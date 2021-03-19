حوار مع السفير الإسرائيلي

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‫تعليقات الزوار

2
  • سكفاندري
    الجمعة 19 مارس 2021 - 15:51

    ممثل الدولة العبرية في المغرب جد نشيط. ماذا عن ممثلنا لم نره منذ الصورة التي أخذها مع الجنرال السابق في التساهل بني غانتس !! هل تورى عن الانضار….

    -4
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  • سكفاندري
    الجمعة 19 مارس 2021 - 16:09

    عفوا تصحيح : مع الجنرال السابق في التساهل غابي اشكانزي.

    -2
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