه الدولة . ففي حال استقرار الامر لها ستنشر الفساد في الارض ، و سيعم الظلم و الفواحش و القتل بغير الحق.
انظروا إلى منعهم للمسلمين من إقامة الصلاة في المساجد ، إسكاتهم لصوت الآذان ، هدمهم لاماكن العبادة ، قتلهم للنفس للتسلية و المباهاة.
هذه أعمال كلها لا ترضي الله الحق ، و ليس إلههم الذي يقولون أنه اختارهم دون الخلق أجمعين ليحملوا تعاليمه.
كانت أمنية إسرائيل أن يكون هذا الجيل خنوعا ناسيا لقضيته لكنه و بعد 50 عاما تبين أن الاحفاد من صلب الاجداد لن ينسوا و لن يتناسوا .
ما يألمني هنا هؤلاء الذين يدافعون عن التطبيع وهم يشاهدون الرضع والأطفال الفلسطينيين تهدم فوق رؤوسهم البيوت بدون شفقة ولارحمة نعم إسرائيل مجرمة وأمرهم محتوم وهذا وعد من الله رب العالمين
و تبقى الصحراء المغربية قضيتي الوطنية الأولى ولا يشغل بالي أي موضوع آخر عن قضيتي ولو كانت فلسطين. المغرب أولا وأخيرا.
الجيوش المخزنية،ايتها الجيوش، اسقاط التطبيع هو اقل الايمان، اذن ما كنتم تبررونه ان التطبيع لصالح الفلسطينين هاهو انكشف، ثانيا، المغاربة مسلمون، ان كنتم غير ذلك، فلكم ذلك، ولكن وزنكم السياسي يجب ان يبقى في حجمه، اي في 0،0001
إلى رقم3 Achraf
بالله عليك شنو جاب الأحزاب والجمعيات المغربية للانتخابات وتعاطف الناخبين ؟؟؟ أنت أكيد ماشي من المغرب وأكيد عندك خلل في مخك لأن تعاطف المغاربة مع فلسطين والفلسطينين كان ومازال من منطلق ديني وإنساني لجميع المغاربة بدون استثناء سواء كان أحزاب أو جمعيات أو مجتمع مدني كلنا مع فلسطين فهل حتى الشعب المغربي الذي خرج بكل المدن المغربية هدفه تعاطف الناخبين !!؟ تفكيرك غريب بزااف وبعيد عن الواقع
اسراىيل طبعت مع الاسياد و ليس العبيد
انها تعرف ان الشعوب العربية عبيد لاسيادها الحكام و ان تطويعها يتم بالعصا و القرعة في السجون…
كلام المداويخ لابيودي ….ولاياخر…
هجوم إبادة جماعية ب 160 طائرة ف 16 على المدنيين العزل في غزة! لكن ذلك لا يتبعه هروب جماعي أو الشعور بالرعب والخوف من المجرمين الصهاينة القتلة! غزة هي مدرسة الصمود! أمريكا هزمت شر هزيمة بظلمها و لظلمها في فييتنام، أفغانستان والعراق! لا يوجد في التاريخ أي استعمار هزم حركة تحررية!الجبناء،المطبعون الخونة ينصرون الجلاد مجرم الحرب ضد الضحية حقدا،عمالة،خيانة،جبنا و طمعا في مال البيترو دولار الوسخ والمشبوه! جينرالات ينتفضون ضده ليوقف حماقته و إجرامه و المطبعون يتمنون و يأملون أن يستمر! المقاومة فوق الجبل و تحت الجبل و تحت أقدام نتنياهو في تل أبيب و هو لايدري! إنه غبي متغطرس و مجرم! ستاحكم في لهاي يا أدون بيغبي نتنياهو! فرنسا تمنع مظاهرات التضامن مع فلسطين و الاإدانة لجرائم الصهيونية!هل تريد جولة جديدة من المقاطعة؟
طبعنا ام لم نطبع فمادا سيتغير فاسراءيل معها كل الدول الغربية فامريكا هي اسراءيل و هده الاخيرة هي اوربا
قاطع كل هده الدول او تكمش مع راسك فشعار الايرانيين هو الموت لامريكا. و في نفس الوقت اكثر عدد للمسجلين في قرعة الهجرة اليها
اسراىيل طبعت مع الاسياد و ليس العبيد
انها تعرف ان الشعوب العربية عبيد لاسيادها الحكام و ان تطويعها يتم بالعصا و القرعة في السجون…
كلام المداويخ لابيودي ….ولاياخر…
الذين عليهم أن يتظاهروا وبالدرجة الأولى تضامنا مع الشعب الفلسطيني هم عرب الخليج .
