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‫تعليقات الزوار

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  • سين
    15 دجنبر 2020 الساعة 17:12

    واش أعباد الله هذي دولة وهاذو مماطنين؟ حادكين غير : المغرب دولة إسلامية.يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.تحياتي

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  • marjane
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    را منهار اللول كيدارو الوراق او العقد مشي تاتعركوها دراري عاد فين هيا الحالة اامدنية . ديك النفخ حسب راي من البرد الاه معاك

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  • محمد
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    لا اله الله . ما شاء الله كيف يعقل الانسان يشتت بيته والضحية هذه السيدة وابناءها الابرياء الله يكون في عونها مسكينة . اتمنى من الله أن تجد اصحاب القلوب الرحيمة يعاونوها . والله غالب اختي

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  • مغربي
    15 دجنبر 2020 الساعة 18:12

    واش غنقولك كنطلب من الله يشوف من حالك.

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  • safir malika
    15 دجنبر 2020 الساعة 19:12

    بحال هذا بلا ماديري معاه الحالة المدنية ……..دارتها في الأوراق ..رآه دارتها واش كاين الاحساس بالمسؤولية و الابوة و الرجولة…..أما أمثاله …فخير لك يبقى بعيد عليك ابنتي…الله يسخر ليك و يدير ليك شي تأويل.

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  • مهاجر
    15 دجنبر 2020 الساعة 20:12

    السلام عليكم اطلب من الجالية ان تتعاون مع السيدة ماديا و معنويا و متابعة هادا المجرم .

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  • عاىشة
    15 دجنبر 2020 الساعة 21:12

    اختي نعلي الشيطان ، سيري خدمي على راسك ، عطا الله الناس الي باغين خدامة معقولة فالدار تكون فيها الثقة بهزوها هي و لدها ، ماذا تتوقعين في تلك الغابة يجي شي مجرم اخر يغتصبك تصدقي فشي ولد ا بنت اخرى ، لا حول و لا قوة الا بالله يارب

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  • citoyen
    15 دجنبر 2020 الساعة 22:12

    ON est soit disant dans un pays musulman, on laisse tomber une une femme jeune

    célibataire avec sa fille malade , abandonnée par mari violent c’est la loi de jungle

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