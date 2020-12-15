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تعليقات الزوار8
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واش أعباد الله هذي دولة وهاذو مماطنين؟ حادكين غير : المغرب دولة إسلامية.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.تحياتي
را منهار اللول كيدارو الوراق او العقد مشي تاتعركوها دراري عاد فين هيا الحالة اامدنية . ديك النفخ حسب راي من البرد الاه معاك
لا اله الله . ما شاء الله كيف يعقل الانسان يشتت بيته والضحية هذه السيدة وابناءها الابرياء الله يكون في عونها مسكينة . اتمنى من الله أن تجد اصحاب القلوب الرحيمة يعاونوها . والله غالب اختي
واش غنقولك كنطلب من الله يشوف من حالك.
بحال هذا بلا ماديري معاه الحالة المدنية ……..دارتها في الأوراق ..رآه دارتها واش كاين الاحساس بالمسؤولية و الابوة و الرجولة…..أما أمثاله …فخير لك يبقى بعيد عليك ابنتي…الله يسخر ليك و يدير ليك شي تأويل.
السلام عليكم اطلب من الجالية ان تتعاون مع السيدة ماديا و معنويا و متابعة هادا المجرم .
اختي نعلي الشيطان ، سيري خدمي على راسك ، عطا الله الناس الي باغين خدامة معقولة فالدار تكون فيها الثقة بهزوها هي و لدها ، ماذا تتوقعين في تلك الغابة يجي شي مجرم اخر يغتصبك تصدقي فشي ولد ا بنت اخرى ، لا حول و لا قوة الا بالله يارب
ON est soit disant dans un pays musulman, on laisse tomber une une femme jeune
célibataire avec sa fille malade , abandonnée par mari violent c’est la loi de jungle