أما المغرب ملكا وحكومة وشعبا فإننا تضامنا عبر التاريخ ولا زلنا على العهد معه.
والديل هي المساعدات التي بعث بها جلالة الملك في اليومين الأخيرين للفلسطينيين، ناهيك عن التحركات التي تقوم بها الديبلوماسية الملكية لتوقيف الحرب التي شنها جيش الاحتلال على المدن الفلسطينية .
أما التطبيع مع إسرائيل فهو استجابة للمغاربة الإسرائيليين الذين يحبون بلدهم الأصلي والمساندون لقضية وحدتنا الترابية.
والمغاربة على الدوام مع القضية الفلسطينية.
تخيلو الملك يقول لكم بغيتو نتراجعو على التطبيع ok لكن الصحراء المغربية غير مضمونة سير فكرك التطبيع او التخلي على الصحراء ؟؟؟
لا تتكلموا باسمنا كمغاربة. نبارك العلاقات مع الاسرائيليين كما مع الفلسطيينيين وندعم الشلام بينهم ولا دخل لنا في قضاياهم
الغضب الساطع..حناجر الشعب ارتفعت لتندد وتشجب التطبيع و كراكيز “الايباك”..قبل ان تندد بالارهاب الاسرائيلي والنازية الاسرائيلية..الشعب المغربي مع فلسطين وسيظل وفيا لها ومستعدا للتضحية من اجل القدس ومن اجل فلسطين رغم دناءة المطبعين وسقوطهم في براثين الصهيونية..خبتم وخاب مسعاكم..وكل قطرة دم فلسطيني تسفك وصمة عار على جبينكم.
لو كان هناك التزام فعلي بقضية فلسطين لما تم التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطينية!لو كان هناك التزام حقيقي بقضية فلسطين لكان قيامها شرطا غير قابل للتفاوض في عملية التطبيع الترامبية ولما تمت مقايضة فلسطين بالاعتراف الكاميراتي،الخرائطي والحبري بما هو حقنا الطبيعي،الجغرافي، الترابي والتاريخي!الحمد لله أن كل تحذيراتنا,كل ملاحظاتنا,كل تعليقاتنا وتعليقات الأحرار استشعرت كارثية قرار التطبيع منذ الإعلان عن احتماليته ومنذ الإعلان التويتري عنه!تساءلنا في حينه عما إذا كانت لدينا حقا دولة أم فقط أشخاص يخدمون مصالحهم الشخصية!قاموا عن إصرار وترصد بتعطيل المؤسسات، المجتمع،الجامعة،المدرسة،الاقتصاد وكل شيئ باسم محاربة الإرهاب الوهمي وترك الجهل،التخلف،الفساد،الاحتكار،النهب، تهريب الثروات،تسليت الاستثمارات في تمدد؟الوطنية هي أن تقول وتفعل ما يخدم مصالح وطنك وشعبك،لا أن تقول وتفعل ما يخدم مصالحك المنصبية النصبية،السياسية، العائلية،الشخصية وتفعل وتقول ما يخدم مصالح عدو الشعب والأمة وأن تفسح له الطريق بالخونة ليعبث بمقدراته،مصيره،تماسك نسيجه السياسي،الاجتماعي،الاقتصاديوالثقافي!فعل ذلك خيانة عظمى!لسنا للبيع!
فين صحاب تازة قبل غزة
وانشري يا هسبريس
مع الأسف فالتطبيع يلزم فقط الملك و الحكومة والأحزاب ولا يلزم الشعب المغربي. من آتخذ قرار التطبيع؟ لماذالم تعرض الإتفاقية عل البرلمان؟ هذه هي الديموقراطية؟ الشعب المغربي كله مع فلسطين والله ينصرهم.
على المراركة ان يفهموا ماذا يريدون بالضبط حتى تكون لهم مصداقية فيما يتظاهرون من اجله منذ اقل من أسبوع تم قمع محاولتين للتظاهر وهي في نظرنا الصادقة والمعبرة ،،اما هذه رغم عدد المشاركين فيها فانها جاءت ممن طبعوا مع اسرائيل لحفظ ماء الوجه فقط ،،،يا ودي اللعبة راهي مفضوحة ما عندكم ما تنمقوا فيها ،،كل شيئ بيد الملك ،،هو الذي يقرر ،،عندما يقول تظاهروا عليكم ان تتظاهروا وعندما يقول نحن والاسرائيليين اخوة ،،عليكم ان تذهبوا لحدود الجزائر مع اسرائيليين وتقولوا نحن واليهود خاوة ..خاوة ..يعني هذا هو الشعب اللي يجمعوا ،،براح،، وتفرقوا ،،قايدة ،،
كل شيئ بيد القصر هو الذي يطبع وانتم تقولون نعم ومرحبا باخواننا اليهود ونفتخر بجاليتنا في اسرائيل ومرحبا بهم في بلدهم ،،وعندما يريد القصر ان يضغط. على امريكا لتعترف بتغريدة ترامب يقول لكم اخرجوا فتخرجون ..يعني مثل القطيع تماما ،،،لا راي لكم الا من خلال القصر من فؤاد عالي الهمة العلبة السوداء للمغرب ،،بالمناسبة لقد قرات خبرا عنه هل صحيح ،،وما علاقة هذا الخبر بالتظاهر وبالتطبيع ،،واش راهم مسحوا فيه الموس ،،وحملوه مسؤولية استشارته ام هي مجرد اساعة
لا زلنا ندفع ثمن ما عملة جمال عبدالناصر حيث كان في وقته كان يصنف العرب هولاء رجعيين هولاء امبرياليين هولاء بدو هلاء عملاء للغرب مما ولد جيلا من القومجيه اللتي ادت الى تأخر العرب والشعوب العربيه وعدم تطورها .
حيث ضهر لنا ما يعرف بالهتيفه وحارقي الأعلام والتضاهرات الخ كل هذا ورثتة الاجيال المتتاليه من بعد الجيل الأول في عهد عبدالناصر وهم ما يعرف بالناصريين وها هم الان يضهرون هاتفون في ساحات دولهم وثيرين للفوضى ضياع لمسقبلهم ولو تأملنا لوجدنا أن العقلاء بعيدين كل البعد عن هذه الهيستيريا الشامله ..
المستفيد من هذه الضاهره الفاشله هي اسرائيل ومن مصلحتها أن تنعم الشعوب العربيه بالفوضى فيما بينهم .
حيث أن الصياح والنباح والتضاهر والله لن يقدم ولن يؤخر بل بالعكس تستفيد منه اسرائيل كثيرا
قضية فلسطين قضيه عادله ومحاموها فاشلون . وجمهورها سذج تحركهم وتحرضهم عبر مواقع التواصل للتضاهر مخابرات تخدم الكيان الصهيوني في الاساس
* كسب الحرب لا يقاس بعدد القتلى (الفلسطينيون محاصرون يعتبرون أموات أحياء ) .
و لا بحجم الدمار( لَحْيُوط إلى رَابُو كُلْها يبني دار) . و إنما يقاس بتغيير خيوط المواجهة
و الصراع لصالح أحد الطرفين .
* ها المقاومة فتحت جبهات للمواجهة في عدة مناطق داخل فلسطين ، و هذا كانت تخاف
منه إسرائيل لو أجريت إنتخابات موحدة داخل فلسطين (هربت إسرائيل من القطرة ،
و تعرضت للقادوس ) . كما أن هناك جبهات أخرى على أهبة الإستعداد : سوريا و الأردن
بحكم الجوار . و العراق و إيران و اليمن بحكم الصواريخ قربت المسافات .
* فالأوراق كلها بيد محور المقاومة ، و لم تبقى خطوط حمراء . و المقاومة لم تضرب
المفاعلات النويية أو خزانات البترول و الغاز و المحطات الكهرمائية .
و إسرائيل ليس بإمكانها فعل أكثر مما فعلت .
* و هل تعرفون الآن ، ما هو موضوع المفاوضات النووية بين الغرب و إيران ؟
* كنت لا أصدق المسؤولين الإيرانيين حينما يصرحون أن إسرائيل إنتهت . كنت
أكذبهم و أسخر من تلك التصريحات . لأن الإعلام الغربي عشش في أدمغتنا حيث
صور لنا أن إسرائيل هي كل شيء . لم تهزمنا إسرائيل و إنما الغرب بشتى
الوسائل وخصوصا إعلامهم فهو أخطر من
فات الأوان فالتطبيع هنا وليس هناك شيء بدون مقابل والأمر أكبر بكثير مما يبدو عليه.
مول السلاح هو الي يحكم
الله اخليكم واش حنا حمق. كيفاش حماس ، تغامر باطفال وشيوخ أمام ناس مسلحين حتى الودنين . كيفاش نوضو نتقا تلو مع واحد مسلح حتى الودنين وحنا مفرقين، كيفاش وحنا انافقو بعضنا البعض كيفاش نغلبو هاد العدو وحنا واحد يقتل في الاخر عندكم أمثلة كتيرة وخيرها الجزاءر # المغرب. يجب أن نتحد وان نتفوق عن العدو؛ فيما يخص الاتحاد، العلم ، محاربة الأمية الخ
وعليه اقول اننا الان ننبح ويجب علينا أن نتعلم ونتحد قبل أن نغامر باطفالنا .
فعلا المغرب والسودان والإمارات والبحرين قد طبعوا مع إسرائيل ::::فكل بلد مطبع مع إسرائيل له اكراهياته :::فمثلا الإمارات العربية المتحدة والبحرين مهددتان في اي وقت من أي هجوم إيراني :؛؛المغرب محاط بالاعداء ( الجزائر / اسبانيا /موريتانيا ):::؛السودان اخرجتها الولايات المتحدة الأمريكية من لائحة الدول الإرهابية ولم تدافع عنها اية دولة عربية أو غربية من قبل::::
دول عربية أخرى كانت تريد التطبيع مع إسرائيل بل كانت تتمنى دلك إلا أنها فضلت اللعب على الحبلين ( التطبيع أو ضد التطبيع ) وما خفي اعضم.
فعلا نحن مع الشعب الفلسطيني الشقيق باسترجاع كافة أراضيه المغتصبة وعاصمة فلسطين هي القدس الشريف.
المشكل هو ضعف المسؤولين و الأحزاب المغربية. وزير الداخلية في المستوى و ضعيف و عليه التعلم من الدول الأوروبية كيف تربي شعبها و تحركه كما تريد. في الدول الأوروبية يتم تصنيف المنظمات كإرهابية أو تشكل خطر على النظام و تمنع أي شخص تابع لها من ولوج الوظائف العمومية أو العمل مع الدولة. الواحد لما تمنعه و تمنع عائلته من ولوج الوظيفة العمومية أو تطردهم منها سيتربى. الإنسان يخاف و لا يحشم.
أما إن بقيتم على هدا الطريق سنرى العجب قريبا. المسؤولون الأوروبيون يخططون و يراقبون و يتدخلون و يجدون الحلول لما تواجههم ظاهرة عكس المغاربة كلشي مصمك
مهلا مهلا…
الشعب المغربي قاطبة متضامن مع الشعب الفلسطيني…نعم بالتأكيد…فالشعب المغربي دائما ينصر الحق و الحق مع الشعب الفلسطيني و اسرائيل يقودها مجموعة من الارهابيين و قتلة الاطفال.
اذا لا جدال و لا نقاش على ان الشعب المغربي يساند و يتضامن مع الشعب الفلسطيني…
الآن مسألة التطبيع مسألة فيها نقاش…وانا شخصيا لا اقبل لأحد ان يقول ان الشعب المغربي ضد التطبيع مع اسرائيل…و بالمناسبة حماس و فتح مطبعتان مع اسرائيل…فحتى العملة التي يتعاملون بها هي الشيكل الاسرائيلي….
لا يمكنك الوصول الى سلام في الشرق الاوساط بواسطة القذائف و الصواريخ و الخطابات الثورية و الحماسية و العزف على المشاعر و استجداء التضامن…عليك ايضا ان تدفع بالمفاوضات و المقارعات و السجالات….وبالطبع لتفعل ذلك يجب ان تطبع مع العدو و ان تفاوضه و تقنعه و يقنعك بأي شكل كان…
كفانا دماءا مسفوكة و اطفال مذبوحة يرحمكم الله…
من السهل عليكم ان تعلقوا بالخطابات القومية المليئة باللعن و بالتنقيص…ولكن لستم من يواجه القصف الاسرائيلي كل دقيقة و لستم من يموت اهله بين ايديهم…
الحرب ليست هي الحل في اي صراع…
افهموا رجاءاً..
يضحكني مثل تازة قبل غزة. الحكومة ما خدمت لا تازة لاغزة. خاص يتصحح الرباط قبل غزة. طنجة قبل غزة…..
لو تصغي القيادات لغوغاء الشعوب لفني الجميع,كثيرون ضمن هذه المظاهرات لو يستجوبون بسؤال واحد وهو (كيف تتصور حل القضية) لسمع المستجوب العجائب والتناقضات والتمتمات والتعتعات والهمهمات ثم لا يخلص من الجواب بجواب
La Palestine vaincra car elle a souffert injustement depuis longtemps, et continue de souffrir alors qu’Israël doit arrêter ses provocations immédiatement, en raison de la situation qui a dégénéré sur un coup de tête
Les règles qui s’appliquent dans la gestion de ce genre de conflit vont rentrer en vigueur, avec l’appui de sa majesté, président du comité d’Al Aqsa, ainsi que la communauté internationale qui a exprimé sa colère à travers les manifestations comme on a suivi la chronologie des évènements depuis le début de l’escalade durant le mois du ramadan
Sa majesté saura comment reconstruire la région dans sa totalité avec une nouvelle approche politique, économique et sociétale pour un avenir plus prospère, en mobilisant la scène internationale en faveur de la Palestine
كالعادة السياسة الدولية معروفة ولا أحد يستطيع أن يصنع القرار غير أصحابه . لكن السؤال . من اشعل فتيل هذه الخرب الحالية ؟ كل واحد يسأل نفسه . بينما الخراب داءما على أهبة الإستهداف للفلسطنيين والصهاينة . إوى فكها يا من عقدها . في المقابل نسأل الله وندعو الأحرار أن يعملوا حتى يتوقف هذا العدوان على المقاومين والناس العزل في فلسطين وفي غزة على الخصوص و على الإنسان المقاوم عامة في كل مكان . وجواب فتيل هذا الحرب على الأبرياء ربما أشعله منصب أو كرسي او كسب ما للأسف ولكم واسع النظر !!
حسب اخبار الميادين و المنار فالمقاومة انتصرت بالاف الصوايخ و حسب رايي من المفروض وقفة البرلمان ان تكون من اجل الاحتفال بالانتصارات و ليس من اجل التنديد و لكنها تمهيد لانتصارات الانتخابات و على المغاربة ان يستعدوا لولاية ثالثة
الاحزاب و الجمعيات تخرج من اجل مصالحها
قضية فلسطين تبناها الحسن الثاني طيل سنوات حكمه. والشعب المغربي تعاطف معها بفطرته .. أما ربط هذه الوقفات بفصيل معين كما كتب بعض المعلقين. فحججهم مردودة عليهم..
نعم لتطبيع وكل يتحدث باسمه وليس باسم الشعب المغربي نريد ترقية العلاقات الى سفارة وللي ماعجوا الحال يشرب المحيط
اين تختفون عندما يتعلق الامر بالصحراء المغربية —- مشكوك في مغربيتكم
فرصة للمغرب ليبين لاسرائيل أن التطبيع له حدود لا ينبغي تجاوزها وبذلك يكون قد وضح للعالم انه كما لإسرائيل سياسة ذكية فالمغرب لا يقل ذكاء.
التطبيع مع إسرائيل و الولايات المتحدة جعل المغرب يواجه عدة دول معادية للمغرب في قضية صحراءه كالمانيا و اسبانيا والجزائر المسلمة جارتنا ،وبفضل هادا التطبيع جعل المغرب قويا ،وللصحراء الأولوية حب من حب وكره من كره.الله الوطن الملك
اين زعماء الأحزاب نزار بركة لشكر العثماني وهبي العنصر ساجد بن عبدالله أخنوش وووو.
لا يمكن لهؤلاء المحتجين أن يتكلموا بإسم الشعب، هؤلاء فئة قليلة من الشعب من حقها أن تعبر عن رأيها شريطة أن تتحدث بإسم مكوناتها لا بلسان الشعب.إن السياسة لا يفهم خباياها كل الناس. على كل حال يجب أن يفهم هؤلاء المحتجين أن الدولة المغربية تقوم بالدور الذي تستطيع لنصرة القضية الفلسطينية لكن لا يجب التدخل في إختبارات الدولة الخارجية حين سيكون لذلك تأثير على وضعها الداخلي.
المغاربة لاتهمهم فلسطين ولاتهمهم إسرائيل المغاربة يمشون مع القوي انتهى الكلام.
هاذ الحكومة انتاع الحايا ما قداتها فرحة دابا امنين ناضت الحرب ما كرهاتش شي ربيع اخر اينوض في الدول العربية باش تبقى في السلطة. الشعب كاعي اعلى الحجر والاوضاع المزرية اللي ارجع ايعيش فيها داير ابحال شي قش يابس خاصوا غير شي اوقيدة اويشعل غير ارفع شي شعار وايتبعوك . جاتهم هاد الهمزة انتاع هاذ الحرب دابا احساب امع الانتخابات ابحال شي طوق نجاه ليهم .اراك دابا للشيعارات والكوفيات اعلى الاعناق واتصاور الضحايا في اتيشيرتات لاستمالت عواطف الغوغاء . المشكل دابا هو اننا نحن العياشة من تجار وحرفيين وأصحاب المشاريع السياحية من يدفع هته الفاتورة من ضراىبنا وثرواتنا واغلبنا اصبح يعيش حياة ضنكا نتيجة الحجر أو هاذ اشلاهبية عايشين عالة اعلى ظهورنا او زايدينها قاليك خاصنا نلغيو الاتفاق مع اسراىيل نلغيو ي……ك .الله يرحم الحسن الثاني هو اللي كان عارف ليكم .
je vis aux usa et je connais tres bien les palestiniens qui vivent ici la plus part d,eux detestent le maroc moi personelement je n,en ai rien a foutre
رءيس الحكومة
ممنوع التجمعات بسبب جاءحة كورونا مع استثناء ما يخدمنا في الانتخابات
إذا تجرأت القنافذ على الاتجار بالدين حباً في الريع فهل تترفع عن بيع فلسطين في المزاد؟
دائما الأنظمة العربية تقمع المسيرات ولو كانت سلمية، لكن المسيرات السلمية يجب أن تخلو من أعمال الشغب.
بلدي اولا و تازة قبل غزة
لم اسمع يوما ان فلسطين خرجت عندما حاربتنا الجزائر و ليبيا و مصر !
العقل والقلب مع التطبيع
P.S : لا تتكلمو باسم الشعب نحن ايضا من الشعب
comment en sait que dans cette foule la il n,ya pas de personne contamines,,,quand quelqu,un sera positive de covid dites a la palestine de s,occuper de lui.
مصلحة البلاد اولى من كل شيئ.الم تستوعبوا الدروس التي تلقيناها من صحراءنا.إسرائيل الكل يتعامل معها دعونا من النفاق.والاتجار بالقضية الفلسطينية.هناك من يدافع على فليسطين الا بالشعارات زيادة كما قال الحسن الثاني رحمه الله .تلك المنطقة حكم عليها لا حرب ولاسلم.
مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وذالك أضعف الإيمان ولاتسمعو للمثبطون و المرجفون اللذين يقولون بأنها لا تفعل بل تفعل هناك ملياري مسلم لو قاطعها النصف لأربك الإقتصاد الإسرائيلي لأن المال هو أحد أسباب القوة الضاربة
المغرب له عدو واحد هو الجزائر
الفلسطينيون والاسرائليون ابناء العم جدهم واحد هو ابراهيم الخليل
ما دخلنا نحن فيهم وآلاف الكيلومترات تفصلنا عنهم
طرد سفير الكيان الصهيوني فورا منذ الاتفاق مقابل الصحراء والتويتة المشؤومة ونحن في هلاك
من يدافع عن فلسطين اه ماشي غير. بالفم جب عليكم التوجه إلى فلسطين للدفاع عن الشعب الفلسطيني . أما الدفاع غير الكلام الفارغ راه وخى تبقوا تم إلى يوم الدين لا أحد يسمع قولكم.